الجمعة, يناير 20, 2023
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للبقاء رطبََا خلال فصل الشتاء..عليك بهذه المشروبات الصحية

شرب ماء الليمون في الشتاء له فوائد عديدة على صحتك

كتب ايمان الباجي
للبقاء رطبََا خلال فصل الشتاء..عليك بهذه المشروبات الصحية watanserb.com
ماء الليمون
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وطن- يجلب الشتاء تغيرات في الرطوبة ودرجة الحرارة مما يخلق ظروفًا مثالية للتسبب في جفاف الجلد.

خلال هذا الموسم، نفشل عادة في شرب كمية كافية من الماء بسبب انخفاض درجات الحرارة، ونتيجة لذلك نصاب بالجفاف الذي قد يؤدي إلى انخفاض معدل التمثيل الغذائي والصداع والتعب.

لذلك، من الضروري شرب الماء طوال اليوم. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بصعوبة في شرب كوب كبير من الماء عندما تشعر بالبرودة، يمكنك تناول هذه المشروبات الصحية التي كشفها موقعhealthshots“.

شاي الأعشاب

ليس من المستغرب أن شاي الأعشاب مفيد للترطيب ويتم احتسابه من بين المشروبات الصحية.

شاي الأعشاب له فوائد علاجية، حيث يحتوي على 98 في المائة من الماء و 2 في المائة من الكافيين، مما يجعله الشاي المثالي للمساعدة على الترطيب وتطهير الجسم خلال فصل الشتاء.

يعد شاي الأعشاب من أحد المشروبات التي تمنح الشعور بالدف

الحساء

خلال فصل الشتاء، يمكن أن تساعد الشوربات الساخنة خاصة حساء السبانخ على الاسترخاء. إنها سهلة التحضير عن طريق طهي الخضار في الماء.

يمكن أن تساعد الشوربات الساخنة خاصة حساء السبانخ على الاسترخاء
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يمكنك تحضير حساء الخضار المختلط باستخدام البطاطس والجزر واللفت والبازلاء والطماطم والخضروات الأخرى.

العصائر الخضراء

تعتبر العصائر الخضراء خيارًا جيدًا لتناولها بعد الغداء ويمكن صنعها بعدة طرق.

يعتبر العصير الأخضر طريقة رائعة للحصول على جرعتك اليومية من الخضار لأنه غني بالفيتامينات، و يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم ويحسن الهضم.

تعتبر العصائر الخضراء من العصائر الصحية التي يمكن شربها في فصل الشتاء

لكن ضع في اعتبارك أن العصر يزيل الألياف من الخضار، لذلك لا ينبغي استخدامه كبديل لتناول ما يكفي من الألياف الغذائية.

حليب الكركم

حليب الكركم هو مشروب ممتاز يمكن شربه قبل النوم، حيث يساعد على النوم بشكل أفضل والشعور بتحسن حتى في أبرد الأجواء عن طريق الحفاظ على دفء الجسم.

كما يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، والتي قد تساعدك على الشعور بتحسن بشكل عام.

يساعد حليب الكركم على النوم بشكل أفضل و يحافظ على دفء جسمك في الشتاء

كما يعتبر حليب الكركم من أكثر العلاجات الطبيعية فعالية لتعزيز المناعة خلال فصل الشتاء.

ماء الليمون

يوفر ماء الليمون بعض فيتامين سي جنبًا إلى جنب مع الترطيب الذي تشتد الحاجة إليه. كما يساعد أيضًا على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ. إنه مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم مستويات الصوديوم وقد يساعد في تقليل أي انتفاخ ناتج عن الملح.

يساعد ماء الليمون على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ خلال فصل الشتاء

علاوة على ذلك، يساعد البكتين الموجود في ماء الليمون، الذي ينظم نسبة السكر في الدم، على الشعور بالشبع لفترة طويلة من الوقت.

المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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