واقيات ذكرية وفياجرا.. هذا ما عُثر عليه بمخبأ “دينارو” زعيم المافيا الإيطالية

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وطن – بعد أن ألقت مجموعة العمليات الخاصة بالشرطة الإيطالية القبض في عملية نوعية، على زعيم المافيا سيئ السمعة “ميسينا دينارو”، وجد المحققون أن مخبأه كان عبارة عن كهف لسلع فاخرة ومقتنيات غريبة.

زعيم المافيا ميسينا دينارو يعيش حياة بذخ في صقلية

ووجدت الشرطة الإيطالية في منزل رجل المافيا الإيطالي “ميسينا دينارو”، الذي توارى عن الأنظار لعقدين من الزمن، الكثير من زجاجات العطر الفاخرة باهظة الثمن والملابس الأنيقة، ناهيك عن الفياجرا والواقيات الذكرية، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

عاش زعيم مافيا كوزا نوسترا، ميسينا دينارو في شقة فاخرة في بلدة “كامبوبيلو دي مازارا” الصغيرة في صقلية لمدة 6 أشهر على الأقل قبل القبض عليه.

كان هاربا لمدة 30 عامًا بعد أن تم وضعه على قائمة المطلوبين في إيطاليا.

طاردت الشرطة دينارو، 60 عاما، فيما يتعلق بأكثر من 50 جريمة قتل ارتكبت خلال التسعينيات، عندما كان قتلة المافيا يشنون حربًا ضد القضاة ورؤساء الشرطة.

تقول الصحيفة أنه من الواضح أن زعيم المافيا الإيطالي كان يعيش بشكل جيد خلال سنواته التي قضاها مُطاردا.

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حيث كان لديه أسلوب حياة “فاره” مع أسطول من السيارات الفاخرة، وخزانة ملابس مليئة ببدلات من ماركات فيرساتشي وأرماني، ومجموعة من ساعات رولكس.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الشرطة الإيطالية فابيو بوتينو: “وجدنا ملابس باهظة الثمن، تظهر أنه ليس لديه مشاكل مالية، ونحن الآن نتحقق من آثار الحمض النووي ونبحث عن أماكن للاختباء حيث ربما يكون قد خبأ الوثائق”.

وأضاف: “تحدث المخبرون عن هذه الوثائق، ومهمتنا هي العثور عليها إذا كانت موجودة”.

طوال الفترة التي قضاها كمُنفذ لهجمات المافيا في إيطاليا، اكتسب “دينارو” سمعة باعتباره زير نساء، مما أدى إلى رفضه في أوساط زعماء المافيا الأكثر تحفظًا.

لكن التكتيكات الوحشية التي اتبعها دينارو في القتل والترويع، جعلت منه “رئيس جميع الرؤساء” بلا منازع والهدف الأول لقوات إنفاذ القانون.

أساليب تخفٍّ غريبة وجرائم مُروعة

لأكثر من ثلاث عقود، بقي “دينارو” مطاردا من قبل السلطات الأمنية الإيطالية، وقد لجأ خلال تلك الفترة الممتدة من منتصف التسعينات، إلى أساليب تخفٍّ غير مألوفة.

حتى أنه عمد في وقت من الأوقات، للتنكر بزي امرأة لتجنب القبض عليه.

أكسبته جرائمه الشنيعة، والتي تضمنت إذابة طفل في مادة الآسيد، بالإضافة إلى حملات التفجيرات المميتة، لقب “ديابوليك” أو “الشخص الشيطاني”.

لقد تفاخر ذات مرة بشكل مخيف قائلا “ملأت مقبرة بنفسي”.

ويُعتقد أن زعيم المافيا دينارو، مسؤول عن سلسلة تفجيرات عام 1993 في روما وفلورنسا وميلانو، والتي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة الكثيرين.

ثم بعد مقتل المدعين البارزين المناهضين للمافيا، جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو، هرب دينارو.

توجه إلى اليونان مع حبيبته ماريا ميسي، وفي عام 2002 حُكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة لدوره في حملة التفجيرات عام 1993.

صعد دينارو إلى الصدارة داخل عالم المافيا الإيطالية بعد قتل رئيس العصابة المنافس “فينتشنزو ميلاتسو” وخنق صديقته الحامل حتى الموت.

عملية القبض على زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

ألقت مجموعة العمليات الخاصة بالشرطة الإيطالية، القبض بشكل مُحكم على زعيم المافيا سيئ السمعة في حملة أمنية على عيادة خاصة في باليرمو عاصمة إقليم صقلية، حيث ورد أنه كان يتلقى العلاج من سرطان الكبد.

وبحسب ما ورد، فقد شارك في العملية ما يصل إلى 100 من أفراد القوات المسلحة.

أخبر أحد الأطباء في العيادة صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، أن دينارو حضر المواعيد مرتديًا أوشحة وقمصان “إيف سانت لوران” Yves St Laurent بقيمة تزيد عن 700 يورو.

وأظهر فيديو المداهمة أفراد من الجمهور يقفون في الشارع يصفقون للشرطة الإيطالية، حيث اقتادت الشرطة زعيم العصابة المخيف والمثير للجدل.

أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي باعتقال “دينارو” الذي وصفه بـ “هارب خطير للغاية”. وأضاف بأنه “يوم غير عادي لإيطاليا”.

من جانبها، اقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، تحديد تاريخ القبض على رجل المافيا الإيطالية الشهير، في 16 يناير/كانون الثاني، باعتباره عطلة رسمية.