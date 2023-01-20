سيدة عارية تماماً تحت المطر في أحد شوارع الرياض تثير غضب السعوديين (شاهد)

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وطن– بعد أسابيع قليلة من تداول مقطع فيديو مشابه في مدينة جدة، تداول ناشطزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع جديد لامرأة عارية تمامة في العاصمة السعودية، الرياض.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت السيدة عارية تماما تحت الأمطار، في حين كان يقف بجانبها شخص يحمل مظلة ليقوم باقتيادها من المكان.

#مساء_الخير "فيديو 🔞"

أمراه عارية تمامًا في شوارع "الرياض"!؟ نفس مشهد الفتاة العارية بشوارع جدة!

ويش صاير يالربع !!؟ ويش صاير يالمختصين؟

والخطاب الرسمي كالعادة:-

مخالفة للذوق العام وعندها حالة نفسية؟؟ #كأس_موسم_الرياض pic.twitter.com/YUtLL4WT5P — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) January 19, 2023

وعلى الرغم من إشارة بعض المغردين إلى أن المقطع قد تم التقاطه خارج المملكة، إلا ان الفيديو أظهر كلاما مكتوب باللغة على اللوحة الإعلانية التي كانت تقف المرأة العارية بجانبها، وهو ما يؤكد صحة الواقعة.

استنكار واسع لانتشار مثل هذه الحوادث

وعبر مغردون عن استنكارهم لانتشار مثل هذه الحوادث في المملكة مؤخرا منذ قدوم ولي العهد محمد بن سلمان الذي يركز في سياساته على الانفتاح نحو الثقافة الغربية وبالاخص فيما يتعلق بشؤون المرأة.

وقال المغردة الوهمية “جاكلين القحطاني” تعليقا على الفيديو المتداول:” نتائج الترفية والدعوات الى التحرر !!! استغفر الله العظيم واتوب إليه، هذا مب تحرر هذا تدهور أخلاقي ومجتمعي ومسيء جدا ببلاد الاسلام والمسلمين.”

نتائج الترفية والدعوات الى التحرر !!!

استغفر الله العظيم واتوب إليه، هذا مب تحرر هذا تدهور أخلاقي ومجتمعي ومسيء جدا ببلاد الاسلام والمسلمين. — جاكلين القحطاني 🇸🇦 (@Gakiiiliiin) January 19, 2023

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وقالت المغردة كاظمة القرني:” هذا التحرر الذي يريدونه للمسلمات.. التحرر من الملابس والخروج عاريات كما نرى الآن”.

هذا التحرر الذي يريدونه للمسلمات.. التحرر من الملابس والخروج عاريات كما نرى الآن — عابرة سبيل (@khadmtalqran10) January 19, 2023

وقال المغرد أبو عبدالله: ” الان اولياء الشيطان في عصرنا يروجون للتبرج والخلاعه انها التطور والموضة لذالك خرج الكثيرعراة باسم التحضر والموضة”.

الان اولياء الشيطان في عصرنا يروجون للتبرج والخلاعه انها التطوروالموضه لذالك خرج الكثيرعراة باسم التحضروالموضه — ابوعبدالله (@bdlymny5) January 19, 2023

امرأة عارية تماما في أحد شوارع جدة

وجاء تداول هذا الفيديو بعد نحو 3 أسابيع فقط من تداول مقطع لسيدة عارية تماما في أحد شوارع مدينة جدة، دون أن يعترضها أحد.

ووفقا للمقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت السيدة في الشارع وهي عارية تماما وممسكة بملابسها في يدها، في حين حاول رجل أمن الطلب منها بمغادرة المكان دون أن يحاول القبض عليها لمخالفتها قوانين الذوق العام وممارستها لفعل إباحي في الشارع.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، فقد رفضت السيدة العارية الانصياع لتوجيهات رجل الأمن بمغادرة المكان، وقامن بإلقاء ملابسها أمام أحد المحلات لتتوجه نحوه صارخة في وجهه ومتحدية إياه.

السيدة العارية تتراقص في الشارع دون رادع

كما أظهر الفيديو بجاحة منقطعة النظير مارستها السيدة العارية، حيث أخذت تتراقص وتشير للمارة في الشارع دون أي رادع.

و أعلنت الجهات الأمنية في جدة حينها، أنها أحالت امرأة مخالفة للائحة الذوق العام تسير في أحد الشوارع لجهة الاختصاص ، زاعمة أنها تعاني من حالة مرضية، إلا انه لم يصدر أي بيان عن الحالة الجديدة في الرياض.