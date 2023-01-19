كيف تتحكم في الرغبة الشديدة في تناول السكر؟ عنصر طبيعي سينظم الرغبة الشديدة في تناول المشروبات الغازية!

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وطن-يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر، ناهيك بأن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم بسرعة.

وبحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية، فإنه على الرغم من تناول وجبة الإفطار، فإن بعض لأشخاص يرغبون بشدة في تناول لو قطعة صغيرة من الشوكولاتة ويكون ذلك دائمًا على 11:00، ثم مع الساعة 16:00 تهاجمهم نفس الرغبة.

يمضي هؤلاء الناس كل الوقت، وبهم رغبة شديدة في تناول الأطعمة الحلوة. وهذا من شأنه أن يرفع نسبة السكر في الدم والأهم من ذلك: السكر يستدعي تناول المزيد من السكر، وكلما أكلنا أكثر، رغبنا أكثر في تناول الحلويات. وهكذا، يكون الأمر أكثر إشكالية بالنسبة لجسمك وشخصيتك.

كيف تحارب الرغبة الشديدة في تناول السكر؟

وفقًا لما ترجمه “وطن“، فإن هناك عدة طرق لمكافحة الرغبة الشديدة في تناول السكر:

تناول الطعام بانتظام: يمكن أن يساعد تناول الوجبات والوجبات الخفيفة بانتظام طوال اليوم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر.

استهلك البروتين والدهون الصحية: يمكن للبروتينات والدهون أن تساعدك على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر: يمكن أن يساعد تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

الانخراط في نشاط بدني منتظم: يمكن أن تساعد التمارين في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

السيطرة على التوتر: يمكن أن يزيد الإجهاد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، لذلك من المهم إيجاد طرق لإدارة التوتر، مثل التأمل أو اليوغا أو المشي.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: يمكن أن يساعد النوم الجيد ليلاً في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

معدن الكروم؛ عنصر يمكن أن يساعدك على محاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر

بالإضافة إلى هذه العادات الجيدة التي يجب عليك تبّنيها يوميًا، هناك معدن مهم يساهم أيضا في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات. وهو الكروم، الذي يتم استهلاكه في شكل مكملات غذائية. الكروم معدن أساسي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم نسبة السكر في الدم. قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، ما من شأنه أن يقلل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

من ناحية أخرى، أظهرت الدراسات أن المستويات غير الكافية من الكروم في الجسم يمكن أن تزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر وخطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا توجد أبحاث كافية لإثبات أن تناول مكملات الكروم يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر في الأشخاص الأصحاء. لذلك من المهم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تناول مكملات الكروم.