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وطن- مشاهدة مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بث مباشر اليوم، في كأس موسم الرياض 2023، على ملعب (الملك فهد) الدولي في دولة السعودية.

وستبدأ المباراة الودية المثيرة والقوية بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مشاهدة مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

وبتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت الإمارات وعمان فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

لأول مرة نقل مباشر لـ #كأس_موسم_الرياض على شاشات الطرقات و بوليفارد سكوير بالرياض وعدد من العواصم العربية والعالمية🇸🇦 🔥 @alarabia_ooh @RiyadhSeason pic.twitter.com/y6pnks3TrW — محمد الخريجي (@malkhereiji) January 19, 2023

ولكن بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة السادسة مساءً، في إطار فعاليات موسم الرياض لعالم 2023.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

وستبث مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، قنوات (أم بي سي) السعودية.

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ويتواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق نجوم النصر والهلال، أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان بعد غياب لعدة سنوات، عقب رحليهما عن الدوري الإسباني الممتاز.

كما ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بث مباشر، بجودة عالية، في كأس موسم الرياض 2023، على النحو الآتي:

معلق مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023

ومن المقرر أن يعلق على مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في كأس موسم الرياض 2023، على قنوات ( أم بي سي) السعودية، المعلق فهد العتيبي.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

نلتقي الليلة في

المواجهة الأسطورية التي تطل عليكم من جديد عبر مباراة

فريق موسم الرياض vs باريس سان جيرمان

على beIN sports المفتوحة

الساعة : 20:00 🕗 pic.twitter.com/Ii7Mmn5Z6J — حسن العيدروس (@haidroos) January 19, 2023

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 47 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط فقط عن الوصيف لانس صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

شكراً جزيلاً لأكثر من 30 ألف متفرج الحاضرين في استاد خليفة الدولي خلال تدريبات الكتيبة الباريسية ❤️💙🙌#PSGQatarTour2023 I @ooredoo pic.twitter.com/TyGDfEfQsk — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 18, 2023

فيما يتواجد فريق النصر في صدارة ترتيب الدوري السعودي. برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نظيره حامل اللقب الهلال الوصيف برصيد 29 نقطة لهذا الموسم.