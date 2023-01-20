الجمعة, يناير 20, 2023
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10 أشياء لا تخطر على بالك يمكنك تنظيفها في غسالة الصحون

يمكنك تنظيف أحذية المطر ورفوف الثلاجة في غسالة الأطباق

كتب ايمان الباجي
10 أشياء لا تخطر على بالك يمكنك تنظيفها في غسالة الصحون watanserb.com
غسالة الصحون
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وطن– يعتقد العديد من الأشخاص أن غسالة الصحون مخصصة فقط لتنظيف الأطباق والأواني الفضية والمقالي. لكن ما لا يعرفونه أن هناك العديد من الأشياء يمكن وضعها في غسالة الأطباق، نستعرضها لكم وفق ما نقل موقع “twistedsifter“.

ألعاب الأطفال

يمكنك وضع ألعاب أطفالك البلاستيكية الصغيرة في شبكة بلاستيكية داخل غسالة اﻷطباق، ووضع هذه الحقيبة على الرف العلوي لغسالة الأطباق الخاصة بك، ثم شغل دورة تنظيف عادية، وستحصل بعد ذلك على ألعاب نظيفة ومعقمة.

الشباشب

لإزالة الأوساخ والجراثيم الموجودة فيها، يمكن غسل الشباشب على الرف العلوي لغسالة الصحون.

يمكنك غسل الشباشب في غسالة الصحون

فرش الشعر

يقول باحثون في جامعة أريزونا إن فرشاة الشعر عادة ما تحتوي على البكتيريا، لذلك ينصح بوضعها (بعد نزع الشعر منها حتى لا تسد فلتر الغسالة) في رف الصواني الفضية في غسالة الأطباق.

هذا ينطبق فقط على الفرش والأمشاط البلاستيكية، لكن الأنواع الأخرى لا ينصح بوضعها داخل غسالة الأطباق.

البطاطا

يمكن تنظيف البطاطا في غسالة الأطباق في دورة شطف واحدة لكن بدون إضافة أي منظف.

يمكن تنظيف البطاطا في غسالة الأطباق

أحذية المطر

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يمكنك تنظيف أحذية المطر في غسالة الأطباق، كل ما عليك فعله هو وضعها أفقيًا على رف الغسالة.

مقابض الغاز

دائما ما تحتوي مقابض الغاز على الأوساخ والشحوم والجراثيم خاصة إذا ما نتجاهل تنظيفها.

لإزالة الأوساخ منها، يمكنك وضع مقابض الغاز في غسالة الأطباق

ولإزالة تلك الأوساخ عنها، يمكنك وضعها على رف الصواني الفضية في غسالة الأطباق من وقت لآخر.

الملاقط ومقص الأظافر

يمكنك غسل معظم الملاقط ومقصات الأظافر في غسالة الصحون لإزالة الأوساخ منها.

ألعاب الحيوانات الأليفة

 للحصول على أفضل تنظيف وتعقيم لها، يمكنك وضع ألعاب حيواناتك الأليفة في كل مكان في غسالة الصحون ولكن عليك أولاََ التحقق من الملصقات الموجودة عليها.

اسفنجة غسيل الصحون

لا داعي لرمي الإسفنجة بعدما قمت بإستخدامها مرة واحدة.

يمكنك وضع إسفنجة المطبخ في غسالة الأطباق لإزالة الأوساخ منها

بدلًا من ذلك، قم برميها في غسالة الأطباق، واستخدم وضع “التجفيف الساخن”، ويمكنك بهذه الطريقة القضاء على 99.9٪ من الجراثيم الموجودة في الإسفنجة وبقايا اﻷوساخ العالقة بها.

رفوف الثلاجة

عادة ما تتراكم على رفوف الثلاجة بقايا طعام وأوساخ. وللحصول على أفضل تنظيف لرفوف الثلاجة، قم بوضعها في غسالة الصحون.
المصدرموقع twistedsifter، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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