وفاة اليوتيوبر القزم عزيز الأحمد.. سبب الوفاة ويزن الأسمر نشر فيديو لجثته

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وطن – نعى نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وفاة الفنان الكوميدي الشهير “عزيز الأحمد” ـ سوري الأصل من مواليد الرياض عام 1995 ـ ، الذي اشتهر عبر السوشيال ميديا بأداء المقاطع المضحكة والإعلانات، عن عمر ناهز 27 عاماً.

وأكد خبر وفاة القزم عزيز الأحمد الذي ولد بالرياض في 26 يوليو عام 1995، صديقه يزن الأسمر، عبر حسابه بسناب شات.

وفاة اليوتيوبر القزم عزيز الأحمد

وكان عزيز الأحمد يعاني من مرض في الهرمونات أثر على نموه الجسدي منذ ولادته، وحاول ذووه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تتكلل بالنجاح.

وفاة نجم سناب شات "عزيز الأحمد". pic.twitter.com/vWtzoxMgpY — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 19, 2023

ولكن مرضه وبنيته الضئيلة لم يمنعاه من أن ينال شهرة واسعة لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “السناب والانستغرام وتيك توك” عبر مقاطعه الكوميدية ومواقفه الطريفة التي جعلت منه نجماً على هذه المواقع.

وفيما لم يؤكد مصدر مقرب من الشاب عزيز ولا أي من أفراد أسرته نبأ وفاته لكن زميله يزن الأسمر الذي ظهر معه في العديد من المقاطع الكوميدية، أكد أن الخبر صحيح.

يزن الأسمر يؤكد وفاة عزيز الأحمد عبر سناب شات

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وقال في مقطع فيديو من داخل المستشفى الذي أدخل إليه وبثه على صفحته في “تويتر“، أن عزيز توفي اليوم الساعة 12 ظهراً.

ودعا معجبيه لأن يدعوا له بأن يرحمه الله ويجعل مثواه الجنة.

وأظهر مشهد في الفيديو صورة جثمان عزيز على السرير.

#عزيز_في_ذمه_لله الخبر صحيح هذا مقطع من سناب فيديو عزيز في ذمة الله .. من الطف و اجمل الشخصيات الكوميدية في السوشال ميديا الذي رسم الابتسامة و الضحكة على وجوهنا في حساب يزن الأسمر و عزيز .. 🤍 الله يرحمك و يغفر لك pic.twitter.com/AnV7E7tTyz — سعد (@saad_qqq8) January 19, 2023

وأفاد نشطاء أن الراحل عزيز الأحمد كان يعيش في سوريا، وبالمصادفة تعرف على اليوتيوبير السعودي “يزن الأسمر”. وبدأ ينشئان معاً محتوى مشترك على السناب واليوتيوب وحققا شهرة واسعة.

وعبر الكثيرون عن حزنهم للرحيل المبكر للكوميدي عزيز الأحمد، الذي لم يكمل العقد الثاني من عمره، مشيدين بروحه المرحة وحضوره اللافت.

وفي هذا السياق علق “خالد الغانم”: “الكل يحب عزيز لطيبة قلبه وردات فعله الجميلة ولكن ما حدث لم يكن في الحسبان.”

وعلق ” فارس التريباني”: “رحمك الله وصبر اهلك يامن رسمت الابتسامة على ملايين من الناس”.

ياسبحان الله الدنياء مهي شي

رحمك الله وصبر اهلك يامن رسمت الابتسامة على ملايين من الناس رحمك الله #عزيز_في_ذمه_لله#يزن_الاسمر — فارس التريباني (@f88fa) January 19, 2023

وعقب “خالد بن فيصل الدوسري” أن عزيز من ألطف وأجمل الشخصيات الكوميدية في السوشال ميديا “رسم الابتسامة والضحكة على وجوهنا في حساب يزن الأسمر وعزيز.”

عزيز في ذمة الله .. من الطف و اجمل الشخصيات الكوميدية في السوشال ميديا الذي رسم الابتسامة و الضحكة على وجوهنا في حساب يزن الأسمر و عزيز .. 🤍 الله يرحمك و يغفر لك 🙏🏽 pic.twitter.com/iSpGstubL0 — خالد بن فيصل الدوسري🇦🇪🇸🇦 (@KhaledBnFaisal) January 19, 2023

وفي إشارة إلى مقاطع عزيز مع فتيات شبه عاريات علق “سلمان الشهيبي”:” الشهرة ليست كل شيء، وخصوصا اذا كانت في شيء يغضب الله”.

وأضاف: “يجب على الإنسان أن يفكر بآخرته قبل تفكيره بعدد المتابعين وزيادة التفاعل والشهرة والاموال من خلال الاعلانات”.

واستدرك:” يزن سيتحمل اثم هذا المسكين”.

انا لله وانا اليه راجعون .. وفاة مشهور السناب عزيز الاحمد قبل شوي الله يرحمه ويغفر له الشهره ليست كل شي وخصوصا اذا كانت في شي يغضب الله.. يجب على الانسان ان يفكر بآخته قبل تفكيره بعدد المتابعين وزيادة التفاعل والشهره والاموال من خلال الاعلانات..

يزن سيتحمل اثم هذا المسكين pic.twitter.com/j5EwF1pmCr — ‏SalmanAl Shuaibi🇸🇦🇧🇭✪ (@salman_5500) January 19, 2023

ويعاني عزيز من مرض في الهرمونات أثر على النمو الجسدي له وقد كان يعاني من هذا المرض منذ ان ولد، وقد حاول أهله علاجه ولكن كافة المحاولات لم تكلل بالنجاح.

سبب وفاة عزيز الأحمد

ويشار إلى أن سبب وفاة اليوتيوبر القزم عزيز الأحمد، هو تدهور وضعه الصحي حيث أنه يعاني مشاكل في النمو منذ ولادته، وفشلت كل محاولات علاجه وتدهورت حالته الصحية مؤخرا، ما تسبب بدخوله المستشفى.

وبعد وفاة عزيز الأحمد نرصد لكم أهم المعلومات عن نقص هرمون النمو والمشاكل المرتبطة به.

ونقص هرمون النمو (GHD) ، المعروف أيضًا باسم التقزم أو “التقزم النخامي”، هو حالة ناتجة عن كميات غير كافية من هرمون النمو في الجسم.

حيث يمكن أن يكون GHD موجودًا عند الولادة (خلقيًا) أو يتطور لاحقًا (مكتسبًا). وهو ما حدث فى حالة اليوتيوبر عزيز الأحمد وتحدث الحالة إذا كانت الغدة النخامية تنتج القليل جدًا من هرمون النمو.

يمكن أن يكون أيضًا نتيجة لعيوب وراثية أو إصابة شديدة في الدماغ أو الولادة بدون غدة نخامية. في بعض الحالات ، لا يوجد سبب واضح محدد.

في بعض الأحيان ، يمكن أن يرتبط GHD بمستويات منخفضة من الهرمونات الأخرى ، مثل الفازوبريسين (الذي يتحكم في إنتاج الماء في الجسم) ، والجونادوتروبين (الذي يتحكم في إنتاج الهرمونات الجنسية للذكور والإناث) ، وثيروتروبين (الذي يتحكم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية) أو هرمون قشر الكظر (الذي يتحكم في الغدة الكظرية والهرمونات ذات الصلة).