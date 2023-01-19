الخميس, يناير 19, 2023
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حياتنا

كنزي عمرو دياب تمتع متابعيها بوصلة رقص على نمط شاكيرا (فيديو)

كشف حبيب كنزي في وقت سابق أن ما تُظهره من جرأتها وتعريها هو جزء بسيط من الواقع بعدما نشر صور فاضحة لهما

كتب رفيف عبدالله
كنزي عمرو دياب تمتع متابعيها بوصلة رقص على نمط شاكيرا (فيديو) watanserb.com
كنزي عمرو دياب
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وطن– تعتبر كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب، واحدة من أبنائه الأكثر تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لا تنفكّ عن إثارة الجدل في كل مرة تقدم فيها شيئاً جديداً.

هل تقلّد شاكيرا؟

وفي أحدث ظهور لها، أدت كنزي عمرو دياب، وصلة رقص غربية في صالة تدريب، مع فتاة أخرى، في فيديو فتح عليها النار مجدداً بعدما نشرته عبر حسابها على “انستجرام“.

واتهم البعض كنزي دياب بمحاولة تقليد النجمة الكولومبية، شاكيرا، في طريقة الرقص والشعر المنسدل المجعد.

وظهرت كنزي قبل أيام بإطلالة غريبة، حين ارتدت بنطلونَ جلد بنيّاً، مع توب أسود يكشف بطنها، وحذاء أسود أيضاً غريب.

 

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كما أثارت ابنة الهضبة الغضب بصورة جريئة مع صديقها، نشرتها عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”.

صورة جريئة

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توحي الصورة أن كنزي التي كانت ترتدي ملابس جريئة، في أحضان صديقها الذي يحمل في يده مشروباً كحولياً.

توحي الصورة أن كنزي في أحضان صديقها الذي يحمل في يده مشروب كحولي

وفي وقت سابق، كشف حبيب كنزي، أن ما تُظهره من جرأتها وتعريها، هو جزء بسيط من الواقع.

حيث قام حبيب كنزي، لوك بيرسون، بنشر صورهما عبر حسابه على “انستجرام”، والتي كشفت جرأتها في حركاتها وملابسها.

حبيب كنزي دياب

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما.

ونشرت ابنة الهضبة حينها صوراً عبر حسابها على “انستجرام” مع لوك، وهي تحتضنه، مرفقاً بتعليق يدلّ على أنه حبيبها.

وبينما يعيش أبناء عمرو دياب حياتهم دون قيود، تداولت حسابات بمواقع التواصل صوراً لوالدهم مع عارضة الأزياء المصرية الشابة موني هلال، ما أثار تفاعلاً عليها من المتابعين.

الهضبة وموني هلال

وانتشرت الصور على نطاقٍ واسع، وفي إحداها يظهر عمرو دياب وهو يحتضن عارضة الأزياء المصرية موني هلال.

وهذه الصور دائماً ما تعرّض عمرو دياب للإشاعات المتعلقة بارتباطه بالفتيات اللاتي يظهر معهنّ.

واتضح أنها لم تكن هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها موني هلال بالهضبة.

وقد نشرت موني هلال في وقت سابق أيضًا صورة جمعتهما من إحدى المناسبات دون أن تعلق عليها.

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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