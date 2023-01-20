للبقاء رطبََا خلال فصل الشتاء..عليك بهذه المشروبات الصحية

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وطن- يجلب الشتاء تغيرات في الرطوبة ودرجة الحرارة مما يخلق ظروفًا مثالية للتسبب في جفاف الجلد.

خلال هذا الموسم، نفشل عادة في شرب كمية كافية من الماء بسبب انخفاض درجات الحرارة، ونتيجة لذلك نصاب بالجفاف الذي قد يؤدي إلى انخفاض معدل التمثيل الغذائي والصداع والتعب.

لذلك، من الضروري شرب الماء طوال اليوم. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بصعوبة في شرب كوب كبير من الماء عندما تشعر بالبرودة، يمكنك تناول هذه المشروبات الصحية التي كشفها موقع “healthshots“.



شاي الأعشاب

ليس من المستغرب أن شاي الأعشاب مفيد للترطيب ويتم احتسابه من بين المشروبات الصحية.

شاي الأعشاب له فوائد علاجية، حيث يحتوي على 98 في المائة من الماء و 2 في المائة من الكافيين، مما يجعله الشاي المثالي للمساعدة على الترطيب وتطهير الجسم خلال فصل الشتاء.

الحساء

خلال فصل الشتاء، يمكن أن تساعد الشوربات الساخنة خاصة حساء السبانخ على الاسترخاء. إنها سهلة التحضير عن طريق طهي الخضار في الماء.

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يمكنك تحضير حساء الخضار المختلط باستخدام البطاطس والجزر واللفت والبازلاء والطماطم والخضروات الأخرى.

ال عصائر الخضراء

تعتبر العصائر الخضراء خيارًا جيدًا لتناولها بعد الغداء ويمكن صنعها بعدة طرق.

يعتبر العصير الأخضر طريقة رائعة للحصول على جرعتك اليومية من الخضار لأنه غني بالفيتامينات، و يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم ويحسن الهضم.

لكن ضع في اعتبارك أن العصر يزيل الألياف من الخضار، لذلك لا ينبغي استخدامه كبديل لتناول ما يكفي من الألياف الغذائية.

حليب الكركم

حليب الكركم هو مشروب ممتاز يمكن شربه قبل النوم، حيث يساعد على النوم بشكل أفضل والشعور بتحسن حتى في أبرد الأجواء عن طريق الحفاظ على دفء الجسم.

كما يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، والتي قد تساعدك على الشعور بتحسن بشكل عام.

كما يعتبر حليب الكركم من أكثر العلاجات الطبيعية فعالية لتعزيز المناعة خلال فصل الشتاء.



ماء الليمون

يوفر ماء الليمون بعض فيتامين سي جنبًا إلى جنب مع الترطيب الذي تشتد الحاجة إليه. كما يساعد أيضًا على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ. إنه مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم مستويات الصوديوم وقد يساعد في تقليل أي انتفاخ ناتج عن الملح.

علاوة على ذلك، يساعد البكتين الموجود في ماء الليمون، الذي ينظم نسبة السكر في الدم، على الشعور بالشبع لفترة طويلة من الوقت.

