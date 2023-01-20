الجمعة, يناير 20, 2023
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رياضة

عقوبة قاسية بحق نادي يوفنتوس بقرار قضائي

محكمة الاستئناف في إيطاليا تخصم 15 نقطة من فريق نادي يوفنتوس هذا الموسم

كتب فارس أبو شيحة
نادي يوفنتوس watanserb.com
عقوبة نادي يوفنتوس
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وطن- أعلنت محكمة الاستئناف في إيطاليا، عن فرض عقوبة قاسية بحق نادي يوفنتوس الإيطالي، على خلفية تضخم رأس المال خلال موسم الانتقالات الماضية.

وقررت محكمة الاستئناف خصم 15 نقطة من نادي يوفنتوس، في منافسات الدوري الإيطالي 2022-2023، على خلفية قبول استئناف المدعي العام وتورط نادي السيدة العجوز بتلك القضية.

عقوبة نادي يوفنتوس بقرار قضائي

ووفق وسائل الإعلام الإيطالية، بأن نادي يوفنتوس يحق له الاستئناف على قرار خصم 15 نقطة، بعد قرار قاضي محكمة الاستئناف، في إطار تقليل حكم عدد النقاط المخصومة أو حتى رفع العقوبة بالكامل، إذا رأت المحكمة قانونية ذلك.

وفي حال ثبت الحكم الصادر بحق فريق يوفنتوس، فإن الفريق سيهبط من المركز الثالث صاحب 37 نقطة. بعد مرور 18 جولة على منافسات الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، إلى المركز العاشر من جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

نص عقوبة نادي يوفنتوس
نص عقوبة نادي يوفنتوس

إعادة فتح تحقيق مع نادي يوفنتوس

من جهتها، قررت محكمة الاستئناف الإيطالية، قبول حكم الاستئناف المقدم من المدعي العام الإيطالي، من أجل إعادة فتح تحقيق مع نادي يوفنتوس و8 أندية أخرى، على خلفية تضخم رأس المال خلال فترة الانتقالات الماضية بطريقة غير شرعية.

عقوبة نادي يوفنتوس
عقوبة نادي يوفنتوس
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وكان رئيس نادي يوفنتوس السابق أندريا أنييلي قدم قدم استقالته هو وفريقه، بسبب تورطه في قضية تضخم رأس المال. بشكل غير مشروع خلال فترة كأس العالم 2022 قطر الماضية، وتعيين جانلوكا فيريرو كبديل عنه.

تأهل يوفنتوس في كأس إيطاليا 2023

وكان فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، قد تأهل إلى منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا 2023، على حساب مونزا. بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسيلتقي فريق يوفنتوس، الأحد، أمام نظيره أتالانتا، في افتتاح الأسبوع ال19 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (استاد يوفنتوس).

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
المصدروطن + وسائل الإعلام الإيطالية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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