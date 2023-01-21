السبت, يناير 21, 2023
الرئيسيةالهدهدشماعة 25 يناير.. مصطفى بكري يبرئ السيسي من الانهيار الاقتصادي ويكشف عن...
الهدهد

شماعة 25 يناير.. مصطفى بكري يبرئ السيسي من الانهيار الاقتصادي ويكشف عن خسائر فلكية

الرئيس المصري تحدث عن انتهاء مشكلة الدولار

كتب شيراز ماضي
مصطفى بكري يبرئ السيسي watanserb.com
الاعلامي المصري مصطفى بكري
- Advertisement -

وطن– برأ الإعلامي المصري المقرب من النظام مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي من الانهيار الاقتصادي، وحمل ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك، المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد حتى الآن، بما في ذلك ارتفاع الأسعار.

وقال بكري في تصريحات خلال برنامجه التلفزيوني المذاع على إحدى القنوات الخاصة، إن ثورة 25 يناير تسببت في إجمالي خسائر لمصر وصلت إلى 450 مليار دولار حتى الآن، وهو ما تسبب في أزمة ارتفاع الأسعار.

وأضاف: “مصر فقدت نحو 450 مليار دولار خلال الفترة الماضية بسبب أعمال العنف والعمليات الإرهابية التي قامت بها الجماعات المسلحة”.

وأشار إلى أن الواقع صعب وأن المواطنين يعانون من غلاء الأسعار، موضحا أنه لم يدعُ المواطنين الفقراء بالتبرع لصندوق تحيا مصر، لكن دعوته كانت للأشخاص الذين يملكون ملايين الدولارات.

ورغم هذه الأزمات، قال بكري إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى لتحقيق أهداف تجعل الدولة قادرة على الوقوف على قدميها وتحقق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات، وانتهاء أزمة الدولار، لافتًا إلى أنه يتوقع انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

السيسي يتحدث عن انتهاء مشكلة الدولار

- Advertisement -

وكان الرئيس المصري قد صرح مؤخرا، بأن بلاده ليس لديها مشكلة في الدولار، وأن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على تخفيف العبء عن المواطنين، في حين يعاني السكان من أزمة اقتصادية عاصفة.

وقال السيسي خلال كلمته امام طلبة الكلية الحربية، قبل أيام: “كان فيه مشكلة كبيرة في الدولار خلال الـ 3 أشهر الماضية، لكن بقول للناس وعدنا إنه خلال شهرين هننهي تكدس البضائع في الموانئ، وأنهينا جزءا كبيرا منها ومعندناش مشكلة في الدولار”.

وأضاف: “الأمور الحمد لله رغم انها صعبة لكن مسيطرين عليها وهنقدر نتجاوزها ومع بعض كلنا على قلب رجل واحد كل المصريين هنقدر نتغلب ونتجاوز الفترة دي”.

وتابع: “كل ظروف صعبة بتمر على أي دولة هو اختبار لقدرة الدولة وبتبقى اختبارات لكشف المعادن على كل المستويات الداخلية والخارجية ومعادن الدنيا كلها بتظهر في الازمة وفرصة نتعرف على قدراتنا في التحمل”.

أزمة العملة الصعبة

وكانت أزمة العملة الصعبة الرئيسية في مصر (الدولار) قد تسببت في تراكم هائل في موانئ البلاد، حيث تتعطّل كميات ضخمة من السلعمع انخراط الحكومة في إجراءات يائسة لتسهيل الإفراج عنها، وتجنب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ورغم إعلان الحكومة أنها قاربت من الإفراج عن كل البضائع لكن أثر ذلك على الأسعار لم يتضح بعد.

ومع غرق مصر في أعمق أزمة اقتصادية طويلة الأمد، والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، عانت مواني البلاد مؤخرًا من البضائع بسبب نقص الدولار، وهي الأزمة التي تفاقمت بسبب الانخفاض الكبير في الجنيه المصري، وانخفضت قيمة العملة بنحو 36 في المئة منذ بداية العام.

وأثّر النقص في العملة الصعبة اللازمة لتشغيل الاقتصاد المصري كثيف الاستيراد، على خطوط الإمداد في كلّ قطاع تقريبًا، وأدى إلى زيادة حادّة في الأسعار.

المصدريوتيوب ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
تقارير

مصر تواجه أكبر أزمة اقتصادية منذ الثورة: “الكل يعيش على حافة الهاوية”

الهدهد

تصريحات حسن نصر الله التي فجرت غضب مصر.. ماذا قال وكيف ردت القاهرة؟

الهدهد

السيسي يستعرض بدراجة هوائية ثمنها يقارب نصف مليون جنيه (شاهد)

الهدهد

الخلاص من السيسي هو أولوية المصريين.. تقرير إسرائيلي يكشف هول الكارثة الاقتصادية في مصر

اقتصاد

بعد الإنقاذ الخليجي لاقتصاد مصر.. السيسي: لا مشكلة بالدولار لدينا (فيديو)

الهدهد

السعودية: زمن المنح المجانية لدول الجوار قد ولّى وصحيفة إماراتية تكشف مَن المقصود!

الهدهد

علماء خرجوا عن صمتهم وكشفوا حقيقة ظواهر غريبة تحدث في الأهرامات

تقارير

تنحية السيسي والجيش.. وزير مصري سابق يقترح حلا لأزمة مصر قبل النهاية الحتمية

حياتنا

صراخ سيدة مصرية يُجبر طائرة سعودية على الهبوط.. “هضربك لو جيتي”!

الهدهد

تسمم عشرات الطلاب في مصر والداخلية تضبط المتهمين (القصة الكاملة)

الهدهد

حقيقة كون إبراهيم عيسى شاذ جنسيا.. علاء مبارك خرج عن صمته ونفى ما نُسب له

الهدهد

مجرد التخيل مؤلم.. مصري حاول تسليك قضيبه بإبرة وما حدث كارثي(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اتهموه بالرشوة.. من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري؟!

مصر تواجه أكبر أزمة اقتصادية منذ الثورة: “الكل يعيش على حافة الهاوية”

تصريحات حسن نصر الله التي فجرت غضب مصر.. ماذا قال وكيف ردت القاهرة؟

رد ناري لمحامية كويتية على عثمان الخميس بسبب “راتب الزوجة”

السيسي يستعرض بدراجة هوائية ثمنها يقارب نصف مليون جنيه (شاهد)

تشكيلة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2023

إعلامي عماني يفجر مفاجأة مدوية شهدتها غرفة ملابس منتخب بلاده في خليجي 25

ملكة جمال كرواتيا عارية تماماً وتغطي مفاتنها بيديها فقط! (شاهد)

“نحن عاهرات ونلعن الرجال”.. هكذا بدأت فرقة بلاك بينك حفلها في الرياض (شاهد)

تفاصيل اعتقال داني ألفيس بإسبانيا في جريمة اغتصاب وأول تحرك من ناديه المكسيكي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC