فرقة داعمة للمثلية الجنسية.. وصول مثير لـ روزي بلاك بينك لإحياء حفلة الرياض (فيديو)

وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة وصول روزي بلاك بينك للعاصمة السعودية الرياض، وذلك لإحياء حفل فني في المملكة من قبل فريق “بلاك بينك”، اليوم الجمعة

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة وصول روزي بلاكبينك للمطار، حيث شوهدت وهي تجلس على حقيبة متحركة، وتمضي بسرعة إلى صالة الوصول في المطار.

وفرقة بلاك بينك هي فرقة موسيقية كورية جنوبية، تضم 4 نجمات شابات جميلات وساحرات، وهن جيسو، جيني، روزي وليسا.

وسيحيي فريق بلاك بينك الحفل الفني في العاصمة السعودية الرياض في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة، وذلك في Boulevard International Festival Site، بعد أن كان الحفل مقررا في مسرح مرسول بارك ضمن جامعة الملك سعود، وكان السبب وراء ذلك زيادة الطاقة الإستيعابية للجماهير الراغبة في حضور الحفل الساهر.

وشوهدت أبراج الرياض تتزين باللون الوردي احتفالًا بقدوم فرقة بلاك بينك، قبل الحفل الفني الذي من المتوقع أن يحظى بنسبة متابعة كبيرة.

كما انتشر مقطع فيديو، يرصد اصطفاف أعداد غفيرة في مطار الملك خالد الدولي عند بوابات صالة كبار الزوار استعدادا لوصول عضوات الفرقة الفنية.

يُشار إلى أن روزي لها مقطع فيديو شهير، سألها أحد المعجبين عما إذا كانت تدعم حقوق الشواذ جنسيا، فابتسمت للشخص الذي طرح السؤال، وقامت بإيماءة “الصخرة أعلى” بيدها وأصدرت صوت “ووو”، وهو ما فسر بدعمها للمثلية الجنسية.

#BLACKPINK’s #ROSÉ was asked if she supports gay rights at a recent send off. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/SoQuyWpi5p

— Pop Crave (@PopCrave) November 11, 2022