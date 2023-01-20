الجمعة, يناير 20, 2023
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حياتنا

سهير رمزي تفجّر مفاجأة عن سبب منع سوزان مبارك عرض أحد مسلسلاتها! (فيديو)

قالت سهير رمزي في الحلقة، إنها لن تحذف أعمالها الجريئة على يوتيوب، مؤكدة أن هذه الأعمال تاريخها.

كتب أنس السالم
سهير رمزي watanserb.com
سهير رمزي
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وطن – أدلت الفنانة المصرية سهير رمزي، بتصريحاتٍ مثيرة، خلال حلولها ضيفةً على برنامج “حبر سري” الذي يعرض على شاشاة قناة “القاهرة والناس”، وتقدمه المذيعة أسما ابراهيم، كاشفة عن منع سوزان مبارك عرض مسلسل لها، ومتحدثةً عن مشاهدها الجريئة، وحقيقة زواجها من الراحل عمر الشريف.

مشاهد سهير رمزي الجريئة 

وقالت سهير رمزي في الحلقة، إنها لن تحذف أعمالها الجريئة على يوتيوب، مؤكدة أن هذه الأعمال تاريخها.

ووأوضحت: “لو رجع بيا الزمن واتعرض عليا مشاهد جريئة لو دلوقتي هرفضها، لكن زمان كنت بعملها وأنا مقتنعة بيها ومكنش في جرءة زي دلوقتي، لأن المشاهد الجريئة اللي كنت بعملها كانت في حدوته الفيلم وفي سياق الموضوع”.

وذكرت: “اللي كنت بعمله مكنش حاجة شاذة”.

وأضافت: “بزعل من نفسي دلوقتي لما بشوف الحجاب اللي كنت بعمله وكان طرح كتير وألوان كتير، لكن مش بزعل من النقد”.

سهير رمزي: سوزان مبارك منعت مسلسلي في رمضان

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وكشفت سهير رمزي عن أنّ سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، منعت عرض مسلسل صورته وكان بعنوان “حبيب الروح”.

وقالت إنّه كان من المفترض أن يتم عرض المسلسل في أحد مواسم رمضان على قناة الأولى المصرية، ولكنها اكشتفت أن العمل لم يعرض.

سهير رمزي في برنامج حبر سري
سهير رمـزي في برنامج حبر سري

وأضافت الفنانة المصرية أن مخرج المسلسل أخبرها ان أوامر وصلته بعدم عرض المسلسل، لأنها كانت ترتدي الحجاب بطريقة جميلة، وخوفاً من أن تقوم الفتيات والنساء بتقليدها وتكون السبب في انتشار للحجاب.

وقالت إنها علمت أنّ سوزان مبارك هي السبب في منع المسلسل.

حقيقة زواج سهير رمزي من عمر الشريف 

كما تطرقت الفنانة المصرية سهير رمزي عن شائعة زواجها بالفنان الراحل عمر الشريف.

الممثل عمر الشريف watanserb.com
الممثل عمر الشريف

وقالت في البرنامج إن كل ما تردد في هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وهو محض إشاعة.

وعلقت: “من صغري كان فتى أحلامي عمر الشريف وكان فتى أحلام بنات كتير من جيلي، واتقال كتير وقتها إننا اتجوزنا ولكن هو كان صديق”.

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أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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