نادين الراسي بفستان فاضح .. والجمهور: “استني لحتى ينشف تراب خيّك” (فيديو)

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وطن – متجاوزةً وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي بحادث سير مروّع في أغسطس 2022، ظهرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي في مقطع فيديو جديد، أثارَ جدلاً بين متابعيها.

نادين الراسي بفستان جريء

ونشرت نادين الراسي على حسابها الرسميّ في انستغرام، مقطع فيديو، وهي تستعرض جمالها في موقع أثري على انغام أغنية للفنانة الكبيرة فيروز، وقد ظهرت بفستان قصير، يكشف فخذيها، ومنطقة صدرها بطريقةٍ جريئة، فيما كانت ترتدي فوقه جاكيت طويل.

View this post on Instagram A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)

وانتقد متابعون للفنانة، جرأتها في هذه الأطلالة، سيما وأنه لم يمض وقت طويل على وفاة شقيقها جورج الراسي بحادث سيارة، وتساءل أحدهم “هاي اللي اخوها مات قريب وكانت مموته نفسها بكاء!”.

كما كتب آخر: “استني لحتى ينشف ترابو لخيك الغالي”. وعلق متابع أيضاً: “خلاص نسيتي جورج و بديتي تعري؟”.

بينما جاء في تعليق: “والله مو طبيعية هالمرا، من الحزن المتصنع الى الرقص و الحركات الغريبة، تراب جورج بعدو ما نشف كيف الها قلب والله غريب”.

نادين الراسي في عزاء شقيقها جورج

وكانت الفنانة اللبنانية، قد أثارت موجة من الجدل أثناء تلقّيها العزاء بوفاة شقيقها الفنان جورج الراسي الذي توفي بحادث سير مروع في في أغسطس/آب الماضي.

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وظهرت الفنانة اللبنانية مرتدية فستاناً باللون الأسود، تميّز بأنه قصير جداً وكشف عن كامل ساقيها، الأمر الذي أثار حفيظة البعض واستنكارهم، لارتدائها ملابس جريئة في عزاء شقيقها.

وتوفي جورج الراسي بحادث تصادم السيارة التي كان يقودها إثر اصطدامها بحاجز وسطي على “طريق المصنع” بين سوريا ولبنان.