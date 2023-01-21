اتهموه بالرشوة.. من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري؟!

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وطن- يدير الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش 43 عاماً، المثير للجدل، مباراة قمة الأهلي والزمالك، في منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، المقرر إقامتها على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

وأثار حكم مباراة الأهلي والزمالك، السلوفيني فينتشيتش الجدل، بعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في منافسات دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات، حيث اتهمه مدرب برشلونة بالرشوة.

كما واعتقل الحكم سلافكو فينتشيتش، بطريق الخطأ في قضية الدعارة والمخدرات من قبل الشرطة في وقت سابق.

من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك؟!

وحصل الحكم السلوفيني الدولي سلافكو فينتشيتش، الشارة الدولية في عام 2010 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأدار العديد من المباريات المهمة على الصعيد الدولي، كان من أبرزها نسخة كأس العالم 2022 قطر، وكأس العالم للشباب 2020. وكأس العالم للناشئين 2017. وبطولة أوروبا للشباب 2017.

كما وأدار تحكيم 24 مباراة خلال مشواره في منافسات دوري أبطال أوروبا، كان من ضمنها الظهور في دور الربع النهائي الإقصائي.

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وتولي الحكم السلوفيني فينتشيتش، تحكيم 21 مباراة في مباريات الدوري الأوروبي، ودوري أبطال الأمم الأوروبية، والدوري السعودي روشن، واليوناني، والروماني. مع تحكيم أكثر من 220 مباراة في منافسات الدوري السلوفيني.

طاقم تحكيم سلوفيني يدير مباراة الزمالك والأهلي بقيادة سلافكو فينتشيتش. #في_الدوري pic.twitter.com/cWLddFXnFJ — FilGoal (@FilGoal) January 19, 2023

الانتقادات في كأس العالم 2022 قطر

ونال حكم مباراة الأهلي والزمالك، الانتقادات خلال تحكيم مباراة السعودية والأرجنتين، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الماضية، التي انتهت بفوز الأخضر السعودي. بهدفين مقابل هدف وحيد، على ضوء احتساب ركلة جزاء للأرجنتين.

كما ويعاون طاقم التحكيم مع السلوفيني سلافكو فينتشيتش، كلاً من: توماس كلانسنيك، أندراز كوفاسيتش، ونادر قمر كحكم رابع.

وسيكون الحكم في غرفة تقنية الفيديو (VAR)، الحكم السلوفيني ماتي جوج، برفقة مواطنه أيين بوروساك، في مباراة قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري الممتاز.

السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكمًا لمباراة القمة مساء السبت#الاهلي pic.twitter.com/szCH3U4S3Z — Mohammed Hassan (@Mohamme97942181) January 19, 2023

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وستقام مباراة الأهلي والزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز الجولة ال14، السبت، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة (مصر) وفلسطين.

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 31 نقطة، كما وجاء غريمه الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة حتى الآن.