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حياتنا

رعب في الكويت بعد رصد “الحوت القاتل” في المياه الإقليمية! (فيديو)

كان الحوت يلعب ويؤدي حركات استعراضية أمام القارب بينما بدأ الصياد بمحاولة التوثيق وإيقاظ زملائه ليروا بنفسهم الحدث النادر

كتب رفيف عبدالله
رعب في الكويت بعد رصد
الحوت القاتل
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وطن- رصد صيادون في الكويت، ظهور الحوت القاتل بالقرب من أحد الشواطئ، وسط تفاعل وصدمة المتواجدين.

تغير مناخ!

ويظهر بالفيديو الذي نشرته حسابات إخبارية محلية، لحظة رصد الحوت القاتل من قبل صياد على قارب صغير في جزيرة قاروه.

وكان الحوت يلعب ويؤدي حركات استعراضية أمام القارب، بينما بدأ الصياد بمحاولة التوثيق وإيقاظ زملائه ليروا بنفسهم الحدث النادر.

وأثار الفيديو صدمةً وسط الناشطين الذين تساءلوا عما إذا كان لوجود الحوت في مياه الكويت، إشارة إلى تغيير المناخ في الجزيرة العربية.

بينما فسر آخرون الأمر بدفء المياه، وفئة قليلة ربطت الأمر بعلامات اقتراب يوم القيامة.

أول رد رسمي

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وفي أول تعليق رسمي، أكد نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية محسن المطيري عدم ورود بلاغ حتى الآن عن دخول حيتان إلى المياه الكويتية.

وأشار المطيري في تصريح لصحيفة “الراي” الحكومية، إلى وجود أنباء عن رصد اثنين منها قرب جزيرة قاروه.

وقال المطيري إنه تم التعميم على جميع المراقبات في شمال البلاد وجنوبها للبحث عن الحوتين عن طريق زوارق الهيئة والإبلاغ فوراً في حال رصدهما.

وتابع: ” يتم الآن التنسيق مع الجهات المختصة كجامعة الكويت ومعهد الأبحاث والهيئة العامة للبيئة وخفر السواحل وبلدية الكويت للتعامل معهما في حال تم رصدهما”.

وفي حال تم رصد الحوتين سليمين من قبل غرفة العمليات في الهيئة، فإن ذلك يساهم في التعامل معهما بشكل أفضل من خلال إبعادهما عن المياه الكويتية بحسب المطيري.

وأردف: ” أما في حال العثور عليهما نافقَيْن، لأنه في هذه الحالة قد يصطدمان بإحدى السفن. يجب بذل جهود كبيرة لسحبهما إلى الشاطئ”.

الحوت القاتل

الجدير بالذكر أن الحوت القاتل، يطلق عليه عدة ألقاب أخرى مثل السفاح أو الأركة، أو الأوركا.

وهو حوت مسنن  ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، والتي تعد أكبر عضو فيها.

تتميز الحيتان القاتلة بنظام غذائي متنوع، بالرغم من أن الأفراد يتخصصون غالبًا في أنواع معينة من الفرائس. ولكن يتغذى البعض حصرًا على الأسماك، بينما يصطاد آخرون الثدييات البحرية مثل الفقمات وغيرها من أنواع الدلفين.

يعيش الحوت القاتل في كل المحيطات بوجه عام، ولكنها تفضل العيش في المناطق الساحلية الباردة مثل: ألاسكا، جزيرة أوركاس، أمريكا.

لطالما كانت الحيتان القاتلة مصدر خوف وقلق للصيادين لدرجة أن القوات الجوية الأمريكية في الخمسينات، قامت بقصف مجاميع الحيتان أكثر من مرة. وتعرضت للقتل من قبل الصيادين لأنها تسرق سمكهم من الشباك.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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