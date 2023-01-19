الخميس, يناير 19, 2023
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وظيفة شاغرة في قصر رونالدو .. هذا هو راتبها وشروطها (شاهد)

اشترط كريستيانو رونالدو وشريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز لشغل هذه الوظيفة مواصفات خاصة

كتب أنس السالم
وظيفة شاغرة في قصر رونالدو watanserb.com
رونالدو بدأ الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم ويجهز منزل "التقاعد"
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وطن – يبحث لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن موظف لشغل وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في قصره.

وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في قصر رونالدو

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشفت أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم، وأنه يجهز منزل “التقاعد”.

قصر رونالدو في البرتغال

وقالت الصحيفة إن “منزل تقاعد” رونالدو في “كوينتا دي مارينيا” بالبرتغال، بقيمة تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني، وأنه من المتوقع انتهاء إجراءات البناء منه في يونيو المقبل.

وذكرت الصحيفة، أن اللاعب لم يجد حتى الآن الشخص المناسب لشغل وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في القصر.

واشارت “ديلي ميل” إلى أنّ “الدون” يشعر بالإحباط لأنه حتى الآن لم يجد الشخص المناسب، لشغل وظيفة “الشيف” في القصر.

راتب الشيف في قصر رونالدو وشروط الوظيفة 

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وقالت إنّ تلك الوظيفة في قصر اللاعب الشهير سيبلغ راتبها الشهري 4500 جنيه إسترليني أي ما يعادل (5549 دولارا أمريكيا).

راتب الشيف في قصر رونالدو وشروط الوظيفة 
راتب الشيف في قصر رونالدو 5549 دولارا أمريكيا

واشترط النجم البرتغالي وشريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز لشغل هذه الوظيفة، مواصفات خاصة.

من تلك الشروط أن يجيد المتقدم لها تحضير الطعام البرتغالي التقليدي. فضلا عن الأطباق العالمية واليابانية مثل السوشي.

قصر رونالدو الجديد في السعودية

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سبق ونشرت صور قصر النجم البرتغالي الجديد في العاصمة السعودية الرياض، بعد انتقاله إلى صفوق النصر السعودي، بصفقة تاريخية وقياسية بلغت نحو 200 مليون يورو.

قصر رونالدو
قصر رونالدو في السعودية

يتواجد قصر الدون في منطقة المحمدية في العاصمة الرياض، حيث يبلغ سعره نحو 14 مليون يورو (أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي).

انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي
قصر رونالدو يتواجد في منطقة المحمدية في العاصمة الرياض

ويضم القصر 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي، مع وجود مكان مخصص لاستقبال الزوار. مع وجود شلالات صناعية بالداخل، ومناطق خضراء واسعة في فناء المنزل.

يبلغ سعر قصر رونالدو الجديد في السعودية نحو 14 مليون يورو
يبلغ سعر قصر رونالدو الجديد في السعودية نحو 14 مليون يورو

وقبل انتقاله للقصر، أقام النجم البرتغالي وعائلته في جناح فخم بفندق “فور سيزونز” مع حاشيته التي تشغل 17 غرفة والفاتورة الشهرية تبلغ 250 ألف جنيه إسترليني أي ما يزيد على مليون ريال سعودي.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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