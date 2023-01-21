إقالة يونس الفهدي مطلب شعبي بعد ما فعله بـ خليجي25.. هل يستجيب اتحاد الكرة العماني؟

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وطن- شن العديد من النشطاء العمانيين بمواقع التواصل في السلطنة هجوما عنيفا على الإعلامي بقناة “الرياضية” الحكومية يونس الفهدي، مدرب المنتخب العماني لكرة الصالات، بسبب تصريحاته الأخيرة التي استفزت الجماهير العمانية قبل نهائي “خليجي 25” الذي حسمه العراق لصالحه بعد الفوز على المنتخب العماني.

والخميس الماضي، توج العراق بطلا لكأس الخليج بعد فوزه على منتخب سلطنة عمان، بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي وامتدت إلى شوطين إضافيين وشهدت إثارة كبيرة.

يونس الفهدي فجر غضب العمانيين

وقبل المباراة كان يونس الفهدي، قد ظهر على شاشة قناة عراقية ضمن استديو تحليلي، ليصدم العمانيين بتصريحات صادمة ويتمنى فوز المنتخب العراقي على حساب منتخب بلاده.

وهي التصريحات التي فجرت موجة غضب واسعة ضده، ونتج عنها حملة شعبية في السلطنة تطالب بإقالته.

روح انهزاميه للاسف من شخص محسوب على الاعلام العماني انا استغرب من #يونس_الفهدي الي تخلى عن بلاده اعتقد لو معطينهم الكاس احسن ولا هذه المذله والكلام الي يغث الواحد. pic.twitter.com/9KqSVCSPTy — Salim Almasaoudi (@almasauodi) January 21, 2023

وقال يونس الفهدي في اللقاء المشار إليه والذي رصدته (وطن): “احنا حقيقة جئنا داعمين للعراق في إنجاح البطولة، بغض النظر عن المنافسة سواء العراق أو عمان حقق اللقب.. انا شخصيا أتمناها أيضا للعراق.”

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وأضاف مدرب المنتخب العماني لكرة الصالات يونس الفهدي:”احنا بالعكس لما يفوز العراق احنا نفرح ونطلع مسيرات أيضا مع العراقيين ابتهاجا بالفوز.”

واختتم:”احنا كلنا فايزين لأن البطولة كانت ناجحة بكل المقايس”.

ويشار إلى أن يونس الفهدي هو إعلامي بالقناة الرياضية الحكومية في سلطنة عمان، وفي نفس الوقت هو مدرب لمنتخب كرة الصالات.

مطالبات عمانية شعبية بإقالة يونس الفهدي

ووسط هجوم عنيف على “الفهدي” ووصفه بالمتخاذل الذي بث الروح السلبية بين العمانيين، خرجت مطالب شعبية بالسلطنة على تويتر تحديدا تطالب الاتحاد العماني بإقالته.

واستنكر البعض أن يكون يونس الفهدي، ممثل للبعثة الإعلامية العمانية في العراق ويخرج بمثل هذه التصريحات التي لا تغتفر، حسب وصفهم.

وفي هذا السياق دون ناشط عماني:”يجب إقالة الاعلامي المتخاذل يونس الفهدي ومحاسبته.”

فيما دونت مغردة باسم “ليلى الناصر“:”كرامة الشعب العماني ورد اعتباره يكون بإقالة جميع أعضاء الاتحاد العماني.. وعلى رأسهم المذيع يونس الفهدي الذي باع دم عمان وحبه لوطنه وعلى مسمع من الجميع وامام الشاشات.. لا انتماء ولا غيرة.”

كرامة الشعب العماني ورد اعتباره يكون ب إقالة جميع الإتحاد العماني وفوقهم الإعلام وعلى رأسهم المذيع يونس الفهدي الذي باع دم عمان وحبه لوطنه وعلى مسمع من الجميع وامام الشاشات ‼️ لا انتماء ولا غيرة #استقالة_الإتحاد_العماني_مطلب_شعبي pic.twitter.com/k5xMDC6Xfu — Laila Nasser نبض العزة (@5zoG5fpBiigH5ec) January 20, 2023

وكتب ناشط آخر مهاجما الإعلامي العماني:”لا نريده في برامجنا لا يمثلنا الضعفاء في شاشاتنا.”

وتساءل “أحمد السيابي”:”بعد هذا الفيديو كيف الدولة تسمح وتعطي منتخب الصالات لشخص ما عنده روح الانتماء للوطن؟!”

أما “سلطان الكلباني” فكتب محتدا في هجومه على يونس الفهدي:”شكلها الحياة في البصرة عجبتك وسحرتك ولين ما صرت تتمنى ينهزم منتخب وطنك.. يوووه لهذي الدرجة سذاجة وتبيع وطنك.”

مفاجأة شهدتها غرفة ملابس المنتخب العماني في خليجي 25

وفي سياق آخر فجَّر الإعلامي العماني بدر الغيثي، مفاجأة من العيار الثقيل، شهدتها غرفة ملابس المنتخب خلال بطولة كأس خليجي 25، التي أنهاها الأحمر العماني وصيفا.

وقال “الغيثي” في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية: “غرفة تبديل ملابس اللاعبين المفترض أن تكون محظورة لا يدخل أي شخص، ولدينا مشهور تم السماح له بالدخول والتصوير مع اللاعبين”.

الغيثي : غرفة تبديل ملابس اللاعبين المفترض أن تكون محظورة لا يدخلها أي شخص ، و لدينا مشهور تم السماح له بالتصوير والدخول مع الاعبيين pic.twitter.com/18tbxIQZqQ — أخبار عمان (@omaniyanews) January 20, 2023

وأضاف: “لا أعرف الهدف من ذلك.. تفاصيل بسيطة مثل هذه قد يراها البعض عادية لكنها تُخرِج اللاعبين عن التركيز، وهناك أسرار لا يجب أن تخرج من غرفة الملابس”.

وكان الاتحاد العُماني لكرة القدم، قد نظم مراسم استقبال رسمية لبعثة المنتخب الأول وصيف بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25، بعد عودته إلى السلطنة قادماً من العراق.

استقبال رسمي لبعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لدى عودته إلى سلطنة عُمان مساء اليوم، وكان في الاستقبال في قاعة كبار الشخصيات، سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وسعادة خالد بن سالم الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب. pic.twitter.com/EnE8I5PQrF — الاتحاد العماني لكرة القدم (@OmanFA) January 20, 2023

وتوج المنتخب العراقي، مساء الخميس، بطلاً لكأس الخليج العربي الـ25؛ عقب فوزه الدراماتيكي على حساب نظيره العُماني (3-2) بعد التمديد إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وخلال البطولة حصل حارس المنتخب العُماني إبراهيم المخيني على جائزة أفضل حارس مرمى.