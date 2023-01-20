تحذيرات عاجلة من الطقس البارد لجميع مالكي آيفون.. هذا ما يحصل لعمر البطارية

- Advertisement -

وطن– شهدت عدة مدن في العالم عواصف ثلجية قوية، ويمكن لهذا الطقس البارد أن يسبب مشكلة لأي شخص لديه هاتف آيفون أو هاتف ذكي.



بطارية آيفون في الطقس البارد

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، تؤثر درجات الحرارة المنخفضة على جهاز الآيفون، لذلك إذا لاحظت فجأة أن عمر البطارية منخفض أو هاتفك لا يعمل، فقد يكون السبب هو البرد المفاجئ.

ويؤدي الطقس البارد دائمًا إلى شكاوى من مستخدمي أيفون، الذين يشيرون دائما إلى أن عمر البطارية ينفذ باستمرار. ومع ذلك، لا داعي للقلق كثيرًا، حيث تمتلك أبل صفحة دعم خاصة مخصصة لشرح هذه المشكلة.



ذكرت “أبل” في موقعها: “قد تتسبب ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة في تغيير الجهاز لسلوكه لتنظيم درجة حرارته. وقد يؤدي استخدام جهاز iOS في ظروف شديدة البرودة خارج نطاق التشغيل إلى تقصير عمر البطارية بشكل مؤقت.”

وتضيف أبل أن درجات الحرارة شديدة البرودة “قد تتسبب في إيقاف تشغيل الجهاز، وسيعود عمر البطارية إلى طبيعته عندما تعيد جهازك إلى درجات حرارة محيطة أعلى”.

والخبر السار هو أن المشكلة الحقيقية ليست في الطقس البارد، الذي يؤثر مؤقتًا على الجهاز، ولكن الطقس الحار بدلاً من ذلك، وتقول آبل:”يمكن أن يؤدي استخدام الجهاز الذي يعمل بنظام (iOS) في ظروف شديدة الحرارة، إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم”.

لماذا يؤثر الطقس البارد على بطاريات الهاتف؟

- Advertisement -

يحتوي هاتف آيفون والهواتف الذكية الأخرى على بطاريات الليثيوم أيون.



تحتوي هذه البطاريات على سائل الإلكتروليت الذي يتبلور عندما تقل الحرارة عند درجات معينة، ما يمنع الكهرباء من التدفق عبر البطارية، وقد يتوقف بالتالي الهاتف عن العمل.