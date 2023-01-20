الخلاص من السيسي هو أولوية المصريين.. تقرير إسرائيلي يكشف هول الكارثة الاقتصادية في مصر

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وطن– كشف تقرير صحفي إسرائيلي عن مدى الاستياء والحنق الشعبي الذي أصبح ينتاب المصريين تُجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد التدهور الاقتصادي غير المسبوق الذي آلت إليه مصر بعد 8 سنوات للسيسي في حكم مصر بالحديد والنار.

الشعب المصري يائس من السيسي

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم“، في تقرير مطول على عُمق الأزمة الاقتصادية المحتدمة التي دخلت فيها مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفتت إلى أن تلك الأزمة الاقتصادية، نقلا عن شهادات مواطنين مصريين أدلوا بها الصحفية الإسرائيلية دانا بن شمعون، أدت إلى وجود رغبة شعبية للخلاص من السيسي.

ونقلت بن شمعون، العديد من شهادات المواطنين المصريين التي تعكس سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر.

"تراجع في قيمة الجنيه وأزمة مستمرة في توافر النقد الأجنبي وتضخم متسارع يضعف القدرة الشرائية للمصريين وصدمات اقتصادية متلاحقة".. تقرير لـ"رويترز" يرصد تدهور الحالة المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية pic.twitter.com/RobLckde7s — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 20, 2023

وذكرت أن المواطن المصري “محمد”، كان حتى قبل بضع سنوات طالبا في القاهرة وخطط للحصول على درجة الدكتوراه، “لكن الحياة في مصر لم تبش له وجهها فقرر المغادرة لدولة عربية أخرى”.

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وقال “محمد” للصحيفة العبرية، أنه “مستمر في التواصل مع أصدقاء مقربين منه في مصر، وهم يائسون من الوضع الاقتصادي المتدهور في الدولة”.

وأكد مواطن مصري يعمل في بيع الهواتف النقالة ويحصل شهريا على نحو 2500 جنيه مصري ما يعادل نحو 80 دولارا، أن “العالم الخارجي ليس واعيا لما يحصل عندنا، وكم هي صعبة الحياة هنا”.

صحيفة "إسرائيل اليوم" تقول في تقرير، إن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي دخلت فيها #مصر، جعلت الأمور تصل، بحسب شهادات المصريين، إلى وجود رغبة شعبية للخلاص من #السيسي.#قناة_الشعوب pic.twitter.com/E1OrcgP0Y0 — قناة الشعوب (@AlshoubTv) January 20, 2023

مشيرا أنه “كان يفترض به أن يتزوج في الصيف القادم، لكن خططه تغيرت بسبب مبادرة حكومية لفرض رسوم على كل متزوج جديد”.

وحول ذلك قال “اضطررت لأن أبكر الزواج وتزوجت قبل شهر كي أمتنع عن دفع الرسوم. من الصعب جدا الإيفاء بنفقات المعيشة”.

وتابع ” لا يمكنني أن أسمح لنفسي بشراء سيارة، ومثل الكثير من الناس أعتمد على المواصلات العامة، لكن حتى هذا يكلف كثيرا، وصلت لوضع فكرت فيه كيف يمكنني أن أوفر نفقات الباصات وبدأت أجمع المال لأشتري دراجة كي أصل بها إلى العمل”.

وأضاف “لكن في هذه الأثناء ارتفعت أسعار كل شيء وكل ما وفرته ليس كافيا، الأسعار ارتفعت ضعفين وثلاثة أضعاف، وهكذا وجدنا أنفسنا نأخذ قروضا وكل مرة ندفع قليلا كي نشتري شيئا للبيت”.

سلطت صحيفة إسرائيلية الضوء ع الأزمة الاقتصادية المحتدمة التي دخلت فيها مصر ف زمن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي حتى وصلت الأمور بحسب شهادات مواطنين مصريين إلى وجود رغبة شعبية للخلاص من السيسي. ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" ف تقرير لها أعدته الكاتبة الإسرائيلية دانا بن شمعون pic.twitter.com/DemeO6xu8C — البوسطجي الإحتياطية (@PooostEgy) January 20, 2023

مصر أمام أزمة اقتصادية خانقة

من جانبها، تطرقت الصحيفة إلى “التضخم المالي الحاد والانخفاض في قيمة العملة المصرية، الذان يجعلان حياة السكان في حرب بقاء يومية، حيث دخلت مصر في أزمة اقتصادية أخذت في الاحتدام في عهد السيسي”.

وعن رأيه في حكم السيسي، يقول “محمد” أن “السيسي يحاول أن يبث للشعب المصري بأن هذه مشكلة عالمية، وليس للحكومة دور في الكارثة التي تعيشها مصر”.

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، والوفاء بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي تجعل الجيش مطالبا بفتح دفاتره الاقتصادية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط أن انهيار الاقتصاد المصري يعود إلى الفساد وسوء الإدارة الجسيم لقائد الانقلاب" السيسي". pic.twitter.com/dkWfN6ZwGl — البوسطجي الإخبارية (@poost_Egy) January 19, 2023

قبل أن يستدرك ” لكن هذا ليس صحيحا، هو لا يفهم في الاقتصاد والأزمات تتفاقم فقط، حتى الناس الذين أيدوه في البداية يشتمونه اليوم ويريدون أن يتخلصوا منه ومن المؤسسة العسكرية المنقطعة عن الشعب، ومع ذلك، الناس لن يخرجوا الآن إلى الشوارع والظروف ليست ملائمة للاحتجاج”.

مشيرا أنه “يوجد في القاهرة قسمان: مدينة البرجوازيين؛ الأغنياء ورجال الأعمال، وهي الطبقة التي تؤيد السيسي، وإلى جانبها توجد القاهرة الأخرى الفقيرة”.

مُنوها إلى وجود صديق له صحفي “انهار اقتصاديا وبصعوبة ينجح اليوم في إعالة عائلته”.

و قال في ذات السياق إنه”إنسان عمل في وسيلة إعلام مصرية بتمويل أجنبي وكسب 2000 دولار في الشهر، عندما صعد السيسي إلى الحكم بدأوا يفرضون قيودا على مشاريع ووسائل الإعلام الخاصة، ودمج مثل غيره في وسائل إعلام حكومية، وهكذا وجد نفسه في سن 42 مع راتب زهيد، وهو اليوم لا يمكنه أن يشتري الطعام لأولاده”.

صحيفة "إسرائيل اليوم" تقول في تقرير، إن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي دخلت فيها #مصر، جعلت الأمور تصل، بحسب شهادات المصريين، إلى وجود رغبة شعبية عارمة للخلاص من هذا الوضع المزرى باقصي سرعة… pic.twitter.com/wc9ACubyPR — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 20, 2023

وتعيش مصر أزمة تزود خانقة بالمواد الأساسية وغلاء مطردا في أسعارها- إن وُجدت- بطريقة تجعل حياة ملايين المصريين أصعب بأضعاف مضاعفة، يرى مراقبون.

ولايخفى على النظام العسكري المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، الحنق الشعبي المتصاعد ضد سياساته التي أثبت بكل وضوح فشلها.

في المقابل، يسعى السيسي للهروب إلى الأمام وعدم الاكتراث بالأزمة الحالية، عبر مزيد التداين من المانحين الدوليين، وكان آخر دين تسلمته الدولة المصرية بداية ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.