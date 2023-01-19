الخميس, يناير 19, 2023
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مراهقة ترضع شقيقها في مسلسل عمر التركي .. فيديو المشهد الذي أثار ضجة!

في الحلقة الثانية من المسلسل التركي ظهرت ابنة الأخت الكبرى لــ"عمر" واسمها "أمينة" وهي تحمل شقيقها الرضيع وتحاول إسكاته وإرضاعه الحليب من الزجاجة، لكنه يرفض وسط استمراره في البكاء.

كتب أنس السالم
مسلسل عمر watanserb.com
مسلسل عمر
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وطن – منذ أن بدأ عرض أولى حلقات المسلسل التركي عمر ” Ömer”، في التاسع من يناير الجاري، تصدّر محركات البحث في تركيا، لكنّ مشهداً “جريئاً” في الحلقة الثانية، صعد للترند، وأثار ضجةً واسعة.

ومسلسل عمر، عمل درامي يتناول العديد من القصص الرائعة المأخوذة من حكايات حقيقية، ومأخوذ من مسلسل Shtisel الذي عرض على نتفلكس.

مراهقة ترضع شقيقها! 

ضمن أحداث الحلقة الثانية من المسلسل التركي ظهرت ابنة الأخت الكبرى لــ”عمر” واسمها “أمينة” وهي تحمل شقيقها الرضيع وتحاول إسكاته وإرضاعه الحليب من الزجاجة، لكنه يرفض وسط استمراره في البكاء.

وتجد الفتاة المراهقة نفسها مضطرة لإرضاعه من ثديها مع غياب والدتها عن المنزل.

وبعد عودة الأم تخبر المراهقة والدتها بما فعلته لتشعر الأولى بصدمة كبيرة وتسأل ابنتها عن سبب هذا التصرف، لترد الفتاة المراهقة “لقد أراد ثديًا”.وفق “فوشيا

وعبّر الجمهور عن استيائهم الشديد من المشهد، معتبرين أنه لم يقدم أي رسالة، ولا يوجد له أي مبرر درامي، موجهين سهام نقدهم لصناع العمل الفني.

قصة مسلسل عمر 

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كما ذكرنا، يتناول المسلسل العديد من القصص الرائعة المأخوذة من حكايات حقيقية، ومأخوذ من مسلسل Shtisel الذي عرض على نتفلكس، ويتحدث عن المؤذن “عمر” الشاب المسلم الذي ينتمي لعائلة متدينة، يقع في حب امرأة أكبر منه في العمر، ولديه أخت هربت من عائلتها بسبب الحب، لتعود بعد فترة ومعها أولادها.بحسب “etbilarabi

مسلسل عمر
مسلسـل عمر

يهرب “عمر” من الظروف التي يعيشها بسبب أسرته بممارسة هواية الرسم حتى يلتقي غمرة الممثلة جوكشي بهادير وهي سيدة مطلقة وأم ويقع في حبها منذ اللحظة الأولى.

مسلسل عمر
مسلسل عمـر مأخوذ من مسلسل Shtisel الذي عرض على نتفلكس

يرتبط عمر وغمرة التي تعود لأسرتها بعد الانفصال وتعاني بسبب حياتها كمطلقة وأم عزباء، بعلاقة حب بالرغم من فارق السن الكبير بينهما ورفض أسرة عمر لهذه العلاقة.

مسلسل عمر

المصدرفوشيا - etbilarabi - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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