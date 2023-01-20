الجمعة, يناير 20, 2023
الرئيسيةحياتناتحذيرات عاجلة من الطقس البارد لجميع مالكي آيفون.. هذا ما يحصل لعمر...
حياتنا

تحذيرات عاجلة من الطقس البارد لجميع مالكي آيفون.. هذا ما يحصل لعمر البطارية

يقلل الطقس البارد من عمر بطارية هاتفك

كتب ايمان الباجي
تحذيرات عاجلة من الطقس البارد لجميع مالكي آيفون..هذا ما يحصل لعمر البطارية! watanserb.com
تحذيرات عاجلة من الطقس البارد لجميع مالكي آيفون!
- Advertisement -

وطن شهدت عدة مدن في العالم عواصف ثلجية قوية، ويمكن لهذا الطقس البارد أن يسبب مشكلة لأي شخص لديه هاتف آيفون أو هاتف ذكي.

بطارية آيفون في الطقس البارد

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، تؤثر درجات الحرارة المنخفضة على جهاز الآيفون، لذلك إذا لاحظت فجأة أن عمر البطارية منخفض أو هاتفك لا يعمل، فقد يكون السبب هو البرد المفاجئ.

ويؤدي الطقس البارد دائمًا إلى شكاوى من مستخدمي أيفون، الذين يشيرون دائما إلى أن عمر البطارية ينفذ باستمرار. ومع ذلك، لا داعي للقلق كثيرًا، حيث تمتلك أبل صفحة دعم خاصة مخصصة لشرح هذه المشكلة.

ذكرت “أبل” في موقعها: “قد تتسبب ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة في تغيير الجهاز لسلوكه لتنظيم درجة حرارته. وقد يؤدي استخدام جهاز iOS في ظروف شديدة البرودة خارج نطاق التشغيل إلى تقصير عمر البطارية بشكل مؤقت.”

تؤثر درجات الحرارة المنخفضة على جهاز الآيفون وخاصة على البطارية

وتضيف أبل أن درجات الحرارة شديدة البرودة “قد تتسبب في إيقاف تشغيل الجهاز، وسيعود عمر البطارية إلى طبيعته عندما تعيد جهازك إلى درجات حرارة محيطة أعلى”.

والخبر السار هو أن المشكلة الحقيقية ليست في الطقس البارد، الذي يؤثر مؤقتًا على الجهاز، ولكن الطقس الحار بدلاً من ذلك، وتقول آبل:”يمكن أن يؤدي استخدام الجهاز الذي يعمل بنظام (iOS) في ظروف شديدة الحرارة، إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم”.

لماذا يؤثر الطقس البارد على بطاريات الهاتف؟

- Advertisement -

يحتوي هاتف آيفون والهواتف الذكية الأخرى على بطاريات الليثيوم أيون.

يمكن للطقس البارد أن يسبب مشكلة لأي شخص لديه هاتف آيفون أو هاتف ذكي

تحتوي هذه البطاريات على سائل الإلكتروليت الذي يتبلور عندما تقل الحرارة عند درجات معينة، ما يمنع الكهرباء من التدفق عبر البطارية، وقد يتوقف بالتالي الهاتف عن العمل.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

آبل تفاجئ عملاءها وتتنازل لهم بإصدار جديد يتضمن “تحديثات رائعة”

حياتنا

لا تستغرق سوى ثوانٍ قليلة..طريقة لجعل جهاز الآيفون يعمل بشكل أسرع

حياتنا

لا يعرفها الكثيرون..ميزة تمكن من قراءة الرسائل المحذوفة على الآيفون

حياتنا

لقضاء الحاجة أو الذهاب إلى العمل..كيف تنهض من السرير عندما يكون الجو شديد البرودة؟

حياتنا

أسباب تجعل هاتف آيفون يشحن ببطء..تعرف عليها!

حياتنا

آيفون بطراز قديم صادر منذ سنوات.. قد يجعلك اليوم شخصًا ثريًا

حياتنا

5 مهام علينا جميعًا القيام بها في المنزل قبل وصول الطقس البارد..

حياتنا

ميزة تدمر بطارية الآيفون .. تعلّم معنا طريقة التخلص منها

حياتنا

آيفون 14 .. كيف سيكون جهاز آيفون هذا العام!؟

حياتنا

آبل لمستخدميها: توقفوا عن استخدام خرائط google لهذه الاسباب

حياتنا

عطل مفاجئ في واتساب يحير مستخدمي جهاز الأيفون!

حياتنا

لتوسيع مساحة تخزين هاتف الآيفون .. طرق سهلة لمعرفة التطبيقات التي يجب حذفها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

للمرة الثانية على التوالي.. منع أمير مغربي من دخول تونس و الخارجية تنفي أي دخل لها .. مالقصة؟

خميس البلوشي ينفجر في وجه اتحاد الكرة العماني بسبب كارثة نهائي خليجي 25

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 20 يناير 2023.. ارتفاعات جنونية تضرب العملات

دنيا بطمة تتحوّل إلى كيم كارداشيان .. صور مثيرة بفستان جلد قصير! (شاهد)

أنفقوا الملايين لتحقيق هذا الحلم..شاهد كيف أصبح هؤلاء الأشخاص بعد أن تحولوا إلى حيوانات!

تفاصيل اعتقال سعودي في المغرب وتخوفات من تسليمه لنظام ابن سلمان

فرقة داعمة للمثلية الجنسية.. وصول مثير لـ روزي بلاك بينك لإحياء حفلة الرياض (فيديو)

10 أشياء لا تخطر على بالك يمكنك تنظيفها في غسالة الصحون

مقتدى الصدر يبارك فوز العراق بخليجي 25 بتلميح سياسي وفجر السعيد تعلق

سهير رمزي تفجّر مفاجأة عن سبب منع سوزان مبارك عرض أحد مسلسلاتها! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC