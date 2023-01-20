ميا خليفة تقارن نفسها بمريم العذراء بصورة بذيئة (شاهد)

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وطن– أثارت الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة الغضب بعد أن قارنت نفسها بمريم العذراء أثناء وقوفها في واحدة من أشهر الكاتدرائيات في أوروبا.

وقامت ميا خليفة اللبنانية الأصل والبالغة من العمر 29 عامًا ، بجولة حول العالم العام الماضي، حيث زارت لندن وإيبيزا من بين العديد من الوجهات الأخرى، لكنها كانت خلال زيارة للعاصمة الفرنسية باريس أمس الخميس، وضعت القطة بين الحمام بارتكابها خطأ جسيما.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد كانت ميا خليفة تحضر حدثًا للموضة في الكاتدرائية الأمريكية في باريس – المعروفة سابقًا باسم كنيسة الثالوث المقدس .

وأثناء وجودها هناك نشرت صورة لها في قاعة الكاتدرائية الرئيسية في مقدمة الأرضية المكسوة بالبلاط من عام 1886 والتي كانت تستخدم كممر للعرض.

وظهرت ميا خليفة في الصورة مرتدية حذاءً جلديًا يصل إلى الركبة وقميصًا مخططًا باللون الوردي، بشكل تناسب مع الأزياء التي عرضت خلال الحدث.

ميا خليفة تشبه نفسها بمريم العذراء

لكن تعليقها على إنستغرام هو الذي صاحب الصورة، تسبب في ضجة كبيرة، حيث كتبت: “أخبر أطفالك أن هذه كانت مريم العذراء.”، لتضيف لتعليقها رمزا تعبيريا يدل على مسبحة الصلاة.

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وبحسب الصحيفة، فإنه في العادة ، يتغاضى جيشها البالغ قوامه 27.5 مليونًا من عشاق وسائل التواصل الاجتماعي على منشوراتها على Instagram – ولكن ليس هذه المرة.

تعليقات وهجوم المتابعين لها بسبب تصرفها

ويبدو أن الصورة والتعليق قد أدى إلى نتائج عكسية ، حيث تم انتقادها لكونها “غير محترمة”.

وكتب أحدهم: “عليها أن تلبس ملابس الكنيسة..لا شيء مقدس بعد الآن في (الغرب).”

ونشرمتابع آخر: “أنا ملحد ولكن هذا قليل من المنظمة البحرية الدولية (في رأيي) غير محترم”.

واتهمها ثالث بـ “عبدة الشيطان” ، بينما أضاف شخص آخر: “لا يجب عليكي فعل هذا النوع في مكان ديني”.

وعلى الرغم من إعجاب 364 ألفًا ، تلقت التعليقات التي تنتقدها بسبب هذا الفعل عددًا من الإعجابات بشكل فردي أكثر من تلك التي تمدح مظهرها بالطريقة المعتادة التي تجذبها مشاركاتها.

ونال التعليق على عبدة الشيطان إعجابًا 59 مرة ، بينما نال التعليق الذي طلب منها أن “تلبس بشكل لائق” أكثر من 50 إعجابًا.

كما نشرت ميا مقطع فيديو لها وهي تتجول خارج الكنيسة أثناء مطاردتها من قبل مجموعة من المصورين الباريسيين المصورين ، بينما أظهر مقطع آخر مقابلة مع القناة الإخبارية الفرنسية فرانس 24.

وأظهر مقطع فيديو آخر عارضين يسيرون على المنصة – كلهم يرتدون ملابس ومعاطف شتوية سميكة للغاية – وليس نفس النمط الذي كانت ترتديه ميا.

وغالبًا ما يستخدم المكان ، وهو الكاتدرائية الوحيدة الناطقة باللغة الإنجليزية في باريس ، لاستضافة الأحداث الكبيرة ، مثل “الهذيان” الأخير لتغير المناخ وحفل الموضة السنوي لمجلة Grazia قبل بضع سنوات.