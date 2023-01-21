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تفاصيل اعتذار العراق لسلطنة عمان ورسالة لولي العهد ذي يزن بن هيثم

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم اعتذارا رسميا لسلطنة عمان وجماهير المنتخب العماني بسبب أحداث نهائي خليجي 25

كتب باسل النجار
اعتذار العراق لسلطنة عمان watanserb.com
اعتذار العراق لسلطنة عمان
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وطن- أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عدنان درجال مساء، السبت، بيانا رسميا شمل اعتذارا لسلطنة عمان والجماهير العمانية عما حدث في نهائي بكأس الخليج “خليجي25” وتعثر دخول المشجعين العمانيين لملعب البصرة الدولي لمؤازرة منتخبهم الوطني.

اعتذار رسمي من اتحاد الكرة العراقي للجماهير العمانية

ويأتي هذا بعد جدل واسع استمر من يوم المباراة النهائية التي انتهت بفوز العراق، وحتى اليوم جراء مشاهد التدافع الصادمة باستاد البصرة وسقوط قتلى وإصابات بصفوف المشجعين.

وأعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم في نص البيان الذي نشره على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، عن أسفه الشديد نتيجة الزخم الجماهيري الغفير في المباراة النهائية “لبطولة خليجي البصرة 25” بين المنتخبين الشقيقن العراقي والعماني الذي فاق كل التوقعات.

“وأدى إلى تأخر دخول الجماهير العمانية الحبيبة إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني العماني في المباراة النهائية لبطولة خليجي البصرة 25.”

وتابع البيان:”وبهذه المناسبة يتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأستاذ عدنان درجال نيابة عن اللجنة المنظمة للبطولة، باعتذاره إلى الجماهير العمانية التي تأخرت في الدخول إلى الملعب لحضور المباراة، والتي كانت عاملا مساعدا في نجاح البطولة طيلة فترة إقامتها.”

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وأضاف بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم متقدما بالشكر لولي عهد السلطنة ذي يزن بن هيثم بن طارق على مساعيه لحل الأزمة:”كما لا يسعه إلا أن يتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى القائمن على الكرة العمانية، وعلى رأسهم معالي وزير الثقافة والرياضة والشباب صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق.”

كما تقدم الاتحاد بالشكر “لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم سعادة الشيخ سالم الوهيبي، لدعمهما العراق في تنظيم خليجي 25، وحرصهم الشديد من خلال التنسيق المتواصل الذي أثمر عن نجاح حفل الاختتام والمباراة النهائية بين منتخبنا الوطني ونظيره العماني.”

ولفت البيان إلى تأكيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، حرص العراق على تعزيز علاقاته التاريخية مع سلطنة عمان الشقيقة في جميع المجالات، خاصة المجال الرياضي، وأن ما حدث لن يؤثر على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

واختتم البيان العراقي:”شكرا لكم من القلب لتواجدكم في ملعب البصرة الدولي، ونكرر أسفنا لتأخركم في الدخول إلى الملعب بسبب الضغط الجماهيري الغفير الذي زحف من جميع محافظات العراق لحضور المباراة النهائية.”

فوضى بملعب البصرة في نهائي خليجي 25

والخميس الماضي، أثارت حادثة تدافع مشجعين تجمعوا أمام ملعب جذع النخلة بالبصرة جنوبي العراق لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج، ردودا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدت الحادثة إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات.

وعبّر عدد من الناشطين عن غضبهم وحزنهم لما حدث، مشيرين إلى أن مقتل شخص وإصابة عدد من العراقيين عكّر أجواء الحدث الرياضي الذي انتهى وقتها بفوز المنتخب العراقي.

فوضى بملعب البصرة في نهائي خليجي 25
فوضى بملعب البصرة في نهائي خليجي 25

وتسببت هذه المشاهد الفوضوية بغضب واسع في سلطنة عمان وبين الجماهير العمانية، التي طالبت الاتحاد العماني لكرة القدم بالتدخل.

ووقتها حثّ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الجماهير على تقديم العون للقوات الأمنية والجهات الأخرى لإظهار نهائي كأس الخليج العربي بأجمل وجه.

وقال السوداني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، “أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة”.

وأضاف “لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية في تمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم”.

وخاطب رئيس الحكومة العراقية أهالي محافظة البصرة يومها “نأمل منكم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية، وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه”.

وتوج المنتخب العراقي، مساء الخميس، بطلاً لكأس الخليج العربي الـ25؛ عقب فوزه الدراماتيكي على حساب نظيره العُماني (3-2) بعد التمديد إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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