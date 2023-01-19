فيديو وفاة مشجعين وإصابات بالجملة بنهائي خليجي 25 وقرار عماني عاجل

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وطن– تحتضن المدينة الرياضية في البصرة، مساء الخميس، مباراة نهائي بطولة خليجي 25، بين المنتخب العراقي ونظيره العماني، لكن أجواء ما قبل المواجهة الكروية شهدت تدافعاً بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة، أدى إلى وفاة مشجعين وإصابة ما يزيد عن 60 شخصاً حتى الآن، وسط تصاعد لردود الأفعال الرسمية في سلطنة عمان وتنديد عراقي بالحادثة.

تدافع في استاد جذع النخلة بالبصرة

وانطلقت بطولة “خليجي 25” في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: “العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان، والبحرين والإمارات واليمن”.

حتى الآن 7 قتلى وعدد كبير من الجرحى نتيجة تدافع دخول الملعب لمباراة العراق وعمان.

تنظيم فد شي يخبوول 💦

نصيحة للإخوة العمانيين سلموا الكاس لهم يبه وارجعوا ديرتكم حياتكم أثمن من كورة#خليجي_25_بصراوي #البصرة pic.twitter.com/qm8FygsMQo — عمر الرميحي Omar Alrumaihi (@omaarcy) January 19, 2023

واليوم الخميس، تُقام مباراة النهائي بين العراق وعمان، في مواجهة استعدّ لها جماهير كلا المنتخبين.

لكن ملعب جذع النخلة، وقبل بداية المباراة بساعات، شهد تدافعاً كبيراً بين الجماهير أودى بحياة شخصين وإصابة العشرات.

الحشود تجتاح بوابة من بوابات ملعب #جذع_النخلة بـ #البصرة في #العراق – أدى التدافع لدخول الملعب وحضور المباراة النهائية لـ #خليجي25 إلى وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين بحسب وكالة الأنباء العراقية pic.twitter.com/YxO3Q9rm2B — CNBC Arabia (@CNBCArabia) January 19, 2023

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حيث كشفت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي، قولَه، إن “التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة مشجعين وإصابة ما يزيد عن 60 شخصاً”.

وتابع ذاته المصدر: “هناك حالات حرجة بين المصابين”.

عاجل | وكالة الأنباء العراقية: مقتل شخص وإصابة 60 من المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في #البصرة pic.twitter.com/g1K4HXBl12 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 19, 2023

وقال مصدر طبي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة “فرانس برس”: إن “شخصين فارقا الحياة، فيما أصيب نحو عشرات آخرين بجروح طفيفة، جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة”.

هذا وسادت الفوضى التنظيمية على مشهد اليوم الختامي، ليتدخل كبار المسؤولين للعمل على الحدّ من حالات التدافع للجماهير التي حضرت منذ ليلة، الأربعاء، إلى ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لـ65 ألف مقعد، بينما حضر أضعاف هذا الرقم إلى محيط الملعب.

من المفترض على الاتحاد العماني تقديم مذكرة عاجلة بطلب تأجيل #المباراة_النهائية #العراق_عمان ونقلها لمكان آخر .. في وسط هذا التدافع المحموم للحشود الكبيرة جدًا .. أي شيء قد يحصل .. وسلامة لاعبي منتخبنا والجمهور والناس بشكل عام أولوية قصوى .. #كاس_الخليج_العربي_25 https://t.co/jT58mOHKp4 — Dr. Saood ALFarsi ☢️ ⚖ (@DrSaudAlfarsi) January 19, 2023

تفاعل عماني رسمي والعراق تؤكد عدم 9

بدوره، أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، في بيان رسمي، الخميس، قبل ساعات من المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج “خليجي 25″، قراراً قاسياً بحقّ الجماهير الوطنية التي كانت ستُساند المنتخب من مدرجات ملعب “جذع النخلة”، في البصرة جنوبيّ العراق.

الأمر تتحمله السلطات الأمنية في العراق، فمباراة الافتتاح كانت درس لها ولكن دون اكتراث.

الأمر ببساطة أن تغلق الطرق المؤدية للملعب من مسافة عشرات الكيلو مترات، وليس الوقوف بعصي على بوابات الملعب!

فالعتب على الأمن العراقي وليس على الجماهير الشغوفة بمنتخبها.

لذا يجب إلغاء المباراة. https://t.co/M9flZJEJvk — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) January 19, 2023

وجاء في البيان الرسمي للاتحاد العُماني: “بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان، وحفاظاً على سلامة الجماهير العُمانية، ودعماً للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي، فقد تقرر عودة الجمهور الموجود في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عمان”.

وأضاف البيان: “كما ننوه للجماهير الموجودة في محيط الاستاد بعدم القدوم إلى الملعب، وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير”، في إشارة إلى دخول الجمهور العراقي وجلوسه في المدرجات المخصصة للجمهور العُماني أيضاً.

جدير بالذكر، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أكد على إقامة المباراة النهائية لكأس الخليج العربي ٢٥ بين المنتخب العماني والمنتخب العراقي في موعدها المحدد.

ووصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى البصرة، وعقد اجتماعاً مع قيادات المحافظة بعد حادث التدافع.

وتوجّه السوداني بكلمة للعراقيين، قال فيها: أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة، لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم.

وأضاف: “أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه”.

وفي الأثناء، تتواصل جهود السلطات العراقية بمختلف تخصصاتها الأمنية والصحية في التعامل مع التدافع الحاصل في محيط ملعب جذع النخلة بالبصرة، وسط دعوات للتهدئة والتروي من مجشعي كلا البلدين.

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد صرح بأنه إذا استمر الوضع هكذا، فمن الممكن إلغاء المباراة.

وقال في تصريحات صحفية: “تم إبلاغنا بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدافع جماهيري سيتم إلغاء المباراة النهائية لكاس الخليج، ونقلها إلى دولة أخرى محايدة”.

محافظ #البصرة أسعد العيداني: تم إبلاغنا بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدافع جماهيري سيتم إلغاء المباراة النهائية لـ #كاس_الخليج، ونقلها إلى دولة أخرى محايدة.#العراق #خليجي_25_بصراوي #بوابة_الأخبار pic.twitter.com/8QWQEFjEey — بوابة الأخبار | bawabaanews (@bawabaanews) January 19, 2023

إلا أنه عاد وأكد في تصريحات حديثة له، إقامة مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25 في موعدها وعلى نفس الملعب، مضيفاً أنه انسحب من محيط ملعب البصرة الدولي.

وكان محافظ البصرة كشف عن إمكانية إلغاء نهائي خليجي 25، ونقل المباراة بسبب احتشاد الجماهير ووفاة مشجع إثر التدافع.