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روبي بفستان الريش والترتر المثير في حفلة خاصة! (شاهد)

كتب وطن
روبي بفستان الريش والترتر المثير في حفلة خاصة! (شاهد) watanserb.com
روبي
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وطن– خطفت الفنانة المصرية روبي، الأنظار بإطلالتها في أحدث حفلاتها في مدينة العلمين غرب الاسكندرية في مصر.

حدث خاص

وظهرت روبي بفستان أسود قصير لامع تميز بوجود ريش أسفله بنفس اللون.

تركت الفنانة السمراء شعرها منسدلاً

وتركت الفنانة المصرية شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي مع مكياج ثقيل.

ونشرت روبي صوراً من الحفل مرفقة بتعليق: “أحدث أداء من حدث خاص”.

كشف الفستان الكثير من ساقي روبي

وأشاد متابعو روبي بجمالها وأناقتها، لكن بعضهم انتقد جرأتها، ونوه آخرون إلى حبها للملابس باللون الأسود، مطالبينها بارتداء ألوان أكثر حيوية.

أمتعت الفنانة الحضور بباقة من أشهر أغانيها

جروب الماميز

وقبل أيام فقط، طرحت روبي أغنية فيلمها الجديد “جروب الماميز“، بعنوان “حياتي” عبر قناتها على “يوتيوب”.

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وحققت الأغنية التي كتبها مصطفى حسن، ولحنها محمد حمزة، ووزعها وماستر توما، 40 ألف مشاهدة خلال يومين فقط.

ومن المقرر طرح فيلم “جروب الماميز” في دور العرض السينمائي يوم 1 فبراير المقبل.

ويشارك روبي في البطولة كل من يسرا اللوزي ودارين حداد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وحازم إيهاب.

والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج عمرو صلاح.

ويتحدث الفيلم عن مجموعات الأمهات عبر تطبيق “واتس أب” خلال فترة الدراسة، وما يحدث مع الأبناء وأولياء أمورهم، والمدرسين. وذلك في إطار كوميدي.

حضرة العمدة

كما تخوض روبي السباق الدرامي في رمضان 2023، بمسلسل “حضرة العمدة”.

يناقش المسلسل الذي قام بتأليف إبراهيم عيسى، قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع.

ويشارك في بطولة المسلسل سميحة أيوب، بسمة، محمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، وفاء عامر، وإدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، وأحمد بدير. كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، وحسام داغر، صولا عمر. وهو من إخراج عادل أديب.

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