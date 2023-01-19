محلل قنوات أبوظبي البحريني رياض الذوادي يثير غضب العُمانيين بتصريح فج قبيل اللقاء المرتقب

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وطن- تسبب المدرب الرياضي البحريني السابق، والمحلل على قناة “أبوظبي الرياضية“، رياض الذوادي، بموجة غضب عارمة ضده في سلطنة عمان، بعد تصريحه بأن العراق هو من سيفوز في بطولة كأس الخليج التي سيشهد اليوم الخميس، المباراة النهائية بين المنتخبين العراقي والعماني.

وقال “الذوادي” خلال استضافته على القناة الإماراتية مساء، الأربعاء: ” عفواً عُمان، الطريق مسدود والسد عراقي .”

من جديد .. البحريني رياض الذوادي وتصريحاته المثيرة للجدل : .." عفواً عُمان ، الطريق مسدود والسد عراقي " ..! #العراق_عُمان pic.twitter.com/EygV9b0TSU — المرصد نيوز (@almarsd_news) January 19, 2023

وعرف المحلل الفني بقناة أبوظبي رياض الذوادي بتصريحاته وأطروحاته المثيرة للجدل دائما حتى أنه لقب بأبو الصناديق في الوسط الإعلامي المحلي.

وخلال منافسات خليجي 25 لم يتغير نهج الذوادي في صناعة الإثارة واستخدام العبارات والمانشيتات التي يخطها على ورقة ليقرأها في الاستوديو تجاه المنتخبات الخليجية الأخرى في تحليلاته.

توقعات رياض الذوادي في تحقيق المنتخب البحريني اللقب

ومنذ الفوز الأول للمنتخب البحريني على الإمارات بدا الذوادي واثقا من قدرة منتخب بلاده على تحقيق اللقب وزاد في كيل المديح للأحمر مباراة تلو أخرى بعد وصول المنتخب لنصف النهائي مستندا على الاستقرار والرؤية والمنطق وفق ما كان يكرره.

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وقبل مباراة المنتخب البحريني أمام سلطنة عمان في نصف النهائي ذكر الذوادي أن منتخب السلطنة سيكون ” محطة عبور” أمام منتخب بلاده لمواصلة المشوار إلى النهائي لينتشر مقطع ذلك اللقاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

الي هنا نقول لك انت محطه عبور وغادر البصره فورا ليس لديك مكان لتجمع الأشقاء فانت مصدر ازعاج بتصريحاتك التي لا تعي فيها ماذ تقول مثل هكذا تصريحات لا نقبل بها اطلاقا

حين تاتي من شخص همجي يتطاول ع السلطنه

ونقدر ونحترم البحرين شعبا وحكومه

أشقاء ع الراس والعين pic.twitter.com/D5fVzIhGVf — سعيد العريمي (@oQvukJkpVrHVFEk) January 16, 2023

رد فايز الرشيدي على رياض الذوادي

وكان حارس منتخب عمان فايز الرشيدي قد صرح لقناة أبوظبي بعد المباراة قائلا: ” سلطنة عمان رقم صعب وليس محطة عبور.. يجب أن يحترمنا ويعطينا حقنا ولقد رددنا عليه في أرضية الملعب واللاعبين لم يقصروا والفيديو كان دافع للاعبين وإن شاء الله يكثر من هذه التصريحات”.

نهائي كأس الخليج بين العرق وسلطنة عمان

يشار إلى أنه لا حديث في الشارع العربي والخليجي بشكل خاص، اليوم الخميس، سوى نهائي كأس الخليج 25 الذي سيجمع منتخب العراق مع نظيره منتخب عُمان على ملعب البصرة الدولي.

والتقى المنتخبان في المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، لكن هذه المرة ينبغي أن يوجد فائز باللقاء، ليُنصَّب زعيمًا لبطولة الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين.

وكان منتخب سلطنة عُمان قد حقق لقب خليجي في ثلاث مناسبات آخرها 2017، بينما لم ينجح العراق في التتويج منذ تتويجه بثالث ألقابه في البطولة، نسخة 1988، مما يُزيد من حماس أسود الرافدين في هذه القمة المرتقبة.