تفاصيل اعتذار العراق لسلطنة عمان ورسالة لولي العهد ذي يزن بن هيثم

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وطن- أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عدنان درجال مساء، السبت، بيانا رسميا شمل اعتذارا لسلطنة عمان والجماهير العمانية عما حدث في نهائي بكأس الخليج “خليجي25” وتعثر دخول المشجعين العمانيين لملعب البصرة الدولي لمؤازرة منتخبهم الوطني.

اعتذار رسمي من اتحاد الكرة العراقي للجماهير العمانية

ويأتي هذا بعد جدل واسع استمر من يوم المباراة النهائية التي انتهت بفوز العراق، وحتى اليوم جراء مشاهد التدافع الصادمة باستاد البصرة وسقوط قتلى وإصابات بصفوف المشجعين.

وأعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم في نص البيان الذي نشره على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، عن أسفه الشديد نتيجة الزخم الجماهيري الغفير في المباراة النهائية “لبطولة خليجي البصرة 25” بين المنتخبين الشقيقن العراقي والعماني الذي فاق كل التوقعات.

“وأدى إلى تأخر دخول الجماهير العمانية الحبيبة إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني العماني في المباراة النهائية لبطولة خليجي البصرة 25.”

وتابع البيان:”وبهذه المناسبة يتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأستاذ عدنان درجال نيابة عن اللجنة المنظمة للبطولة، باعتذاره إلى الجماهير العمانية التي تأخرت في الدخول إلى الملعب لحضور المباراة، والتي كانت عاملا مساعدا في نجاح البطولة طيلة فترة إقامتها.”

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وأضاف بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم متقدما بالشكر لولي عهد السلطنة ذي يزن بن هيثم بن طارق على مساعيه لحل الأزمة:”كما لا يسعه إلا أن يتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى القائمن على الكرة العمانية، وعلى رأسهم معالي وزير الثقافة والرياضة والشباب صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق.”

كما تقدم الاتحاد بالشكر “لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم سعادة الشيخ سالم الوهيبي، لدعمهما العراق في تنظيم خليجي 25، وحرصهم الشديد من خلال التنسيق المتواصل الذي أثمر عن نجاح حفل الاختتام والمباراة النهائية بين منتخبنا الوطني ونظيره العماني.”

ولفت البيان إلى تأكيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، حرص العراق على تعزيز علاقاته التاريخية مع سلطنة عمان الشقيقة في جميع المجالات، خاصة المجال الرياضي، وأن ما حدث لن يؤثر على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

واختتم البيان العراقي:”شكرا لكم من القلب لتواجدكم في ملعب البصرة الدولي، ونكرر أسفنا لتأخركم في الدخول إلى الملعب بسبب الضغط الجماهيري الغفير الذي زحف من جميع محافظات العراق لحضور المباراة النهائية.”

فوضى بملعب البصرة في نهائي خليجي 25

والخميس الماضي، أثارت حادثة تدافع مشجعين تجمعوا أمام ملعب جذع النخلة بالبصرة جنوبي العراق لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج، ردودا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدت الحادثة إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات.

وعبّر عدد من الناشطين عن غضبهم وحزنهم لما حدث، مشيرين إلى أن مقتل شخص وإصابة عدد من العراقيين عكّر أجواء الحدث الرياضي الذي انتهى وقتها بفوز المنتخب العراقي.

وتسببت هذه المشاهد الفوضوية بغضب واسع في سلطنة عمان وبين الجماهير العمانية، التي طالبت الاتحاد العماني لكرة القدم بالتدخل.

ووقتها حثّ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الجماهير على تقديم العون للقوات الأمنية والجهات الأخرى لإظهار نهائي كأس الخليج العربي بأجمل وجه.

وقال السوداني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، “أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة”.

رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يوجه رسالة الى الجماهير الرياضية في محافظة البصرة. pic.twitter.com/C1YhqnEjc9 — Government of Iraq – الحكومة العراقية (@IraqiGovt) January 19, 2023

وأضاف “لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية في تمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم”.

وخاطب رئيس الحكومة العراقية أهالي محافظة البصرة يومها “نأمل منكم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية، وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه”.

وتوج المنتخب العراقي، مساء الخميس، بطلاً لكأس الخليج العربي الـ25؛ عقب فوزه الدراماتيكي على حساب نظيره العُماني (3-2) بعد التمديد إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).