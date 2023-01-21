السبت, يناير 21, 2023
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رياضة

طائرة بدون طيار تُوقف مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

أستون فيلا يحقق الفوز الصعب على ساوثهامبتون بهدف دون رد في منافسات الدوري الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
طائرة بدون طيار توقف مباراة في الدوري الإنجليزي watanserb.com
طائرة بدون طيار توقف مباراة في الدوري الإنجليزي
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وطن- أوقف حكم مباراة ساوثهامبتون وأستون فيلا، السبت، في منافسات الأسبوع ال20 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، بقرار من حكم المباراة لدقائق معدودة قبل استئنافها من جديد.

وتسببت طائرة بدون طيار في سماء أرضية ملعب مباراة ساوثهامبتون وأستون فيلا، في إيقاف المباراة بقرار من حكم المباراة، من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين المتواجدين في المباراة.

طائرة بدون طيار توقف مباراة في الدوري الإنجليزي

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر)، إيقاف تنفيذ ركلة حرة مباشرة بقرار من حكم مباراة ساوثهامبتون وأستون فيلا. بعد رؤيته طائرة بدون طيار دخلت أجواء ملعب المباراة، قبل استئناف المباراة من جديد.

كما ووفق قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يتوجب على حكم المباراة إيقاف اللعب في حال دخول طائرة بدون طيار أرضية الملعب، وهي من الأشياء الممنوعة خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فريق ساوثهامبتون
فريق ساوثهامبتون

مباراة ساوثهامبتون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ونجح فريق أستون فيلا بتحقيق الفوز الصعب على منافسه ساوثهامبتون. بهدف نظيف دون رد، في منافسات الدوري الإنجليزي.

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كما وسجل هدف الفوز في المباراة لصالح فريق أستون فيلا، اللاعب أولي واتكينز في الدقيقة ال77.

وبهذا الفوز رفع فريق أستون فيلا رصيده إلى 28 نقطة في المركز ال11، كما وتجمد رصيد الفريق المنافس ساوثهامبتون الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 15 نقطة للموسم الجاري.

احتفال أستون فيلا بفوزه على ساوثهامبتون
احتفال أستون فيلا بفوزه على ساوثهامبتون
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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