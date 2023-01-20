كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور ال8

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وطن- أسفرت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا دور ال8، التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مواجهات قوية منتظرة.

ومن أبرز نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 (الربع النهائي)، عن مواجهة ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد في قمة الديربي.

كما وسيواجه برشلونة منافسه ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

وتأهل ريال مدريد (الملكي)، إلى دور الربع النهائي بعد فوزه المثير على فياريال (الغواصات الصفراء)، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، كما وحقق غريمه التقليدي برشلونة الفوز السهل على سبتة بخماسية نظيفية في منافسات دور ال16 الماضية.

نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور ال8

وجاءت مواجهات قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور ال8، التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كما يلي:

ريال مدريد (الملكي) x أتلتيكو مدريد (البلانكوس).

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برشلونة (البلوغرانا) x ريال سوسيداد.

أتلتيك بيلباو x فالنسيا (الخفافيش).

إشبيلية x أوساسونا.

🚨الاعلان عن مواعيد مباريات دور ربـع النهائي من كأس ملك إسبانيا 🇪🇦 📆 الاربعاء 25 يناير:

برشلونة 🆚️ سوسييداد

⏰️ 11 مساءً إشبيلية 🆚️ اوساسونا

⏰️ 12 بعد منتصف الليل 📆 الخميس 26 يناير:

فالنسيا 🆚️ اتلتيك بلباو

⏰️ 10 مساءً ريال مدريد 🆚️ أتلتيكو مدريد

⏰️11مساءً pic.twitter.com/IOzAcBi9tt — 🇮🇶Ahmed {kurdish} FcBarcelona 🇪🇸 (@AhmedBa46972015) January 20, 2023

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 دور ال8

وستنطلق مواجهات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، في 25-26 من شهر يناير/ كانون الجاري.

حامل اللقب يودع كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام أوساسونا بركلات الترجيح 4-2 🔚🏆 ريال بيتيس يودع ثاني بطولة على التوالي بالخسارة بركلات الترجيح❌❌ أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني ❌

أمام أوساسونا في كأس ملك إسبانيا ❌ pic.twitter.com/Yo6SWy2Vhh — FilGoal (@FilGoal) January 18, 2023

ومن الجدير بالذكر بأن فريق برشلونة ما زال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن حامل اللقب وغريمه الأزلي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بعد الخسارة الثانية في المباراة الماضية أمام فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد.