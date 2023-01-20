الجمعة, يناير 20, 2023
الرئيسيةتقارير"رامي مخلوف" من أعلى قمة الهرم الاقتصادي في سوريا إلى "زاوية الحطب"
تقارير

“رامي مخلوف” من أعلى قمة الهرم الاقتصادي في سوريا إلى “زاوية الحطب”

تقدر ثروته بمليارات الدولارات فيما يعيش 80 % من السوريين تحت خط الفرق

كتب خالد الأحمد
رامي مخلوف اعلى قمة الهرم الاقتصادي في سوريا watanserb.com
رامي مخلوف
- Advertisement -

وطن– لم تكن لحية “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام السوري أكثر بياضاً من قبل، مثلما بدا عليه الأمر في السنتين الأخيرتين اللتين أعقبتا تجريده من جزء كبير من ثروته وفرض الإقامة الجبرية عليه بعد أن كان يشع بالثروة والقوة والنفوذ ويملك المليارات بطرق لا يعلمها أحد بسبب السرية التامة وحالة الغموض التي أحاط بها نفسه هو وعائلته، بينما يعيش أكثر من 10 مليون سوري لا يملكون أدنى مستوى من المعيشة فوفق منظمة الأمم المتحدة يعيش 80 % من السوريين تحت خط الفقر.

كان مخلوف الأب يبني الأساس لابنه لتولي المسؤولية ومواصلة إرث العائلة

ورامي مخلوف هو الابن البكر لمحمد مخلوف. ولد في بستان الباشا، جبلة عام 1966 ترتيبه في العائلة الابن البكر ويأتي بعده حافظ مخلوف، ضابط في ادارة أمن الدولة ولديه شقيقان آخران هما إيهاب وإياد. وتزوج من رزان ابنة محافظ درعا وليد عثمان عام 2007.

وكان مخلوف الأب يبني الأساس لابنه لتولي المسؤولية ومواصلة إرث العائلة. إذ تخرج رامي من جامعة دمشق عام 1993 بدرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، ونشأ على أوهام وعقلية أنهم جزء لا يتجزأ من حكم سوريا وفي القمة.

وتعمق هذا التحالف بين عائلتي الأسد ومخلوف مع صعود بشار إلى السلطة ، وأصبحت عائلة مخلوف راسخة بشكل متزايد في النظام حتى أصبحوا ركيزته الاقتصادية. وفيما كان بيت الأسد الذراع السياسي للنظام، بات آل مخلوف الذراع الاقتصادية والمالية قبل أن يتهاوى جبل الجليد.

ثروة مخلوف الأب

أما علاقة والد رامي “محمد مخلوف” فتعمقت منذ أن استولى حافظ الأسد على السلطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1970 حيث عين حافظ شقيق زوجته رئيساً للمؤسسة العامة السورية للتبغ علم 1972 ومنحه الحق الحصري في شراء التبغ من المزارعين عبر شرطة “غوتا” التي أصبحت الشركة الأولى المصدرة للتبغ الخام والمستورد الوحيد للسجائر والحصول على عمولات من الموردين والمستوردين على حد سواء، ونمت ثروة مخلوف الأب أكثر عندما تم تهريب ماركات السجائر الأجنبية إلى السوق السورية عبر لبنان وكان يحصل على عملات منها وبطريقة غير قانونية وبعد أن ترك مخلوف الشركة بأسبوعين سجن خليفته ” محمد كفا” لأن زوجته تحدثت عن فساد مخلوف. وكان محمد مخلوف قد بدأ مأسسة الفساد في سوريا ، والفساد الذي أشرف عليه كان من المفترض أن يوفر لحافظ الدعم المالي الذي يحتاجه نظامه كما سيتكرر السيناريو فيما بعد مع رامي مخلوف.

وفي الثمانينيات، شهدت سوريا طفرة في البناء. وفي عام 1985 عاد محمد مخلوف ليصبح رئيسًا للبنك العقاري في عهد حافظ الأسد أيضاً وكانت مهمته تقديم قروض لمشاريع البناء. وكان على جميع الجمعيات السكنية المرور من خلاله للحصول على قروض. وكان معروفا باسم “السيد 10 بالمائة “- إذ لا يوافق أبدًا على قرض ما لم يحصل على تخفيض بنسبة 10 بالمائة واحتفظ بالمنصب حتى عام 2004.

رامي فايف

- Advertisement -

ولأن “فرخ البط عوام” كما يُقال حقق رامي مخلوف خلال فترة لا تزيد عن 20 عاماً ثروة فلكية بالنصب والإحتيال حيناً وبالصفقات المشبوهة في مجال النفط والبناء أحياناً أخرى لكن مصدر أمواله الرئيسي كان من خلال سيطرته على أكبر شبكات الهاتف المحمول في سوريا شركة “إم تي إن” لينال بدوره لقب “رامي فايف ” كناية عن فرضه نسبة 5% عن كل صفقة يكون له دور فيها مستفيداً من صلة القرابة بعائلة الأسد. ويقول المحللون إن الشركات الأجنبية لم تكن تستطيع الدخول في أي معاملات بسوريا دون موافقته الشخصية والكثير من رجال الأعمال والمستثمرين العرب الكبار هربوا من الاستثمار في سوريا لذات السبب.

نعش النظام الاقتصادي

ورغم ولائه الشديد لنظام الأسد ودفاعه عنه حتى آخر رمق بات من الواضح خلال السنوات الأخيرة أن بشار الأسد كان يسعى وراء ثروة ابن خاله التجارية التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات وليس مبلغًا ضئيلًا نسبيًا في الضرائب المتأخرة وخصوصاً بعد أن وجد هذا النظام نفسه محاصراً من دول العالم.

خلاف الأسد مع مخلوف نسائي بامتياز

وزاد من وطأة هذا الحصار قانون قيصر الذي كان المسمار الأخير في نعش النظام الاقتصادي ووضع بشار الأسد “رامي مخلوف” رهن الإقامة الجبرية في دمشق كجزء من ابتزاز رجال الأعمال الأثرياء متجاهلاً خدماته الطويلة وقرابته بالدرجة الأولى .

كما انتشرت تكهنات بأن اعتقال مخلوف كان نتيجة اقتتال داخلي داخل عائلة الأسد وأنه مستهدف من قبل زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد التي لا يخالف بشار لها أمراً.

ومنذ عام 2019 برز خلاف النظام مع رامي مخلوف إلى العلن عبر قرار حجز احتياطي ومطالبات بدفع غرامات مستحقة ليتدحرج الخلاف عبر سلسلة من الوقائع تمخضت عن استيلاء أسماء الأسد على جمعية البستان الخيرية التابعة لرامي مخلوف وتغيير اسمها إلى “جمعية العرين” واستيلائها على كل من شركتي “سيريتل”-و” إم تي إن” المملوكتين لمخلوف، بالإضافة إلى حل شركة شام القابضة التابعة له وتصفيتها وتصفية أو تجميد العديد من الشركات الخاصة به أيضاً.

أثرياء الحرب الجدد

وبحسب تقرير لمركز “حرمون للدراسات المعاصرة” بعنوان “أثرياء الحرب الجدد محل قدامى رجال الأعمال في سورية” “خضعت الشركة الأبرز لرامي مخلوف بعد وضعها في الحراسة القضائية للعديد من عمليات نقل الأسهم المتسلسلة لتمتلك شركة الأجنحة المساهمة المغفلة الخاصة ويمثلها ” طارق خباز ” غير المعروف 40 % من أسهم سيريتل وتتخلى عنها لاحقاً ، لتنخفض حصتها إلى أقل من %1 دون معرفة المالك الجديد، وبالمثل تم نقل 18% من الأسهم لحسين ابراهيم( والد يسار ابراهيم) الذي مررها لمالكين جدد لم يُفصح عن أسماءهم.

أثريا الحرب الجدد محل قدامي رجال الأعمال في السعودية – مركز حارمون للدراسات المعاصرة

وهكذا سقى بشار الأسد رجل أعماله السابق “رامي مخلوف” من تلك الكأس التي طالما سقى رامي منها الآخرين”.

وكانت العلاقة بين رامي مخلوف الملقب بـ”سلطان المال” في سوريا وبشار الأسد، قد تدهورت منذ ديسمبر 2020، بعد أن ذاب جبل الجليد ليخرج مخلوف بعدها في عدة إطلالات مصورة عبر حسابه على “فيسبوك”. موجها انتقادات للنظام، وبعض رؤوس الفساد في دمشق، متحدياً بشار الأسد وقوته بمصادرة أملاكه أو منعها كما قال عن مستحقيها.

يد خفية

وظهر الخمسيني الأشيب في أول الفيديوهات وهو يرتدي سترة جلدية بنية اللون وباهظة الثمن في زاوية من منزله فيما شوهد خلفه كومة من خشب الزيتون المكدسة ببراعة جاهزة للشتاء القادم ليتحدث عن زلزال سيضرب الظالمين لدرجة أن الآتي سيذهل به المعنيون بذلك، حسب وصفه، فيما ألمح رجل الأعمال السوري الأقوى في سوريا إلى وجود ما وصفه بـ”يد خفية” ذات قوة خارقة سمحت لبعض الأشخاص «لم يسمهم» بالتجرؤ على ملكيته الخاصة، والاعتماد على التهديد.

وفي فيديو لاحق اعتذر مخلوف لموظفيه الذين تم اعتقال ما لا يقل عن 28 منهم من قبل الأجهزة الأمنية السورية، وقال: إن “معظم الأمور القانونية ما زالت معلقة دون أي تقدم ، خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين من قبل أشخاص غامضين” مع قناعته الضمنية بأنهم ليسوا غامضين بالنسبة له إذ كان شقيقه “حافظ مخلوف” يترأس مديرية المخابرات العامة وهي أهم جهاز يتعامل مع التهديدات الداخلية للنظام قبل أن يخرج من سوريا بالتوازي مع وفاة عمته والدة بشار “أنيسة مخلوف”.

يأتي ذلك في وقت تغاضى فيه رامي مخلوف عن موظف لديه تم اعتقاله ولم يعرف مصيره إلى الآن، فذات ظهيرة من عام 2012 اقتحم عناصر من فرع الجوية فرع شركة “سيرياتل” المملوكة لـ”رامي مخلوف” في مدينة “صحنايا”، وطلبوا من أحد موظفيها المهندس “يامن البيج” الخروج معهم لشأن خاص ليتم اعتقاله على الفور دون أسباب معروفة ودون توجيه أي تهمة له أو معرفة مصيره حتى الآن.

ولم يطالب “رامي مخلوف” بإطلاق سراحه حتى الآن وهو الذي ظهر متباكياً على اعتقال موظفيه في “سيرياتل” على يد أجهزة مخابرات النظام، ذاتها والتي اعترف للمفارقة بأن شركته كانت أفضل داعم وخادم وممول لها”.

وورد اسم “البيج” في قوائم أكثر من 200 ألف معتقل لدى النظام السوري التي نشرها موقع “زمان الوصل” السوري المعارض عام 2016 وجاء فيها اسمه الثلاثي “يامن سمير البيج” 33 سنة الوضع العائلي خاطب- المهنة مهندس اتصالات في شركة اتصالات سيرياتل اعتقلته قوات النظام من مقر عمله في الشركة في “صحنايا” وهو محتجز في المخابرات الجوية بالمزة.

ووفق نشطاء فإن شركة “سيرياتل” ذاتها هي من أبلغت عن “يامن” إذ كان هناك داخل فرع الشركة في “صحنايا”، كما في غيره من الفروع ضابط أمن على ارتباط بالمخابرات يلاحق الموظفين ممن يشك في ولائهم للثورة أو معارضتهم للنظام، وتم اعتقال أكثر من موظف فيها وتسليمهم للأمن.

وشركة “سيريتل” المملوكة لمخلوف هي أكبر شركة اتصالات في سوريا ، ويبلغ عدد المشتركين فيها 11 مليون مشترك.

فيراري بـ 300 ألف دولار

وتناقص ظهور رامي مخلوف الأشعث والمتعب في مقاطع الفيديو خلال الأشهر الأخيرة في الوقت الذي استمر ابناؤه المقيمين في الخارج بنشر صور وفيديوهات لهم توحي بالثراء الفاحش على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الإحتفالات أو قيادة السيارات الرياضية باهظة الثمن.

ففي أكتوبر 2021 ظهر نجل رامي مخلوف البكر “علي” في سيارة فيراري رفقة عارضة أزياء إسرائيلية في شوارع لوس انجلوس وتداولت وسائل إعلام محلية تسجيلا مصورا يظهر مخلوف الابن وبجانبه عارضة الأزياء إسرائيلية ميشيل عيدان التي تبلغ من العمر 21 عاما في لوس أنجلوس غربي كاليفورنيا.

وأثار الفيديو الذي ظهر فيه علي مخلوف جدلًا بسبب غلاء السيارة التي يقودها في أمريكا، والبالغ سعرها نحو 300 ألف دولار أمريكي، وفي المقطع الذي نشره صانع المحتوى “دانيال ماك”، الذي يستعرض قصورا ويخوتا وسيارات فارهة مع أسعارها سأل “علي رامي مخلوف” “ماذا تعمل لكسب عيشك؟ فكان جواب الثاني: “أنا أعمل” فقط”، ليسأل ماك عن تفاصيل العمل “ما المنصب؟”، وكان رد علي “أنا أخضع لتدريب”.

ومن غير الواضح بالضبط كيف تمكن علي مخلوف من زيارة الولايات المتحدة وكيف حصل على الأموال. قبل إقالته من مجلس إدارة شركة الاتصالات القيمة سيريتل حيث عين رامي مخلوف علي نائبًا للرئيس التنفيذي للمجموعة.

علماً أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على رامي مخلوف وعائلته لأول مرة عام 2008 لاستخدام علاقاته الوثيقة مع حكومة الأسد لتعزيز مصالحه التجارية وترهيب الشركات الأخرى.

المصدريوتيوب ، حارمون ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

“نيرة أشرف السورية”.. إيلين ساتيك طعنها شاب حتى الموت على الملأ (شاهد)

الهدهد

فيديو الطفل السوري الذي أبكى مذيعة الجزيرة والمراسل والمشاهدين

تقارير

من بثينة شعبان إلى لونا الشبل.. نساء حول بشار الأسد وأسرار خلف الكواليس

الهدهد

متظاهرون سوريون يضربون رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط في بلدة إعزاز شمال حلب

الهدهد

التحرش بمذيعة على الهواء يقود سوريا للتعرف على مغتصبه قبل سنوات

الهدهد

دانيا أول فتاة سورية تعمل كـ”دي جي”:”لا أهتم بنظرة الرجال” (فيديو)

الهدهد

سبب وفاة منيرة القبيسي.. صاحبة حركة غامضة ومحاطة بالسرية ووفاتها تقسم السوريين

الهدهد

نسخة أثرية من التوراة مكتوبة بالذهب.. كيف هُرّبت من سوريا؟ (شاهد)

الهدهد

إعلامية سورية محسوبة على النظام تنفي هروب بشار الأسد مع عائلته

الهدهد

رامي مخلوف يبشر السوريين بحل قريب جداً سيبهرهم من عظمته يليه انفراجات عجيبة!

الهدهد

“لحوم حمير وأغنام ميتة”.. نظام بشار يزيد من معاناة السوريين

الهدهد

جريمة قتل مفزعة تهز سوريا راح ضحيتها إمام مسجد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ميا خليفة تقارن نفسها بمريم العذراء بصورة بذيئة (شاهد)

السعودية.. حمامات مشتركة للرجال والنساء داخل المطاعم يثير غضب السعوديات (شاهد)

رد غير متوقع من عشيقة بيكيه على تلميحات “شاكيرا” عليها في ألبومها الجديد (شاهد)

‏قصة الأمير السعودي الذي غير جنسه لانثى فأحرقه إخوته.. يوم رجاني شقيقه ممدوح بن عبدالعزيز بالحقيقة ثم سبني!

زوجان مثليان تبنيا طفلين يتيمين.. ما فعلاه بهما لا يصدق!

السعودية تسمح لجميع النساء بارتداء البكيني على شواطئ البحر الأحمر كافة

يزن الأسمر يكشف سبب وفاة عزيز الأحمد الحقيقي وماذا أوصاه (فيديو)

فيديو للداعية البحريني حسن الحسيني يشتم الجزائريين ورد عاجل منه يكشف حقيقته (شاهد)

“المحارق المتنقلة” سلاح بوتين الأخطر للتغطية على خسائره في أوكرانيا… أين صُنعت؟

أمريكا.. طفل الـ 6 سنوات يُطلق النار على صدر مُدرسته بسلاح سرقه من والدته (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC