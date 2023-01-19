وظيفة شاغرة في قصر رونالدو .. هذا هو راتبها وشروطها (شاهد)

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وطن – يبحث لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن موظف لشغل وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في قصره.

وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في قصر رونالدو

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشفت أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم، وأنه يجهز منزل “التقاعد”.

وقالت الصحيفة إن “منزل تقاعد” رونالدو في “كوينتا دي مارينيا” بالبرتغال، بقيمة تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني، وأنه من المتوقع انتهاء إجراءات البناء منه في يونيو المقبل.

وذكرت الصحيفة، أن اللاعب لم يجد حتى الآن الشخص المناسب لشغل وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في القصر.

واشارت “ديلي ميل” إلى أنّ “الدون” يشعر بالإحباط لأنه حتى الآن لم يجد الشخص المناسب، لشغل وظيفة “الشيف” في القصر.

راتب الشيف في قصر رونالدو وشروط الوظيفة

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وقالت إنّ تلك الوظيفة في قصر اللاعب الشهير سيبلغ راتبها الشهري 4500 جنيه إسترليني أي ما يعادل (5549 دولارا أمريكيا).

واشترط النجم البرتغالي وشريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز لشغل هذه الوظيفة، مواصفات خاصة.

من تلك الشروط أن يجيد المتقدم لها تحضير الطعام البرتغالي التقليدي. فضلا عن الأطباق العالمية واليابانية مثل السوشي.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سبق ونشرت صور قصر النجم البرتغالي الجديد في العاصمة السعودية الرياض، بعد انتقاله إلى صفوق النصر السعودي، بصفقة تاريخية وقياسية بلغت نحو 200 مليون يورو.

يتواجد قصر الدون في منطقة المحمدية في العاصمة الرياض، حيث يبلغ سعره نحو 14 مليون يورو (أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي).

ويضم القصر 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي، مع وجود مكان مخصص لاستقبال الزوار. مع وجود شلالات صناعية بالداخل، ومناطق خضراء واسعة في فناء المنزل.

وقبل انتقاله للقصر، أقام النجم البرتغالي وعائلته في جناح فخم بفندق “فور سيزونز” مع حاشيته التي تشغل 17 غرفة والفاتورة الشهرية تبلغ 250 ألف جنيه إسترليني أي ما يزيد على مليون ريال سعودي.