موقع “أفريك”: البوليساريو تضع رأس محمد السادس شخصياً هدفاً جديداً لها وهذا ما تخطط له!

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وطن- قال موقع “أفريك” إن المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو الذي عقد في الداخلة قبل أيام، كان فرصة لتحديد الجناح العسكري للصحراء أهدافه التي تمثلت في الجيش المغربي والحكومة الملكية والملك محمد السادس شخصيا.

ووفقا للموقع الناطق الناطق بالفرنسية، فإنه وعلى هامش المؤتمر السادس عشر للحركة المسلحة الذي عقد في الفترة من 13 إلى 17 يناير الجاري، صدرت قرارات قوية عن المؤتمر، تمثلت في إعادة انتخاب إبراهيم غالي كزعيم للبوليساريو ، الرئيس الفعلي للصحراء، ومن ثم إصدارت تهديدات جديدة.

ونقل الموقع تصريحات عن سيدي أوغال، مدير الأمن والتوثيق والحماية في مؤسسات البوليساريو، التي أصر فيها على إخفاء الاستراتيجية العسكرية التي سيتم وضعها، قائلا:”لأسباب أمنية ، البوليساريو لا تكشف تحديدا عن التكتيكات التي ستستخدم”.

استهداف الملك محمد السادس شخصيا

وبحسب الموقع، فقد أشار “أوغال” إلى أن “الجيش الصحراوي يخوض دائما حربا نظيفة. لم يكن لدينا أبدًا أهدافًا مدنية أو فكرنا في الإرهاب”، مضيفا أن “عدونا محدد جيدًا. إنه ليس الشعب المغربي ، إنه الجيش والحكومة والملك محمد السادس“.

ونقل الموقع عن عضو جبهة البوليساريو تعداده للخسائر التي لحقت بالقوات المسلحة الملكية المغربة، قائلا:”كل يوم هناك خسائر بشرية أو مادية”، مؤكدا على “حرب لا هوادة فيها”تشنها جبهة البوليساريو منذ نهاية عام 2020.

وشدد “أوغال” -بحسب الموقع- على أن شعار هذا المؤتمر هو”تصعيد النضال من أجل انسحاب المحتل وفرض السيادة الكاملة”.

المغرب والبوليساريو.. صراع عمره أربعة عقود

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يشار إلى انه منذ انسحاب القوة الاستعمارية السابقة ، إسبانيا ، في عام 1975 ، تصاعد التوتر في المنطقة، وفي حين تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة، تعمل المغرب من أجل الحكم الذاتي للأراضي الصحراوية الواقعة تحت سيادتها.

و بعد عدة سنوات من الصراع ، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عام 1991، إلا أنه بينما كانت الدبلوماسية تتمتع بامتياز حتى الآن ، استؤنف الكفاح المسلح في عام 2020 عندما انتشرت القوات المسلحة الملكية المغربية في جنوب الإقليم.

ومنذ ذلك الوقت قطعت جبهة البوليساريو الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا، بسبب الانتشار المغربي الذي أثار غضب البوليساريو لتعلن أن المنطقة الصحراوية بأكملها “منطقة حرب”.