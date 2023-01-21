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حياتنا

إطلالة جورجينا في حفل Joy Awards.. ارتدت الحجاب وفستان مفتوح الصدر (فيديو)

ظهرت جورجينا رودريغيز في حفل Joy Awards في الرياض بإطلالة مثيرة

كتب خالد السعدي
جورجينا رودريغيز JoyAwards watanserb.com
عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز رفيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق إطلالة مثيرة لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز رفيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي تشارك في حفل Joy Awards.

وشوهدت جورجينا رودريغيز، وهي ترتدي حجابا يغطي شعرها، كما ارتدت فستانا مفتوحا الصدر في إطلالة مثيرة ولافتة للغاية.

كما لفتت جورجينا، الأنظار بأزيائها حيث ظهرت على السجادة البنفسجية بفستان كحلي غامق اللون مع غطاء للرأس ومجوهرات فاخرة براقة.

وحضرت جورجينا حفل توزيع جوائز joy awards، على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالمملكة العربية السعودية مساء السبت.

كشفت جورجينا رودريغيز، في تصريحات للإعلامية دانة الأشقر، أنها تعاونت في إطلالتها في المهرجان مع مصمم من أصدقائها يعيش في دبي.

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وردا على سؤال عن شعورها منذ الانتقال إلى السعودية، قالت جورجينا: “أنا سعيدة جدا وأشعر بالحب من الجميع”.

وأضافت: “أحب السعودية، وكذلك عائلتي وأطفالي، إنه بلد رائع شكرا جزيلا”.

ومنذ وصول نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغز إلى السعودية، تلاحقها الكاميرات.

وكان النصر قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم في أولى صفقاته الشتوية.

حضور كبير في حفل Joy Awards

وشهد حفل “Joy Awards” تواجد عدد كبير للغاية من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، في العاصمة السعودية الرياض.

ووزعت الجوائز على الفائزين بلقب الأفضل بناء على تصويت الجمهور، فيما منح البعض الآخر جوائز فخرية وتكريمية تقديرا لمشوارهم الفني الطويل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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