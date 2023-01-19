الخميس, يناير 19, 2023
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مشاهدة مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023

كتب فارس أبو شيحة
مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بث مباشر watanserb.com
مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
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وطن- مشاهدة مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بث مباشر اليوم، في كأس موسم الرياض 2023، على ملعب (الملك فهد) الدولي في دولة السعودية.

وستبدأ المباراة الودية المثيرة والقوية بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مشاهدة مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

وبتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت الإمارات وعمان فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة السادسة مساءً، في إطار فعاليات موسم الرياض لعالم 2023.

تدريبات الهلال والنصر
تدريبات الهلال والنصر

مشاهدة مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

وستبث مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، قنوات (أم بي سي) السعودية.

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ويتواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق نجوم النصر والهلال، أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان بعد غياب لعدة سنوات، عقب رحليهما عن الدوري الإسباني الممتاز.

نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان
نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان

كما ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بث مباشر، بجودة عالية، في كأس موسم الرياض 2023، على النحو الآتي:

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الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بين سبورت (اضغط هنا) 

معلق مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023

ومن المقرر أن يعلق على مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في كأس موسم الرياض 2023، على قنوات ( أم بي سي) السعودية، المعلق فهد العتيبي.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 47 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط فقط عن الوصيف لانس صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

فيما يتواجد فريق النصر في صدارة ترتيب الدوري السعودي. برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نظيره حامل اللقب الهلال الوصيف برصيد 29 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + يلا شوت + بين سبورت المفتوحة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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