السعودية تسمح لجميع النساء بارتداء البكيني على شواطئ البحر الأحمر كافة

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وطن– كشف موقع “هوتيلر” بأن السعودية لن تفرض أي قيود على ارتداء النساء “البكيني” في مشروع البحر الأحمر (المعروف الآن باسم وجهة البحر الأحمر) ، وفقًا لأحد كبار مسؤولي السفر في المشروع.

جاء ذلك على لسان المدير الأول لقطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير “لوريدانا بيتيناتي” خلال إحدى الفعاليات التي أقيمت في دبي.

وردا على سؤال أحد الصحفيين عن اللوائح الحالية في المملكة التي قد تتغير لتحقيق أهداف السياحة في البلاد ، قالت “بيتيناتي”: “بصفتي شخصًا أوروبيًا يمكنني أن أخبرك ، أشعر براحة شديدة. لن تكون هناك قيود على النساء.

في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، لا يتعين علينا ارتداء العباءة ؛ يسمح للمرأة بالقيادة. لن يكون هناك تمييز بين دخول النساء والرجال إلى أي مرفق في أي مكان”.

لن يتم سؤال المقيمين في الفنادق إن كان متزوجين أم لا!

وأضافت: “الإقامة في الفنادق ، إذا لم تكن متزوجًا فلن يكون هناك مشكلة. لن نسأل رجلاً وامرأة يحجزان فندقًا إذا كانا متزوجين أم لا..ستكون قادرًا على ارتداء البكيني في وجهة البحر الأحمر.”

جلب السياح إلى البحر الأحمر

وفقا للموقع، فقد شهد الحدث الذي أقيم في دبي، مناقشة شركة البحر الأحمر العالمية (RSG) لخطط البحر الأحمر في عام 2023 وما بعده، مع الإشارة إلى أنه في مايو/أيار من هذا العام ، سيفتتح ثلاثة فنادق البحر الأحمر .

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وقدمت بيتيناتي صورًا مرئية توضح تجارب المشروعين والمعالم السياحية ، بما في ذلك الكثبان الصحراوية والأودية والبراكين والمواقع التراثية والآثار والجزر ، وكذلك الفنادق المقرر افتتاحها .

وقال “بيتيناتي”: “الأصالة هي جوهرشركة البحر الأحمر.. نهدف إلى تطوير رحلات لا تُنسى وتجارب شخصية”، مشيرة إلى أن قطاع السفر الفاخر في دول مجلس التعاون الخليجي ينمو بوتيرة رائعة ويقدم وعودًا هائلة.

وأضافت:”هدفنا هو إشراك سوق دول مجلس التعاون الخليجي في رواية القصص الأصيلة والغامرة والمبتكرة التي ترسم بحق صورة سامية للبحر الأحمر. كان دخول السوق في أبو ظبي ودبي بداية مناسبة لرحلة نابضة بالحياة للوجهة في الإمارات العربية المتحدة”.

وعند اكتماله في عام 2030 ، سيضم البحر الأحمر 50 منتجعًا يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقار سكني في 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، حيث ستشمل الوجهة أيضًا مطارًا دوليًا ومراسي فاخرة وملاعب جولف ومرافق ترفيهية.

هيئة البحر الأحمر السعودية

يشار إلى أنه في ديسمبر 2021 ، تم تشكيل هيئة سعودية للبحر الأحمر (SRSA) لتنظيم وجهة البحر الأحمر، برئاسة أحمد الخطيب ، وزير السياحة ، حيث ستلعبوزارة السياحة دورًا مهمًا في تحفيز إنشاء “اقتصاد سياحي محلي مزدهر على طول ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية ، مع الحفاظ على بيئة البحر البكر وحمايتها”.

كما تضع الهيئة البحر الأحمر في منطقتها الاقتصادية ، وهي ممارسة نموذجية لمنح المناطق قوانين وأنظمة مختلفة إلى الدولة الأوسع.

فنادق وجهة البحر الأحمر

تسير المرحلة الأولى من تطوير مشروع البحر الأحمر على المسار الصحيح للانتهاء من نهاية عام 2023. ويشمل ذلك ما مجموعه 16 فندقًا من المقرر أن توفر 3000 غرفة فندقية في خمس جزر وموقعين داخليين.