الجمعة, يناير 20, 2023
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الهدهد

مقتدى الصدر يبارك فوز العراق بخليجي 25 بتلميح سياسي وفجر السعيد تعلق

كتب خالد السعدي
مقتدى الصدر فوز العراق بطولة كأس الخليج watanserb.com
زعيم التيار الصدري الشيعي بالعراق مقتدى الصدر
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وطن – علق مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي بالعراق، على فوز منتخب أسود الرافدين ببطولة كأس خليجي 25 على حساب منتخب عمان، فيما هاجمته الكاتبة الكويتية فجر السعيد.

وكتب الصدر في بيان نشره عبر حسابه على موقع “تويتر“: “نهنئ شعبنا ومنتخبنا العراقي بفوزه الكبير في المباراة النهائية في كأس (الخليج العربي) في نسخته الخامسة والعشرين التي أقيمت في عراقنا الحبيب”.

وأضاف: “نشكر كل المنتخبات العربية التي شاركتنا في هذه الدورة التي أرجعت العراق إلى الصف العربي بثوب جديد ملؤه الحب والسلام.. فأهلا بكم يا دول الخليج العربي في عراق العروبة والإباء”.

وتوّج منتخب العراق بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25″، بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي وامتدت إلى شوطين إضافيين.

فجر السعيد تهاجم مقتدى الصدر

فيما هاجمت فجر السعيد، مقتدى الصدر، وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “سماحته السيد عزّم يجلط الأرجنتين حطلهم بين قوسين زعلوا وقالوله اعتذر..قال لا نركع الا لله وصلى وراه الملايين الجمعة اللي طافت وبعد الفوز بالكأس هنا الشعب والمنتخب وعادها عليهم خمس مرات والقوسين ما شالهم.. سماحته يقولكم كافي لو بعد”.

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وتغريدة فجر السعيد تشير إلى الاحتجاج الذي كانت قد قدَّمته إيران للعراق اعتراضا على استخدامه اسم “الخليج العربي”، في بطولة “كأس الخليج العربي 25” في البصرة، وكانت طهران قد استدعت السفير العراقي، وسلَّمته مذكرة احتجاج بهذا الخصوص.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان: “تم استدعاء السفير العراقي الى الخارجية بعد استخدام السلطات العراقية مصطلحا وهميا بدلا من الخليج الفارسي، وعكسنا حساسية الشعب الايراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي الى الجانب العراقي”.

وأضاف: “على الرغم من أن علاقات استراتيجية وأخوية وعميقة تربطنا بالعراق، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع”.

ويثير مصطلح الخليج العربي، حساسية قديمة في إيران التي تؤكد أن “الخليج الفارسي” هي التسمية التاريخية لهذه المساحة المائية الفاصلة بينها وبين دول شبه الجزيرة العربية.

ودائما ما يتكرر الجدل بين طهران وجيرانها العرب حول تسمية الخليج، واحتجت طهران مرارا خلال الأعوام الماضية على استخدام دول أو منظمات، تسمية “العربي” لدى الإشارة الى الخليج.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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