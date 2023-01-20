الجمعة, يناير 20, 2023
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رياضة

كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور ال8

ريال مدريد سيقابل أتلتيكو مدريد في قمة ديربي كأس ملك إسبانيا 2023 دور ال8

كتب فارس أبو شيحة
نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 watanserb.com
نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023
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وطن- أسفرت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا دور ال8، التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مواجهات قوية منتظرة.

ومن أبرز نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 (الربع النهائي)، عن مواجهة ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد في قمة الديربي.

كما وسيواجه برشلونة منافسه ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

وتأهل ريال مدريد (الملكي)، إلى دور الربع النهائي بعد فوزه المثير على فياريال (الغواصات الصفراء)، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، كما وحقق غريمه التقليدي برشلونة الفوز السهل على سبتة بخماسية نظيفية في منافسات دور ال16 الماضية.

ديربي منتظر بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
ديربي منتظر بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور ال8

وجاءت مواجهات قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور ال8، التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كما يلي:

ريال مدريد (الملكي) x أتلتيكو مدريد (البلانكوس).

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برشلونة (البلوغرانا) x ريال سوسيداد.

أتلتيك بيلباو x فالنسيا (الخفافيش).

إشبيلية x أوساسونا.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 دور ال8

وستنطلق مواجهات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، في 25-26 من شهر يناير/ كانون الجاري.

ومن الجدير بالذكر بأن فريق برشلونة ما زال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن حامل اللقب وغريمه الأزلي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بعد الخسارة الثانية في المباراة الماضية أمام فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد.

قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور 8
قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور 8
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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