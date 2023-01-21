إطلالة جورجينا في حفل Joy Awards.. ارتدت الحجاب وفستان مفتوح الصدر (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق إطلالة مثيرة لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز رفيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي تشارك في حفل Joy Awards.

وشوهدت جورجينا رودريغيز، وهي ترتدي حجابا يغطي شعرها، كما ارتدت فستانا مفتوحا الصدر في إطلالة مثيرة ولافتة للغاية.

كما لفتت جورجينا، الأنظار بأزيائها حيث ظهرت على السجادة البنفسجية بفستان كحلي غامق اللون مع غطاء للرأس ومجوهرات فاخرة براقة.

وحضرت جورجينا حفل توزيع جوائز joy awards، على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالمملكة العربية السعودية مساء السبت.

كشفت جورجينا رودريغيز، في تصريحات للإعلامية دانة الأشقر، أنها تعاونت في إطلالتها في المهرجان مع مصمم من أصدقائها يعيش في دبي.

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وردا على سؤال عن شعورها منذ الانتقال إلى السعودية، قالت جورجينا: “أنا سعيدة جدا وأشعر بالحب من الجميع”.

وأضافت: “أحب السعودية، وكذلك عائلتي وأطفالي، إنه بلد رائع شكرا جزيلا”.

جورجينا رودريغز في حفل جوي أوردز بالرياض.#JoyAwards2023 pic.twitter.com/OgLjljJ8nL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 21, 2023

ومنذ وصول نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغز إلى السعودية، تلاحقها الكاميرات.

وكان النصر قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم في أولى صفقاته الشتوية.

حضور كبير في حفل Joy Awards

وشهد حفل “Joy Awards” تواجد عدد كبير للغاية من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، في العاصمة السعودية الرياض.

ووزعت الجوائز على الفائزين بلقب الأفضل بناء على تصويت الجمهور، فيما منح البعض الآخر جوائز فخرية وتكريمية تقديرا لمشوارهم الفني الطويل.