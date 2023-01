زوجان مثليان تبنيا طفلين يتيمين.. ما فعلاه بهما لا يصدق!

- Advertisement -

وطن– كشفت الصحفية الاستقصائية الأمريكية، ميا كاثيل، في تحقيق لها تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها زوجين مثليين مع طفليهما بالتبني.

التحقيق الذي أجرته “كاثيل” كشف عن تفاصيل صادمة حول الزوجين الناشطين المثليين المتهمين باللواط في أبنائهما الصغار المتبنين – الذين تتراوح أعمارهم الآن بين 9 و 11 عامًا – وتوزيع مواد إباحية للأطفال “محلية الصنع” عن الاعتداء الجنسي عليهما.

🕵️‍♂️ I investigated a suburban LGBTQ pedophile ring. My investigation reveals disturbing details about the gay activist couple accused of sodomizing their young, adopted sons—now ages 9 and 11—and distributing "homemade" child porn of the sexual abuse:https://t.co/CxnIjq2bNh — Mia Cathell (@MiaCathell) January 17, 2023

وأوضح التحقيق الذي أجرته لصالح موقع “تون هول”، أنه لم يقتصر الأمر على قيام الرجلين المثليين المتزوجين باغتصاب الصبيان اللذين تم تبنيهما من خلال وكالة التبني المسيحية لذوي الاحتياجات الخاصة، بل كانوا يقصدون أطفالهما إلى مشتهي الأطفال القريبين في ضواحي منطقة أتلانتا.

وأظهرت مكالمات سجن مسجلة مع المتهمين بمغتصبي الأطفال وشهادة من أحد أفراد الأسرة تكشف مدى الصدمة التي تعرض لها الشقيقان وكذلك الأعلام الحمراء التي أغفلتها الدولة أثناء التبني “الأسرع من المتوقع” للزوجين من نفس الجنس.

توجيه 17 تهمة للزوجين المثليين

وتم اتهام الأبوين بالتبني ، ويليام ديل زولوك جونيور وزاكاري جاكوبي زولوك ، من قبل هيئة محلفين كبرى بتهم سفاح القربى واللواط المشدد والتحرش الجنسي بالأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال وبغاء قاصر، ويواجهان أكثر من تسعة أحكام بالسجن مدى الحياة.

- Advertisement -

وبحسب لائحة الاتهام المكونة من 17 تهمة ، فإن الآباء بالتبني – وهم من نشطاء مجتمع الميم – مارسا الجنس الفموي مع كلا الصبيان ، وأجبرا الطفلين على ممارسة الجنس الفموي عليهم ، واغتصبا أبناءهم بالتبني شرجياً، موضحة أن الطفل الكبير البالغ من العمر 11 عامًا ، أصيب بجروح من تعرضه للاغتصاب الوحشي.

The indictment charges the gay couple with soliciting two other men to "perform an act of prostitution" with their 11-year-old adopted child: Hunter Lawless, who met the one adoptive father (Zachary) through a mutual contact on Grindr, and Luis Vizcarro-Sanchez. pic.twitter.com/NmNO1uInha — Mia Cathell (@MiaCathell) January 17, 2023

وكشفت لائحة الاتهام أن الزوجين المثليين قاما بالتماس رجلين آخرين “للقيام بعمل دعارة” مع طفلهما المتبنى البالغ من العمر 11 عامًا: هانتر لوليس ، الذي قابل الأب بالتبني (زاكاري) من خلال اتصال متبادل على Grindr ، ولويس. فيزكارو سانشيز.

The indictment charges the gay couple with soliciting two other men to "perform an act of prostitution" with their 11-year-old adopted child: Hunter Lawless, who met the one adoptive father (Zachary) through a mutual contact on Grindr, and Luis Vizcarro-Sanchez. pic.twitter.com/NmNO1uInha — Mia Cathell (@MiaCathell) January 17, 2023

وبحسب ما ورد، فغن “زاكاري” أرسل رسالة نصية إلى “لوليس” على Snapchatقال فيها: “لتكن مستعدًا” لتلقي مواد إباحية عن الأطفال من الأب يغتصب طفله. وقال لوليس للشرطة إن زكاري دعاه “عدة مرات” للانخراط في أفعال جنسية معه ومع أطفاله بالتبني.

"I'm going to f*ck my son tonight. Stand by." Zachary allegedly texted Lawless on Snapchat to "be prepared" to receive child porn of the father raping his child. Lawless told police Zachary invited him "multiple times" to engage in sexual acts with him and his adopted children. pic.twitter.com/KEBtCAU6UL — Mia Cathell (@MiaCathell) January 17, 2023

مصادرة أملاك الزوجين

ووفقا للتحقيق، فقد تم مصادرة ممتلكات الرجلان المثليان، بما في ذلك منزل الزوجين والسيارات، من قبل الدولة، حيث استغرق بناء القصر المخصص من الألف إلى الياء بضعة أشهر فقط، حيث بدا أن أسلوب حياة الزوجين الفخمة قد تبدل بعد أن حصلوا على الأولاد بالتبني.

The married men's property, including the couple's house and cars, have been seized by the state. Construction of the custom-built mansion from the ground up took only a few months. The couple's lavish lifestyle seemingly materialized after they got the boys. pic.twitter.com/PhNX0uveP5 — Mia Cathell (@MiaCathell) January 18, 2023

وبحسب التحقيق، فقد تم القبض على “لوليس” أولاً أثناء قيامه بتنزيل مواد إباحية للصبي Zuock ، الذي كان لا يزال في التاسعة من عمره عندما أُجبر على أداء اللواط الفموي في صورة واحدة على iPhone ، إلى حسابه في Google. .