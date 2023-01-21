الكويت ترصد سلعا عليها صور الأمير وولي العهد وتتخذ قرارا عاجلا

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وطن– غزت الأسواق الكويتية، بضائع مُلصقة عليها صور أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده مشعل الأحمد الجابر الصباح، فيما أصدرت السلطات تحذيرا فوريا.

ولاحظت السلطات الكويتية المعنية، قيام بعض المحال التجارية وبعض الشركات بالاستخدام غير القانوني لشعار الدولة على بعض المنتجات المحلية والمستوردة وهو أمر مخالف للقانون.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان، إنها تحذر من استعمال شعار الدولة ووضع صور أمير البلاد وولي العهد في التعاملات التجارية من سلع ومنتجات ومطبوعات بأنواعها.

وأضافت الوزارة، أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وزارة التجارة تحذر من وضع صور سمو الأمير وسمو ولي العهد أو شعار الدولة على المنتجات والسلع بأنواعها. pic.twitter.com/WKHyW8EFWy — المجلس (@Almajlliss) January 20, 2023

بدوره، صرح وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، بأن هناك مادة تحظر على أصحاب المحال التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفراد القيام بعرض أو بيع أو ترويج أي سلعة مطبوع عليها صور الأمير وولي العهد أو شعار الدولة كعلامة تجارية أو استخدامه بصورة مهينة.

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وأضاف أن الفرق الرقابية مستمرة بتنفيذ جولاتها على الأسواق لضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك وإحالتهم للنيابة التجارية”، موضحا أنه تمت رصد مخالفات في العديد من المحال التجارية.

قرار وزارة التجارة الكويتية أحدث موجة جدل في الكويت عبر موقع تويتر.

فقال ناشط: “إذا ما في عقوبة ما راح ينفع التحذير”.

ايذا مافي عقوبه ماراح ينفع التحذير . — راجح برجس الشويب⚖️🇰🇼 (@raj7_2) January 20, 2023

وكتب يعقوب: “صح شغلكم، حتى علم الدولة لازم ما ينحط على اي منتج ممكن تقطه بعد ما تخلص منه ! لان الوضع يصير كارثي خصوصاً بالعيد الوطني”.

صح شغلكم، حتى علم الدولة لازم ما ينحط على اي منتج ممكن تقطه بعد ما تخلص منه !

لان الوضع يصير كارثي خصوصاً بالعيد الوطني. — يعقوب (@E3nizi) January 20, 2023

فيما ذكرت حلا: “وزارة التجارة ما تشوف التضخم بالأسعار والاحتكار و لعب التجارة بس تشوف الصور”.

وزارة التجاره ما تشوف التضخم بالاسعار والاحتكار و لعب التجار 🌚 بس تشوف الصور⁉️⁉️⁉️⁉️ — 🕊حلا / الله ياقاها 🌚 (@hala____90) January 20, 2023

فيما وصف محمد القرار بأنه “سليم”.

قرار سليم — 穆罕默德 محمد المدلج (@Airman83) January 20, 2023

وتفاعل ناشط: “المحلات متروسة حاليا بالصور والشعارات…حق الاعياد الوطنية”.