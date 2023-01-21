السبت, يناير 21, 2023
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الكويت ترصد سلعا عليها صور الأمير وولي العهد وتتخذ قرارا عاجلا

قرار الوزارة فجر موجة جدل بين النشطاء على موقع تويتر

كتب خالد السعدي
الكويت ترصد سلعا watanserb.com
الامير نواف الصباح وولي العهد مشعل الصباح
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وطن– غزت الأسواق الكويتية، بضائع مُلصقة عليها صور أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده مشعل الأحمد الجابر الصباح، فيما أصدرت السلطات تحذيرا فوريا.

ولاحظت السلطات الكويتية المعنية، قيام بعض المحال التجارية وبعض الشركات بالاستخدام غير القانوني لشعار الدولة على بعض المنتجات المحلية والمستوردة وهو أمر مخالف للقانون.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان، إنها تحذر من استعمال شعار الدولة ووضع صور أمير البلاد وولي العهد في التعاملات التجارية من سلع ومنتجات ومطبوعات بأنواعها.

وأضافت الوزارة، أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

بدوره، صرح وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، بأن هناك مادة تحظر على أصحاب المحال التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفراد القيام بعرض أو بيع أو ترويج أي سلعة مطبوع عليها صور الأمير وولي العهد أو شعار الدولة كعلامة تجارية أو استخدامه بصورة مهينة.

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وأضاف أن الفرق الرقابية مستمرة بتنفيذ جولاتها على الأسواق لضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك وإحالتهم للنيابة التجارية”، موضحا أنه تمت رصد مخالفات في العديد من المحال التجارية.

قرار وزارة التجارة الكويتية أحدث موجة جدل في الكويت عبر موقع تويتر.

فقال ناشط: “إذا ما في عقوبة ما راح ينفع التحذير”.

وكتب يعقوب: “صح شغلكم، حتى علم الدولة لازم ما ينحط على اي منتج ممكن تقطه بعد ما تخلص منه ! لان الوضع يصير كارثي خصوصاً بالعيد الوطني”.

فيما ذكرت حلا: “وزارة التجارة ما تشوف التضخم بالأسعار والاحتكار و لعب التجارة بس تشوف الصور”.

فيما وصف محمد القرار بأنه “سليم”.

وتفاعل ناشط: “المحلات متروسة حاليا بالصور والشعارات…حق الاعياد الوطنية”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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