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محلل قنوات أبوظبي البحريني رياض الذوادي يثير غضب العُمانيين بتصريح فج قبيل اللقاء المرتقب

رياض الذوادي كان قد صرح بأن المنتخب العماني سيكون محطة عبور للمنتخب البحريني للحصول على الكأس

كتب سالم حنفي
رياض الذوادي watanserb.com
رياض الذوادي
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وطن- تسبب المدرب الرياضي البحريني السابق، والمحلل على قناة “أبوظبي الرياضية“، رياض الذوادي، بموجة غضب عارمة ضده في سلطنة عمان، بعد تصريحه بأن العراق هو من سيفوز في بطولة كأس الخليج التي سيشهد اليوم الخميس، المباراة النهائية بين المنتخبين العراقي والعماني.

وقال “الذوادي” خلال استضافته على القناة الإماراتية مساء، الأربعاء: ” عفواً عُمان، الطريق مسدود والسد عراقي .”

محلل قنوات أبوظبي البحريني رياض الذوادي
محلل قنوات أبوظبي البحريني رياض الذوادي

وعرف المحلل الفني بقناة أبوظبي رياض الذوادي بتصريحاته وأطروحاته المثيرة للجدل دائما حتى أنه لقب بأبو الصناديق في الوسط الإعلامي المحلي.

وخلال منافسات خليجي 25 لم يتغير نهج الذوادي في صناعة الإثارة واستخدام العبارات والمانشيتات التي يخطها على ورقة ليقرأها في الاستوديو تجاه المنتخبات الخليجية الأخرى في تحليلاته.

توقعات رياض الذوادي في تحقيق المنتخب البحريني اللقب

ومنذ الفوز الأول للمنتخب البحريني على الإمارات بدا الذوادي واثقا من قدرة منتخب بلاده على تحقيق اللقب وزاد في كيل المديح للأحمر مباراة تلو أخرى بعد وصول المنتخب لنصف النهائي مستندا على الاستقرار والرؤية والمنطق وفق ما كان يكرره.

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وقبل مباراة المنتخب البحريني أمام سلطنة عمان في نصف النهائي ذكر الذوادي أن منتخب السلطنة سيكون ” محطة عبور” أمام منتخب بلاده لمواصلة المشوار إلى النهائي لينتشر مقطع ذلك اللقاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

رد فايز الرشيدي على رياض الذوادي

وكان حارس منتخب عمان فايز الرشيدي قد صرح لقناة أبوظبي بعد المباراة قائلا: ” سلطنة عمان رقم صعب وليس محطة عبور.. يجب أن يحترمنا ويعطينا حقنا ولقد رددنا عليه في أرضية الملعب واللاعبين لم يقصروا والفيديو كان دافع للاعبين وإن شاء الله يكثر من هذه التصريحات”.

نهائي كأس الخليج بين العرق وسلطنة عمان

يشار إلى أنه لا حديث في الشارع العربي والخليجي بشكل خاص، اليوم الخميس، سوى نهائي كأس الخليج 25 الذي سيجمع منتخب العراق مع نظيره منتخب عُمان على ملعب البصرة الدولي.

والتقى المنتخبان في المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، لكن هذه المرة ينبغي أن يوجد فائز باللقاء، ليُنصَّب زعيمًا لبطولة الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين.

وكان منتخب سلطنة عُمان قد حقق لقب خليجي في ثلاث مناسبات آخرها 2017، بينما لم ينجح العراق في التتويج منذ تتويجه بثالث ألقابه في البطولة، نسخة 1988، مما يُزيد من حماس أسود الرافدين في هذه القمة المرتقبة.

المصدرتويتر، قناة أبوظبي الرياضية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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