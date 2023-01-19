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لمدة تصل إلى 6 أشهر..طرق فعالة لتخزين البصل حتى لا يفسد

أفضل طريقة لحفظ البصل هو وضعه في مكان مظلم وبارد وجاف

كتب ايمان الباجي
لمدة تصل إلى 6 أشهر..طرق فعالة لتخزين البصل حتى لا يفسد watanserb.com
طرق فعالة لتخزين البصل حتى لا يفسد
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وطنيتمتع البصل بعمر افتراضي طويل نسبيًا، ويضعه الكثير من الناس في خزانات المطبخ. لكن ما لا يعرفه البعض أن هذا قد يؤدي بالفعل إلى إفساده ويفقده الكثير من العناصر المفيدة.

تخزين البصل

لا يحتاج البصل إلى تخزينه في الثلاجة، حيث تتسبب درجة الحرارة الباردة في تحويل النشا الموجود في ثمار البصل إلى سكر، مما ينتج عنه بصل طري أو رطب.

وبالتالي فإن أفضل مكان لحفظ البصل هو وضعه في مكان مظلم وبارد وجاف وجيد التهوية، وفقا لما أوردته صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

يضع الكثير من الأشخاص البصل في خزائن المطبخ، لكن حاول أن تتجنب وضعه قريبََا عن الأماكن الموجودة قرب الفرن، لأن ذلك سيؤدي إلى تلفه.

أفضل مكان لحفظ البصل هو وضعه في مكان مظلم وبارد وجاف

ما هو أفضل مكان لتخزين البصل؟

من الناحية المثالية، يوصي الخبراء بتخزين البصل في غرفة باردة وجافة ومظلمة وجيدة التهوية، مثل مخزن أو قبو أو مرآب، وإذا تم تخزينه بشكل صحيح، فيمكن أن يستمر حتى ستة أشهر.

بنصح دائما بعدم الإحتفاظ بالبصل في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق لأنه سيتسبب في تلفه بسرعة. تحبس الأكياس البلاستيكية الرطوبة، مما قد يؤدي إلى تكون العفن.

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ويمكن أن تؤدي المستويات العالية من الرطوبة أيضًا إلى إنبات البصل. بدلًا من ذلك، يجب حفظه”في سلة أو كيس ورقي” حتى يدور الهواء بحرية.

يحتاج البصل إلى الأكسجين لينضج، لذلك إذا كنت ترغب في تخزينه، يُفضل استخدام كيس شبكي لأنه يسمح بدخول الهواء بشكل أفضل ويساعد في الحفاظ على مستويات الرطوبة منخفضة.

كما تعتبر السلة أو الصندوق المثقوب أيضًا من الأماكن التي ينصح بتخزين البصل فيها.

بالإضافة إلى العثور على منطقة باردة وجافة وجيدة التهوية، احفظ البصل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يمكن للحرارة الناتجة عن أشعة الشمس أن تشجع العفن على النمو.

حاول أن تتجنب وضع البصل في الأماكن الموجودة قرب الفرن

كيف تخزن البصل الخام المقطّع؟

من الأفضل تخزين البصل المقطع في الثلاجة في كيس بلاستيكي محكم الغلق أو في وعاء محكم الغلق.

ومن المهم ملاحظة أن الفواكه مثل التفاح والكمثرى والكرفس والبيض تمتص روائح البصل إذا تم تخزينها بالقرب من بعضها البعض. لذا تأكد من إغلاق البصل بإحكام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضًا امتصاص الروائح الأخرى.

عندما يخزن بهذه الطريقة، سيستمر من سبعة إلى 10 أيام.

يجب أيضًا تخزين البصل المطبوخ في وعاء محكم الغلق ووضعه في الثلاجة. مثل معظم بقايا الطعام، سيستمر البصل المطبوخ لمدة تصل إلى أربعة أيام في الثلاجة.

يمكن تجميد البصل المطبوخ لمدة تصل إلى 12 شهرًا

ما هي مدة بقاء البصل في الثلاجة؟

يطيل تجميد البصل النيء من مدة صلاحيته، ابدأ بتقشير البصل أو تقطيعه إلى شرائح ووضعه في حاوية أو كيس آمن للاستخدام في المجمد.

ويبقى البصل النيء صالحًا لمدة تصل إلى ثمانية أشهر في الفريزر ويمكن تجميد البصل المطبوخ لمدة تصل إلى 12 شهرًا عند تخزينه بنفس الطريقة.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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