الجمعة, يناير 20, 2023
الرئيسيةحياتنايزن الأسمر يكشف سبب وفاة عزيز الأحمد الحقيقي وماذا أوصاه (فيديو)
حياتنا

يزن الأسمر يكشف سبب وفاة عزيز الأحمد الحقيقي وماذا أوصاه (فيديو)

كتب أنس السالم
السبب الحقيقي لوفاة عزيز الأحمد 
يزن الأسمر صديق عزيز كشف أن الأخير مات بنوبة قلبية مفاجئة
- Advertisement -

وطن – كشف الناشط السعودي عبر سناب شات “يزن الأسمر” سبب وفاة صديقه عزيز الأحمد الذي أعلن وفاته أمس الخميس.

السبب الحقيقي لوفاة عزيز الأحمد 

وقال إن “عزيز” لم يكن يعاني أي شيء، وتوفي بسبب أزمة قلبية مفاجئة، كاشفاً عن أن “عزيز” طلب منه الاستحمام الساعة الخامسة فجراً، في طلبٍ غريب لأول مرة يصدر عنه.

وأضاف أنه استجاب لطلب “عزيز”، بعدما نصحه بتأجيل الاستحمام حتّى لا يمرض، لكنّه أصرّ على ذلك .

وتابع أنّ “عزيز” بعد الإستحمام، ذهب للنوم، وعند الظهيرة لم يستيقظ، فنقلناه الى المستشفى وتبين أن توفي.

كما كشف عن أن “عزيز” طلب منه قبل فترة أن يدفنه عند ذويه في سوريا حال وفاته.

عمر عزيز الأحمد الحقيقي

وكشف خلال مجموعة من الفيديوهات نشرها على حسابه الرسمي في “سناب شات” عمر عزيز الحقيقي وقال إنه يبلغ من العمر (23 عاماً)، وليس (27 عاماً) كما انتشر في بعض وسائل الإعلام.

- Advertisement -

واعتبر “يزن الأسمر” ان وفاة عزيز الأحمد خسارة كبيرة طالباً من متابعيه الدعاء له بالرحمة.

وكان عزيز يعاني من مرض في الهرمونات أثّر على النمو الجسدي منذ الولادة، وقد حاول ذووه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تكلل بالنجاح.

لكن مرض وبنية عزيز الضئيلة لم يمنعاه من أن ينال شهرة واسعة لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “السناب والانستغرام وتيك توك” عبر مقاطعه الكوميدية ومواقفه الطريفة التي جعلت منه نجماً على هذه المواقع.

عزيز الأحمد
عزيز الأحمد

ونشر يزن الأسمر، يوم الخميس، صورة من داخل المستشفى لجثمان عزيز.

فاة عزيز الأحمد
يزن الأسمر يؤكد وفاة عزيز الأحمد عبر سناب شات وينشر صورة لجثمانه في المستشفى

 

أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو للداعية البحريني حسن الحسيني يشتم الجزائريين ورد عاجل منه يكشف حقيقته (شاهد)

“المحارق المتنقلة” سلاح بوتين الأخطر للتغطية على خسائره في أوكرانيا… أين صُنعت؟

أمريكا.. طفل الـ 6 سنوات يُطلق النار على صدر مُدرسته بسلاح سرقه من والدته (شاهد)

ملكة جمال كرواتيا تشعل قلوب متابعيها بفيديو مثير على عامود في نادٍ للتعري (شاهد)

لن تتخيل ما هو طعام الأمير هاري المفضل وسعره لا يُصدّق (شاهد)

سيدة عارية تماماً تحت المطر في أحد شوارع الرياض تثير غضب السعوديين (شاهد)

مقتل شرطي جزائري حاول إنقاذ أب من اعتداء ابنه بولاية تيزي وزو الجزائرية (شاهد)

نادين الراسي بفستان فاضح .. والجمهور: “استني لحتى ينشف تراب خيّك” (فيديو)

للبقاء رطبََا خلال فصل الشتاء..عليك بهذه المشروبات الصحية

الخلاص من السيسي هو أولوية المصريين.. تقرير إسرائيلي يكشف هول الكارثة الاقتصادية في مصر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC