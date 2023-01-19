مانشستر يونايتد يقترب من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي

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وطن- يقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حسم أولى صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية الجارية (الميركاتو). وفق ما ذكرته تقارير إيطالية.

وقال موقع (توتو ميركاتو) الإيطالي، إن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالمدافع السويسري كيفين مبابو، صاحب الـ27 عاماً، حيث بدأ المفاوضات بالفعل مع اللاعب للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي.

مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع كيفين مبابو

وأضاف الموقع الإيطالي: “نادي مونزا كان مهتماً بالتعاقد مع اللاعب مبابو، ولكن تم تأجيل المفاوضات على ضوء تحرك مانشستر يونايتد نحو تلك الصفقة”.

كما أردف: “اللاعب السويسري مبابو، وقع مع نادي فولهام بصفقة بلغت 6 ملايين جنيه إسترليني. لمدة 3 أعوام، قادماً من صفوف فولفسبورغ الألماني، لكنه فشل في إثبات نفسه مع الفريق”.

كيفين مبابو سيكون بديل البرتغالي دالوت

وتابع: “مدرب فريق مانشستر يونايتد إريك تين هاج، يريد لاعباً في مركز الظهير الأيمن، مع البرتغالي دياغو دالوت، في ظل الإصابة التي يعاني منها الأخير”.

وختم: “تأتي خطوة مانشستر يونايتد نحو تلك الصفقة، في ظل تواجد آرون بيساكا الذي يحل مكان المصاب دالوت في الوقت الحالي، نظراً لأن مستقبله مع الشياطين الحمر غير مؤكد في البقاء”.

مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستيال بالاس

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وتعثر فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، بالتعادل الإيجابي أمام منافسه كريستيال بالاس، بهدف لكليهما في منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل مانشستر يونايتد أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ44 عن طريق اللاعب برونو فيرنانديز. كما أدرك منافسه كريستيال بالاس هدف التعادل في الدقيقة الـ91 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

معًا في السراء والضراء وفي الشدة قبل الرخاء! 🔴 نتطلع بكامل تركيزنا نحو مباراة الأحد 👊#يونايتد || #بالاس_يونايتد pic.twitter.com/kGd9rprFVp — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 18, 2023

كما خاض فريق مانشستر يونايتد 19 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق من خلالها الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 3 مباريات. كما تلقى الخسارة في 4 مباريات آخرى.

وبهذا التعادل يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتربع على عرش الصدارة أرسنال، برصيد 47 نقطة.