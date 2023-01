طائرة بدون طيار تُوقف مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

- Advertisement -

وطن- أوقف حكم مباراة ساوثهامبتون وأستون فيلا، السبت، في منافسات الأسبوع ال20 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، بقرار من حكم المباراة لدقائق معدودة قبل استئنافها من جديد.

وتسببت طائرة بدون طيار في سماء أرضية ملعب مباراة ساوثهامبتون وأستون فيلا، في إيقاف المباراة بقرار من حكم المباراة، من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين المتواجدين في المباراة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر)، إيقاف تنفيذ ركلة حرة مباشرة بقرار من حكم مباراة ساوثهامبتون وأستون فيلا. بعد رؤيته طائرة بدون طيار دخلت أجواء ملعب المباراة، قبل استئناف المباراة من جديد.

كما ووفق قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يتوجب على حكم المباراة إيقاف اللعب في حال دخول طائرة بدون طيار أرضية الملعب، وهي من الأشياء الممنوعة خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح فريق أستون فيلا بتحقيق الفوز الصعب على منافسه ساوثهامبتون. بهدف نظيف دون رد، في منافسات الدوري الإنجليزي.

