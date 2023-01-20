يزن الأسمر يكشف سبب وفاة عزيز الأحمد الحقيقي وماذا أوصاه (فيديو)

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وطن – كشف الناشط السعودي عبر سناب شات “يزن الأسمر” سبب وفاة صديقه عزيز الأحمد الذي أعلن وفاته أمس الخميس.

السبب الحقيقي لوفاة عزيز الأحمد

وقال إن “عزيز” لم يكن يعاني أي شيء، وتوفي بسبب أزمة قلبية مفاجئة، كاشفاً عن أن “عزيز” طلب منه الاستحمام الساعة الخامسة فجراً، في طلبٍ غريب لأول مرة يصدر عنه.

وأضاف أنه استجاب لطلب “عزيز”، بعدما نصحه بتأجيل الاستحمام حتّى لا يمرض، لكنّه أصرّ على ذلك .

وتابع أنّ “عزيز” بعد الإستحمام، ذهب للنوم، وعند الظهيرة لم يستيقظ، فنقلناه الى المستشفى وتبين أن توفي.

كما كشف عن أن “عزيز” طلب منه قبل فترة أن يدفنه عند ذويه في سوريا حال وفاته.

عمر عزيز الأحمد الحقيقي

وكشف خلال مجموعة من الفيديوهات نشرها على حسابه الرسمي في “سناب شات” عمر عزيز الحقيقي وقال إنه يبلغ من العمر (23 عاماً)، وليس (27 عاماً) كما انتشر في بعض وسائل الإعلام.

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واعتبر “يزن الأسمر” ان وفاة عزيز الأحمد خسارة كبيرة طالباً من متابعيه الدعاء له بالرحمة.

وكان عزيز يعاني من مرض في الهرمونات أثّر على النمو الجسدي منذ الولادة، وقد حاول ذووه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تكلل بالنجاح.

لكن مرض وبنية عزيز الضئيلة لم يمنعاه من أن ينال شهرة واسعة لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “السناب والانستغرام وتيك توك” عبر مقاطعه الكوميدية ومواقفه الطريفة التي جعلت منه نجماً على هذه المواقع.

ونشر يزن الأسمر، يوم الخميس، صورة من داخل المستشفى لجثمان عزيز.