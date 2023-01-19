الخميس, يناير 19, 2023
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رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي

مانشستر يونايتد يقترب من التوقيع مع المدافع السويسري كيفين مبابو

كتب فارس أبو شيحة
مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع كيفين مبابو watanserb.com
مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع كيفين مبابو
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وطن- يقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حسم أولى صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية الجارية (الميركاتو). وفق ما ذكرته تقارير إيطالية.

وقال موقع (توتو ميركاتو) الإيطالي، إن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالمدافع السويسري كيفين مبابو، صاحب الـ27 عاماً، حيث بدأ المفاوضات بالفعل مع اللاعب للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي.

مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع كيفين مبابو

وأضاف الموقع الإيطالي: “نادي مونزا كان مهتماً بالتعاقد مع اللاعب مبابو، ولكن تم تأجيل المفاوضات على ضوء تحرك مانشستر يونايتد نحو تلك الصفقة”.

كما أردف: “اللاعب السويسري مبابو، وقع مع نادي فولهام بصفقة بلغت 6 ملايين جنيه إسترليني. لمدة 3 أعوام، قادماً من صفوف فولفسبورغ الألماني، لكنه فشل في إثبات نفسه مع الفريق”.

كيفين مبابو لاعب فولهام الإنجليزي
كيفين مبابو لاعب فولهام الإنجليزي

كيفين مبابو سيكون بديل البرتغالي دالوت

وتابع: “مدرب فريق مانشستر يونايتد إريك تين هاج، يريد لاعباً في مركز الظهير الأيمن، مع البرتغالي دياغو دالوت، في ظل الإصابة التي يعاني منها الأخير”.

وختم: “تأتي خطوة مانشستر يونايتد نحو تلك الصفقة، في ظل تواجد آرون بيساكا الذي يحل مكان المصاب دالوت في الوقت الحالي، نظراً لأن مستقبله مع الشياطين الحمر غير مؤكد في البقاء”.

المدافع السويسري كيفين مبابو
المدافع السويسري كيفين مبابو

مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستيال بالاس

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وتعثر فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، بالتعادل الإيجابي أمام منافسه كريستيال بالاس، بهدف لكليهما في منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل مانشستر يونايتد أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ44 عن طريق اللاعب برونو فيرنانديز. كما أدرك منافسه كريستيال بالاس هدف التعادل في الدقيقة الـ91 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

كما خاض فريق مانشستر يونايتد 19 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق من خلالها الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 3 مباريات. كما تلقى الخسارة في 4 مباريات آخرى.

وبهذا التعادل يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتربع على عرش الصدارة أرسنال، برصيد 47 نقطة.

المصدروطن + توتو ميركاتو + صفحة نادي مانشستر يونايتد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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