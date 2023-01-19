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وفاة اليوتيوبر القزم عزيز الأحمد.. سبب الوفاة ويزن الأسمر نشر فيديو لجثته

مشهور مواقع التواصل القزم عزيز الأحمد اشتهر بمقاطع كوميدية رفقة نجم سناب شات السعودي يزن الأسمر.. أصيب منذ ولادته بمرض هرموني أثر على نموه

كتب خالد الأحمد
وفاة القزم عزيز الأحمد watanserb.com
الفنان الكوميدي "عزيز الأحمد" الشهير باسم "القزم عزيز"
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وطن – نعى نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وفاة الفنان الكوميدي الشهير “عزيز الأحمد” ـ سوري الأصل من مواليد الرياض عام 1995 ـ ، الذي اشتهر عبر السوشيال ميديا بأداء المقاطع المضحكة والإعلانات، عن عمر ناهز 27 عاماً.

وأكد خبر وفاة القزم عزيز الأحمد الذي ولد بالرياض في 26 يوليو عام 1995، صديقه يزن الأسمر، عبر حسابه بسناب شات.

وفاة اليوتيوبر القزم عزيز الأحمد

وكان عزيز الأحمد يعاني من مرض في الهرمونات أثر على نموه الجسدي منذ ولادته، وحاول ذووه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تتكلل بالنجاح.

ولكن مرضه وبنيته الضئيلة لم يمنعاه من أن ينال شهرة واسعة لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “السناب والانستغرام وتيك توك” عبر مقاطعه الكوميدية ومواقفه الطريفة التي جعلت منه نجماً على هذه المواقع.

وفاة يزن الأسمر
يزن الأسمر وعزيز الأحمد

وفيما لم يؤكد مصدر مقرب من الشاب عزيز ولا أي من أفراد أسرته نبأ وفاته لكن زميله يزن الأسمر الذي ظهر معه في العديد من المقاطع الكوميدية، أكد أن الخبر صحيح.

يزن الأسمر يؤكد وفاة عزيز الأحمد عبر سناب شات

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وقال في مقطع فيديو من داخل المستشفى الذي أدخل إليه وبثه على صفحته في “تويتر“، أن عزيز توفي اليوم الساعة 12 ظهراً.

فاة عزيز الأحمد
يزن الأسمر يؤكد وفاة عزيز الأحمد عبر سناب شات وينشر صورة لجثمانه في المستشفى

ودعا معجبيه لأن يدعوا له بأن يرحمه الله ويجعل مثواه الجنة.

وأظهر مشهد في الفيديو صورة جثمان عزيز على السرير.

وأفاد نشطاء أن الراحل عزيز الأحمد كان يعيش في سوريا، وبالمصادفة تعرف على اليوتيوبير السعودي “يزن الأسمر”. وبدأ ينشئان معاً محتوى مشترك على السناب واليوتيوب وحققا شهرة واسعة.

وعبر الكثيرون عن حزنهم للرحيل المبكر للكوميدي عزيز الأحمد، الذي لم يكمل العقد الثاني من عمره، مشيدين بروحه المرحة وحضوره اللافت.

وفي هذا السياق علق “خالد الغانم”: “الكل يحب عزيز لطيبة قلبه وردات فعله الجميلة ولكن ما حدث لم يكن في الحسبان.”

وعلق ” فارس التريباني”: “رحمك الله وصبر اهلك يامن رسمت الابتسامة على ملايين من الناس”.

وعقب “خالد بن فيصل الدوسري” أن عزيز من ألطف وأجمل الشخصيات الكوميدية في السوشال ميديا “رسم الابتسامة والضحكة على وجوهنا في حساب يزن الأسمر وعزيز.”

وفي إشارة إلى مقاطع عزيز مع فتيات شبه عاريات علق “سلمان الشهيبي”:” الشهرة ليست كل شيء، وخصوصا اذا كانت في شيء يغضب الله”.

وأضاف: “يجب على الإنسان أن يفكر بآخرته قبل تفكيره بعدد المتابعين وزيادة التفاعل والشهرة والاموال من خلال الاعلانات”.

واستدرك:” يزن سيتحمل اثم هذا المسكين”.

ويعاني عزيز من مرض في الهرمونات أثر على النمو الجسدي له وقد كان يعاني من هذا المرض منذ ان ولد، وقد حاول أهله علاجه ولكن كافة المحاولات لم تكلل بالنجاح.

سبب وفاة عزيز الأحمد

ويشار إلى أن سبب وفاة اليوتيوبر القزم عزيز الأحمد، هو تدهور وضعه الصحي حيث أنه يعاني مشاكل في النمو منذ ولادته، وفشلت كل محاولات علاجه وتدهورت حالته الصحية مؤخرا، ما تسبب بدخوله المستشفى.

وبعد وفاة عزيز الأحمد نرصد لكم أهم المعلومات عن نقص هرمون النمو والمشاكل المرتبطة به.

ونقص هرمون النمو (GHD) ، المعروف أيضًا باسم التقزم أو “التقزم النخامي”، هو حالة ناتجة عن كميات غير كافية من هرمون النمو في الجسم.

وفاة عزيز الاحمد
يعاني عزيز الاحمد من مرض نقص هرمون النمو “التقزم النخامي”

حيث يمكن أن يكون GHD موجودًا عند الولادة (خلقيًا) أو يتطور لاحقًا (مكتسبًا). وهو ما حدث فى حالة اليوتيوبر عزيز الأحمد وتحدث الحالة إذا كانت الغدة النخامية تنتج القليل جدًا من هرمون النمو.

يمكن أن يكون أيضًا نتيجة لعيوب وراثية أو إصابة شديدة في الدماغ أو الولادة بدون غدة نخامية. في بعض الحالات ، لا يوجد سبب واضح محدد.

في بعض الأحيان ، يمكن أن يرتبط GHD بمستويات منخفضة من الهرمونات الأخرى ، مثل الفازوبريسين (الذي يتحكم في إنتاج الماء في الجسم) ، والجونادوتروبين (الذي يتحكم في إنتاج الهرمونات الجنسية للذكور والإناث) ، وثيروتروبين (الذي يتحكم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية) أو هرمون قشر الكظر (الذي يتحكم في الغدة الكظرية والهرمونات ذات الصلة).

المصدرمواقع التواصل الاجتماعي - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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