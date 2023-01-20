عقوبة قاسية بحق نادي يوفنتوس بقرار قضائي

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وطن- أعلنت محكمة الاستئناف في إيطاليا، عن فرض عقوبة قاسية بحق نادي يوفنتوس الإيطالي، على خلفية تضخم رأس المال خلال موسم الانتقالات الماضية.

وقررت محكمة الاستئناف خصم 15 نقطة من نادي يوفنتوس، في منافسات الدوري الإيطالي 2022-2023، على خلفية قبول استئناف المدعي العام وتورط نادي السيدة العجوز بتلك القضية.

عقوبة نادي يوفنتوس بقرار قضائي

ووفق وسائل الإعلام الإيطالية، بأن نادي يوفنتوس يحق له الاستئناف على قرار خصم 15 نقطة، بعد قرار قاضي محكمة الاستئناف، في إطار تقليل حكم عدد النقاط المخصومة أو حتى رفع العقوبة بالكامل، إذا رأت المحكمة قانونية ذلك.

🚨🚨🚨 حصل يوفنتوس على عقوبة قدرها 15 نقطة من المدعين العامين للاتحاد الدولي لكرة القدم في الدوري الإيطالي. قبلت محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب المدعين العامين للاتحاد بإعادة فتح قضية 'بلسفالينزا' التي تشمل اليوفي والأندية الأخرى. 📰 عبر سكاي إيطاليا pic.twitter.com/KYyZ3LCAIE — Football WORLD (@FootBall_WRD) January 20, 2023

وفي حال ثبت الحكم الصادر بحق فريق يوفنتوس، فإن الفريق سيهبط من المركز الثالث صاحب 37 نقطة. بعد مرور 18 جولة على منافسات الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، إلى المركز العاشر من جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

إعادة فتح تحقيق مع نادي يوفنتوس

من جهتها، قررت محكمة الاستئناف الإيطالية، قبول حكم الاستئناف المقدم من المدعي العام الإيطالي، من أجل إعادة فتح تحقيق مع نادي يوفنتوس و8 أندية أخرى، على خلفية تضخم رأس المال خلال فترة الانتقالات الماضية بطريقة غير شرعية.

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وكان رئيس نادي يوفنتوس السابق أندريا أنييلي قدم قدم استقالته هو وفريقه، بسبب تورطه في قضية تضخم رأس المال. بشكل غير مشروع خلال فترة كأس العالم 2022 قطر الماضية، وتعيين جانلوكا فيريرو كبديل عنه.

فريد، لا يُنسى، لا يتكرر: 13 موسمًا من حقبة أندريا أنيلي pic.twitter.com/PQcc7Dhved — JuventusFC (@Juventusfcar) January 17, 2023

تأهل يوفنتوس في كأس إيطاليا 2023

وكان فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، قد تأهل إلى منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا 2023، على حساب مونزا. بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد.

صور لا تُنسى في فترة رئاسة أندريا أنيلي 📸 👈 https://t.co/xkINnZzzgS pic.twitter.com/IkoK8KvnDn — JuventusFC (@Juventusfcar) January 16, 2023

وسيلتقي فريق يوفنتوس، الأحد، أمام نظيره أتالانتا، في افتتاح الأسبوع ال19 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (استاد يوفنتوس).