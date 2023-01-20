الجمعة, يناير 20, 2023
الرئيسيةالهدهدالخلاص من السيسي هو أولوية المصريين.. تقرير إسرائيلي يكشف هول الكارثة الاقتصادية...
الهدهد

الخلاص من السيسي هو أولوية المصريين.. تقرير إسرائيلي يكشف هول الكارثة الاقتصادية في مصر

الشعب المصري يائس من حكم السيسي ولديه رغبة ملحة للتخلص منه، بحسب صحف عبرية

كتب فهمي الورغمي
الكارثة الاقتصادية في مصر watanserb.com
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
- Advertisement -

وطن– كشف تقرير صحفي إسرائيلي عن مدى الاستياء والحنق الشعبي الذي أصبح ينتاب المصريين تُجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد التدهور الاقتصادي غير المسبوق الذي آلت إليه مصر بعد 8 سنوات للسيسي في حكم مصر بالحديد والنار.

الشعب المصري يائس من السيسي

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم“، في تقرير مطول على عُمق الأزمة الاقتصادية المحتدمة التي دخلت فيها مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفتت إلى أن تلك الأزمة الاقتصادية، نقلا عن شهادات مواطنين مصريين أدلوا بها الصحفية الإسرائيلية دانا بن شمعون، أدت إلى وجود رغبة شعبية للخلاص من السيسي.

ونقلت بن شمعون، العديد من شهادات المواطنين المصريين التي تعكس سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وذكرت أن المواطن المصري “محمد”، كان حتى قبل بضع سنوات طالبا في القاهرة وخطط للحصول على درجة الدكتوراه، “لكن الحياة في مصر لم تبش له وجهها فقرر المغادرة لدولة عربية أخرى”.

- Advertisement -

وقال “محمد” للصحيفة العبرية، أنه “مستمر في التواصل مع أصدقاء مقربين منه في مصر، وهم يائسون من الوضع الاقتصادي المتدهور في الدولة”.

وأكد مواطن مصري يعمل في بيع الهواتف النقالة ويحصل شهريا على نحو 2500 جنيه مصري ما يعادل نحو 80 دولارا، أن “العالم الخارجي ليس واعيا لما يحصل عندنا، وكم هي صعبة الحياة هنا”.

مشيرا أنه “كان يفترض به أن يتزوج في الصيف القادم، لكن خططه تغيرت بسبب مبادرة حكومية لفرض رسوم على كل متزوج جديد”.

وحول ذلك قال “اضطررت لأن أبكر الزواج وتزوجت قبل شهر كي أمتنع عن دفع الرسوم. من الصعب جدا الإيفاء بنفقات المعيشة”.

وتابع ” لا يمكنني أن أسمح لنفسي بشراء سيارة، ومثل الكثير من الناس أعتمد على المواصلات العامة، لكن حتى هذا يكلف كثيرا، وصلت لوضع فكرت فيه كيف يمكنني أن أوفر نفقات الباصات وبدأت أجمع المال لأشتري دراجة كي أصل بها إلى العمل”.

وأضاف “لكن في هذه الأثناء ارتفعت أسعار كل شيء وكل ما وفرته ليس كافيا، الأسعار ارتفعت ضعفين وثلاثة أضعاف، وهكذا وجدنا أنفسنا نأخذ قروضا وكل مرة ندفع قليلا كي نشتري شيئا للبيت”.

مصر أمام أزمة اقتصادية خانقة

من جانبها، تطرقت الصحيفة إلى “التضخم المالي الحاد والانخفاض في قيمة العملة المصرية، الذان يجعلان حياة السكان في حرب بقاء يومية، حيث دخلت مصر في أزمة اقتصادية أخذت في الاحتدام في عهد السيسي”.

وعن رأيه في حكم السيسي، يقول “محمد” أن “السيسي يحاول أن يبث للشعب المصري بأن هذه مشكلة عالمية، وليس للحكومة دور في الكارثة التي تعيشها مصر”.

قبل أن يستدرك ” لكن هذا ليس صحيحا، هو لا يفهم في الاقتصاد والأزمات تتفاقم فقط، حتى الناس الذين أيدوه في البداية يشتمونه اليوم ويريدون أن يتخلصوا منه ومن المؤسسة العسكرية المنقطعة عن الشعب، ومع ذلك، الناس لن يخرجوا الآن إلى الشوارع والظروف ليست ملائمة للاحتجاج”.

مشيرا أنه “يوجد في القاهرة قسمان: مدينة البرجوازيين؛ الأغنياء ورجال الأعمال، وهي الطبقة التي تؤيد السيسي، وإلى جانبها توجد القاهرة الأخرى الفقيرة”.

مُنوها إلى وجود صديق له صحفي “انهار اقتصاديا وبصعوبة ينجح اليوم في إعالة عائلته”.

و قال في ذات السياق إنه”إنسان عمل في وسيلة إعلام مصرية بتمويل أجنبي وكسب 2000 دولار في الشهر، عندما صعد السيسي إلى الحكم بدأوا يفرضون قيودا على مشاريع ووسائل الإعلام الخاصة، ودمج مثل غيره في وسائل إعلام حكومية، وهكذا وجد نفسه في سن 42 مع راتب زهيد، وهو اليوم لا يمكنه أن يشتري الطعام لأولاده”.

وتعيش مصر أزمة تزود خانقة بالمواد الأساسية وغلاء مطردا في أسعارها- إن وُجدت- بطريقة تجعل حياة ملايين المصريين أصعب بأضعاف مضاعفة، يرى مراقبون.

ولايخفى على النظام العسكري المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، الحنق الشعبي المتصاعد ضد سياساته التي أثبت بكل وضوح فشلها.

في المقابل، يسعى السيسي للهروب إلى الأمام وعدم الاكتراث بالأزمة الحالية، عبر مزيد التداين من المانحين الدوليين، وكان آخر دين تسلمته الدولة المصرية بداية ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

المصدرتويتر ، إسرائيل اليوم ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

بعد الإنقاذ الخليجي لاقتصاد مصر.. السيسي: لا مشكلة بالدولار لدينا (فيديو)

الهدهد

السعودية: زمن المنح المجانية لدول الجوار قد ولّى وصحيفة إماراتية تكشف مَن المقصود!

الهدهد

علماء خرجوا عن صمتهم وكشفوا حقيقة ظواهر غريبة تحدث في الأهرامات

تقارير

تنحية السيسي والجيش.. وزير مصري سابق يقترح حلا لأزمة مصر قبل النهاية الحتمية

حياتنا

صراخ سيدة مصرية يُجبر طائرة سعودية على الهبوط.. “هضربك لو جيتي”!

الهدهد

تسمم عشرات الطلاب في مصر والداخلية تضبط المتهمين (القصة الكاملة)

الهدهد

حقيقة كون إبراهيم عيسى شاذ جنسيا.. علاء مبارك خرج عن صمته ونفى ما نُسب له

الهدهد

مجرد التخيل مؤلم.. مصري حاول تسليك قضيبه بإبرة وما حدث كارثي(شاهد)

تقارير

“اليد السوداء” والبطل إبراهيم الورداني.. هكذا أرعبوا الإنجليز وأدواتهم في مصر..

الهدهد

الاسم الحقيقي للفنانة كريمة مختار التي يحتفي بها جوجل.. مفاجأة

حياتنا

ديوث مصري ينشر صور زوجته عارية أثناء استحمامها مقابل أموال

حياتنا

فيفي عبده تقرر “نقل خبرتها” للفتيات في سلسلة مقاطع مصورة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مقتل شرطي جزائري حاول إنقاذ أب من اعتداء ابنه بولاية تيزي وزو الجزائرية (شاهد)

نادين الراسي بفستان فاضح .. والجمهور: “استني لحتى ينشف تراب خيّك” (فيديو)

للبقاء رطبََا خلال فصل الشتاء..عليك بهذه المشروبات الصحية

إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يسابق لمصافحة أشرف حكيمي وليونيل ميسي (شاهد)

للمرة الثانية على التوالي.. منع أمير مغربي من دخول تونس و الخارجية تنفي أي دخل لها .. مالقصة؟

تحذيرات عاجلة من الطقس البارد لجميع مالكي آيفون.. هذا ما يحصل لعمر البطارية

خميس البلوشي ينفجر في وجه اتحاد الكرة العماني بسبب كارثة نهائي خليجي 25

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 20 يناير 2023.. ارتفاعات جنونية تضرب العملات

دنيا بطمة تتحوّل إلى كيم كارداشيان .. صور مثيرة بفستان جلد قصير! (شاهد)

أنفقوا الملايين لتحقيق هذا الحلم..شاهد كيف أصبح هؤلاء الأشخاص بعد أن تحولوا إلى حيوانات!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC