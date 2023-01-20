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فيديو للداعية البحريني حسن الحسيني يشتم الجزائريين ورد عاجل منه يكشف حقيقته (شاهد)

الفيديو الأصلي يعود لانتقاد الداعية للإعلام الغربي الذي أساء للممنتخب المغربي وعائلات لاعبيه

كتب سالم حنفي
الداعية البحريني watanserb.com
الداعية البحريني حسن الحسيني
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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو مزعوم للداعية البحريني حسن الحسيني، زعم ناشروه بأنه يتضامن فيه مع المغرب ويتطاول على الشعب الجزائري.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد تحدث الداعية البحريني، عن تضامنه مع المنتخب والشعب المغربي، معتبرا أن أي إساءة للشعب المغربي هي إساءة له شخصيا.

وخلال الفيديو، تم الإيحاء بأن الداعية حسن الحسيني، يقصد في كلمته “من طرفكم” الشعب الجزائري، واصفا إياهم بـ”الحقراء والأنذال”، وأن مباراة واحدة قد فضحتهم، دون أن يذكر الداعية اسم الشعب المسيء المزعوم، كما ادعته حسابات مغربية على مواقع التواصل.

الفيديو مفبرك

وكشف ناشطون بأن الفيديو قديم ومجتزأ من سياقة، ولا علاقة له بالأزمة الأخيرة بين المغرب والجزائر بخصوص المشاركة في بطولة الشان التي تستضيفها الجزائر دون مشاركة مغربية بسبب رفض الجزائر السماح لطائرة المنتخب المغربي العبور في أجوائها.

واتضح ان المقطع يعود إلى ديسمبر/كانون الأول الفائت، انتقد فيه الداعية حسن الحسيني إحدى القنوات الدنماركية التي نشرت إساءات عنصرية بحق لاعبي المنتخب المغربي وشبهتهم بالقرود بسبب احتفالهم مع أمهاتهم بالفوز خلال بطولة كأس العالم قطر 2022.

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الداعية حسن الحسيني يكشف حقيقة الفيديو

وعاد الداعية حسن الحسيني، ليبرئ نفسه من شتم الجزائر والجزائريين عبر مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحت عنوان: “رسالة عاجلة للشعب الجزائري”، أكد خلاله أنه لم يتعرض للشعب الجزائري بالشتم، موضحا أنه لا يمكن أن يشتم شخصا مسلما مهما كانت درجة الخلاف معه.

وتساءل الداعية البحريني حول “كيف أشتم شعبا أحبه وخاصة الشعب الجزائري؟”، مؤكدا على أن المقطع المتداول مفبرك وتم اقتطاعه من سياقه.

وقال أن المقطع الأصلي كان عن بطولة كأس العالم، ويتحدث فيه ضد الدول الغربية والإعلام الغربي االذي أساء للفرق العربية التي شاركت في بطولة كأس العالم.

وطالب الداعية حسن الحسيني بالدفاع عنه وعن عرضه، معبرا عن حبه لكل الجزائريين، مؤكدا أنه لا يحتمل أن يسيء أحد الجزائريين فيه الظن، وفق قوله.

قناة دنماركية تسيء لعائلات لاعبي المتخب المغربي وتصفهم بعائلات القرود!

وكان مذيع قناة (TV 2 News) الدانماركية سورين ليبرت، قد شبه خلال برنامجه (NEWS & Co) احتفال لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم عقب كل انتصار في مونديال قطر بـ”عائلة القرود”.

وعقب أيام من بث الحلقة على منصات التواصل وإثارة حالة من الجدل والغضب في آن واحد، اضطرت القناة الدانماركية لنشر بيان، عبّرت فيه عن اعتذارها واعتذار المذيع الذي أدلى بالتعليقات، مؤكدة أنها “عنصرية ومهينة”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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