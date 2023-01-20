سهير رمزي تفجّر مفاجأة عن سبب منع سوزان مبارك عرض أحد مسلسلاتها! (فيديو)

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وطن – أدلت الفنانة المصرية سهير رمزي، بتصريحاتٍ مثيرة، خلال حلولها ضيفةً على برنامج “حبر سري” الذي يعرض على شاشاة قناة “القاهرة والناس”، وتقدمه المذيعة أسما ابراهيم، كاشفة عن منع سوزان مبارك عرض مسلسل لها، ومتحدثةً عن مشاهدها الجريئة، وحقيقة زواجها من الراحل عمر الشريف.

مشاهد سهير رمزي الجريئة

وقالت سهير رمزي في الحلقة، إنها لن تحذف أعمالها الجريئة على يوتيوب، مؤكدة أن هذه الأعمال تاريخها.

ووأوضحت: “لو رجع بيا الزمن واتعرض عليا مشاهد جريئة لو دلوقتي هرفضها، لكن زمان كنت بعملها وأنا مقتنعة بيها ومكنش في جرءة زي دلوقتي، لأن المشاهد الجريئة اللي كنت بعملها كانت في حدوته الفيلم وفي سياق الموضوع”.

وذكرت: “اللي كنت بعمله مكنش حاجة شاذة”.

وأضافت: “بزعل من نفسي دلوقتي لما بشوف الحجاب اللي كنت بعمله وكان طرح كتير وألوان كتير، لكن مش بزعل من النقد”.

سهير رمزي: سوزان مبارك منعت مسلسلي في رمضان

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وكشفت سهير رمزي عن أنّ سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، منعت عرض مسلسل صورته وكان بعنوان “حبيب الروح”.

وقالت إنّه كان من المفترض أن يتم عرض المسلسل في أحد مواسم رمضان على قناة الأولى المصرية، ولكنها اكشتفت أن العمل لم يعرض.

وأضافت الفنانة المصرية أن مخرج المسلسل أخبرها ان أوامر وصلته بعدم عرض المسلسل، لأنها كانت ترتدي الحجاب بطريقة جميلة، وخوفاً من أن تقوم الفتيات والنساء بتقليدها وتكون السبب في انتشار للحجاب.

وقالت إنها علمت أنّ سوزان مبارك هي السبب في منع المسلسل.

حقيقة زواج سهير رمزي من عمر الشريف

كما تطرقت الفنانة المصرية سهير رمزي عن شائعة زواجها بالفنان الراحل عمر الشريف.

وقالت في البرنامج إن كل ما تردد في هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وهو محض إشاعة.

وعلقت: “من صغري كان فتى أحلامي عمر الشريف وكان فتى أحلام بنات كتير من جيلي، واتقال كتير وقتها إننا اتجوزنا ولكن هو كان صديق”.