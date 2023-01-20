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فرقة داعمة للمثلية الجنسية.. وصول مثير لـ روزي بلاك بينك لإحياء حفلة الرياض (فيديو)

تستعد فرقة روزي بلاك بينك الكورية الجنوبية لإحياء حفلها اليوم الجمعة في الرياض

كتب خالد السعدي
بلاك بينك الرياض watanserb.com
فرقة بلاك بينك الكورية الجنوبية
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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة وصول روزي بلاك بينك للعاصمة السعودية الرياض، وذلك لإحياء حفل فني في المملكة من قبل فريق “بلاك بينك”، اليوم الجمعة

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة وصول روزي بلاكبينك للمطار، حيث شوهدت وهي تجلس على حقيبة متحركة، وتمضي بسرعة إلى صالة الوصول في المطار.

وفرقة بلاك بينك هي فرقة موسيقية كورية جنوبية، تضم 4 نجمات شابات جميلات وساحرات، وهن جيسو، جيني، روزي وليسا.

وسيحيي فريق بلاك بينك الحفل الفني في العاصمة السعودية الرياض في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة، وذلك في Boulevard International Festival Site، بعد أن كان الحفل مقررا في مسرح مرسول بارك ضمن جامعة الملك سعود، وكان السبب وراء ذلك زيادة الطاقة الإستيعابية للجماهير الراغبة في حضور الحفل الساهر.

وشوهدت أبراج الرياض تتزين باللون الوردي احتفالًا بقدوم فرقة بلاك بينك، قبل الحفل الفني الذي من المتوقع أن يحظى بنسبة متابعة كبيرة.

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أبراج الرياض تتزين باللون الوردي احتفالا بوصول فرقة بلاك بينك

كما انتشر مقطع فيديو، يرصد اصطفاف أعداد غفيرة في مطار الملك خالد الدولي عند بوابات صالة كبار الزوار استعدادا لوصول عضوات الفرقة الفنية.

روزي تدعم المثلية

يُشار إلى أن روزي لها مقطع فيديو شهير، سألها أحد المعجبين عما إذا كانت تدعم حقوق الشواذ جنسيا، فابتسمت للشخص الذي طرح السؤال، وقامت بإيماءة “الصخرة أعلى” بيدها وأصدرت صوت “ووو”، وهو ما فسر بدعمها للمثلية الجنسية.

وانتشرت أيضا في وقت سابق، صور لعضوات بلاك بينك، وهن يرفعن علم المثلية الجنسية في إحدى حفلاتهن في الفلبين.

بلاك بينك الرياض
فرقة بلاك بينك يدعمون المثلية الجنسية

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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