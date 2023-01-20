الجمعة, يناير 20, 2023
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الهدهد

زوجان مثليان تبنيا طفلين يتيمين.. ما فعلاه بهما لا يصدق!

كتب سالم حنفي
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وطن– كشفت الصحفية الاستقصائية الأمريكية، ميا كاثيل، في تحقيق لها تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها زوجين مثليين مع طفليهما بالتبني.

التحقيق الذي أجرته “كاثيل” كشف عن تفاصيل صادمة حول الزوجين الناشطين المثليين المتهمين باللواط في أبنائهما الصغار المتبنين – الذين تتراوح أعمارهم الآن بين 9 و 11 عامًا – وتوزيع مواد إباحية للأطفال “محلية الصنع” عن الاعتداء الجنسي عليهما.

وأوضح التحقيق الذي أجرته لصالح موقع “تون هول”، أنه لم يقتصر الأمر على قيام الرجلين المثليين المتزوجين باغتصاب الصبيان اللذين تم تبنيهما من خلال وكالة التبني المسيحية لذوي الاحتياجات الخاصة، بل كانوا يقصدون أطفالهما إلى مشتهي الأطفال القريبين في ضواحي منطقة أتلانتا.

عائلة زولوك في إجازة على الشاطئ

وأظهرت مكالمات سجن مسجلة مع المتهمين بمغتصبي الأطفال وشهادة من أحد أفراد الأسرة تكشف مدى الصدمة التي تعرض لها الشقيقان وكذلك الأعلام الحمراء التي أغفلتها الدولة أثناء التبني “الأسرع من المتوقع” للزوجين من نفس الجنس.

توجيه 17 تهمة للزوجين المثليين

وتم اتهام الأبوين بالتبني ، ويليام ديل زولوك جونيور وزاكاري جاكوبي زولوك ، من قبل هيئة محلفين كبرى بتهم سفاح القربى واللواط المشدد والتحرش الجنسي بالأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال وبغاء قاصر، ويواجهان أكثر من تسعة أحكام بالسجن مدى الحياة.

الحكم على الزوجين بالسجن مدى الحياة
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وبحسب لائحة الاتهام المكونة من 17 تهمة ، فإن الآباء بالتبني – وهم من نشطاء مجتمع الميم – مارسا الجنس الفموي مع كلا الصبيان ، وأجبرا الطفلين على ممارسة الجنس الفموي عليهم ، واغتصبا أبناءهم بالتبني شرجياً، موضحة أن الطفل الكبير البالغ من العمر 11 عامًا ، أصيب بجروح من تعرضه للاغتصاب الوحشي.

وكشفت لائحة الاتهام أن الزوجين المثليين قاما بالتماس رجلين آخرين “للقيام بعمل دعارة” مع طفلهما المتبنى البالغ من العمر 11 عامًا: هانتر لوليس ، الذي قابل الأب بالتبني (زاكاري) من خلال اتصال متبادل على Grindr ، ولويس. فيزكارو سانشيز.

وبحسب ما ورد، فغن “زاكاري” أرسل رسالة نصية إلى “لوليس” على Snapchatقال فيها: “لتكن مستعدًا” لتلقي مواد إباحية عن الأطفال من الأب يغتصب طفله. وقال لوليس للشرطة إن زكاري دعاه “عدة مرات” للانخراط في أفعال جنسية معه ومع أطفاله بالتبني.

مصادرة أملاك الزوجين

ووفقا للتحقيق، فقد تم مصادرة ممتلكات الرجلان المثليان، بما في ذلك منزل الزوجين والسيارات، من قبل الدولة، حيث استغرق بناء القصر المخصص من الألف إلى الياء بضعة أشهر فقط، حيث بدا أن أسلوب حياة الزوجين الفخمة قد تبدل بعد أن حصلوا على الأولاد بالتبني.

وبحسب التحقيق، فقد تم القبض على “لوليس” أولاً أثناء قيامه بتنزيل مواد إباحية للصبي Zuock ، الذي كان لا يزال في التاسعة من عمره عندما أُجبر على أداء اللواط الفموي في صورة واحدة على iPhone ، إلى حسابه في Google. .

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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