مراهقة ترضع شقيقها في مسلسل عمر التركي .. فيديو المشهد الذي أثار ضجة!

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وطن – منذ أن بدأ عرض أولى حلقات المسلسل التركي عمر ” Ömer”، في التاسع من يناير الجاري، تصدّر محركات البحث في تركيا، لكنّ مشهداً “جريئاً” في الحلقة الثانية، صعد للترند، وأثار ضجةً واسعة.

ومسلسل عمر، عمل درامي يتناول العديد من القصص الرائعة المأخوذة من حكايات حقيقية، ومأخوذ من مسلسل Shtisel الذي عرض على نتفلكس.

مراهقة ترضع شقيقها!

ضمن أحداث الحلقة الثانية من المسلسل التركي ظهرت ابنة الأخت الكبرى لــ”عمر” واسمها “أمينة” وهي تحمل شقيقها الرضيع وتحاول إسكاته وإرضاعه الحليب من الزجاجة، لكنه يرفض وسط استمراره في البكاء.

وتجد الفتاة المراهقة نفسها مضطرة لإرضاعه من ثديها مع غياب والدتها عن المنزل.

وبعد عودة الأم تخبر المراهقة والدتها بما فعلته لتشعر الأولى بصدمة كبيرة وتسأل ابنتها عن سبب هذا التصرف، لترد الفتاة المراهقة “لقد أراد ثديًا”.وفق “فوشيا”

وعبّر الجمهور عن استيائهم الشديد من المشهد، معتبرين أنه لم يقدم أي رسالة، ولا يوجد له أي مبرر درامي، موجهين سهام نقدهم لصناع العمل الفني.

قصة مسلسل عمر

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كما ذكرنا، يتناول المسلسل العديد من القصص الرائعة المأخوذة من حكايات حقيقية، ومأخوذ من مسلسل Shtisel الذي عرض على نتفلكس، ويتحدث عن المؤذن “عمر” الشاب المسلم الذي ينتمي لعائلة متدينة، يقع في حب امرأة أكبر منه في العمر، ولديه أخت هربت من عائلتها بسبب الحب، لتعود بعد فترة ومعها أولادها.بحسب “etbilarabi”

يهرب “عمر” من الظروف التي يعيشها بسبب أسرته بممارسة هواية الرسم حتى يلتقي غمرة الممثلة جوكشي بهادير وهي سيدة مطلقة وأم ويقع في حبها منذ اللحظة الأولى.

يرتبط عمر وغمرة التي تعود لأسرتها بعد الانفصال وتعاني بسبب حياتها كمطلقة وأم عزباء، بعلاقة حب بالرغم من فارق السن الكبير بينهما ورفض أسرة عمر لهذه العلاقة.