الخميس, يناير 19, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو وفاة مشجعين وإصابات بالجملة بنهائي خليجي 25 وقرار عماني عاجل
الهدهد

فيديو وفاة مشجعين وإصابات بالجملة بنهائي خليجي 25 وقرار عماني عاجل

محيط ملعب "جذع النخلة" بالبصرة شهد تدافعاً كبيراً بين الجماهير الحاضرة لمتابعة نهائي خليجي 25 بين العراق وسلطنة عمان

كتب باسل النجار
تدافع محيط ملعب جذع النخلة watanserb.com
وفاة مشجعين وإصابة ما يزيد عن 60 شخصا حتى الآن في حادثة تدافع محيط ملعب جذع النخلة
- Advertisement -

وطن– تحتضن المدينة الرياضية في البصرة، مساء الخميس، مباراة نهائي بطولة خليجي 25، بين المنتخب العراقي ونظيره العماني، لكن أجواء ما قبل المواجهة الكروية شهدت تدافعاً بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة، أدى إلى وفاة مشجعين وإصابة ما يزيد عن 60 شخصاً حتى الآن، وسط تصاعد لردود الأفعال الرسمية في سلطنة عمان وتنديد عراقي بالحادثة.

تدافع في استاد جذع النخلة بالبصرة

وانطلقت بطولة “خليجي 25” في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: “العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان، والبحرين والإمارات واليمن”.

واليوم الخميس، تُقام مباراة النهائي بين العراق وعمان، في مواجهة استعدّ لها جماهير كلا المنتخبين.

لكن ملعب جذع النخلة، وقبل بداية المباراة بساعات، شهد تدافعاً كبيراً بين الجماهير أودى بحياة شخصين وإصابة العشرات.

- Advertisement -

حيث كشفت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي، قولَه، إن “التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة مشجعين وإصابة ما يزيد عن 60 شخصاً”.

وتابع ذاته المصدر: “هناك حالات حرجة بين المصابين”.

وقال مصدر طبي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة “فرانس برس”: إن “شخصين فارقا الحياة، فيما أصيب نحو عشرات آخرين بجروح طفيفة، جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة”.

هذا وسادت الفوضى التنظيمية على مشهد اليوم الختامي، ليتدخل كبار المسؤولين للعمل على الحدّ من حالات التدافع للجماهير التي حضرت منذ ليلة، الأربعاء، إلى ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لـ65 ألف مقعد، بينما حضر أضعاف هذا الرقم إلى محيط الملعب.

تفاعل عماني رسمي والعراق تؤكد عدم 9

بدوره، أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، في بيان رسمي، الخميس، قبل ساعات من المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج “خليجي 25″، قراراً قاسياً بحقّ الجماهير الوطنية التي كانت ستُساند المنتخب من مدرجات ملعب “جذع النخلة”، في البصرة جنوبيّ العراق.

وجاء في البيان الرسمي للاتحاد العُماني: “بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان، وحفاظاً على سلامة الجماهير العُمانية، ودعماً للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي، فقد تقرر عودة الجمهور الموجود في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عمان”.

وأضاف البيان: “كما ننوه للجماهير الموجودة في محيط الاستاد بعدم القدوم إلى الملعب، وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير”، في إشارة إلى دخول الجمهور العراقي وجلوسه في المدرجات المخصصة للجمهور العُماني أيضاً.

جدير بالذكر، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أكد على إقامة المباراة النهائية لكأس الخليج العربي ٢٥ بين المنتخب العماني والمنتخب العراقي في موعدها المحدد.

ووصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى البصرة، وعقد اجتماعاً مع قيادات المحافظة بعد حادث التدافع.

وتوجّه السوداني بكلمة للعراقيين، قال فيها: أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة، لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم.

وأضاف: “أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه”.

وفي الأثناء، تتواصل جهود السلطات العراقية بمختلف تخصصاتها الأمنية والصحية في التعامل مع التدافع الحاصل في محيط ملعب جذع النخلة بالبصرة، وسط دعوات للتهدئة والتروي من مجشعي كلا البلدين.

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد صرح بأنه إذا استمر الوضع هكذا، فمن الممكن إلغاء المباراة.

وقال في تصريحات صحفية: “تم إبلاغنا بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدافع جماهيري سيتم إلغاء المباراة النهائية لكاس الخليج، ونقلها إلى دولة أخرى محايدة”.

إلا أنه عاد وأكد في تصريحات حديثة له، إقامة مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25 في موعدها وعلى نفس الملعب، مضيفاً أنه انسحب من محيط ملعب البصرة الدولي.

وكان محافظ البصرة كشف عن إمكانية إلغاء نهائي خليجي 25، ونقل المباراة بسبب احتشاد الجماهير ووفاة مشجع إثر التدافع.

المصدروكالة الأنباء العراقية + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

محلل قنوات أبوظبي البحريني رياض الذوادي يثير غضب العُمانيين بتصريح فج قبيل اللقاء المرتقب

رياضة

بث مباشر العراق وعمان اليوم في نهائي خليجي 25

رياضة

عقوبات صارمة وغرامات مالية على نجوم المنتخب القطري

الهدهد

أول تعليق لمهدي آل حميدان على حركته التي فجرت الجدل ومفاجأة (فيديو)

الهدهد

مسؤول قطري يغضب الكويتيين بتصريحاته عن “خليجي 26”.. ماذا قال؟

اقتصاد

عمان تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مبروك وتكشف “الحجم المتوقع”

رياضة

تشكيلة منتخب العراق وعمان في نهائي كأس الخليج 2023

رياضة

عقوبة مهدي آل حميدان لاعب منتخب البحرين بعد حركته المسيئة للعمانيين (فيديو)

الهدهد

قرية في سلطنة عمان تعد الأغرب في العالم.. تعرف عليها (فيديو)

الهدهد

دراجات هوائية داخل مسجد بسلطنة عمان تثير جدلا.. ما قصتها؟ (شاهد)

الهدهد

لاعب منتخب البحرين مهدي آل حميدان يستفز العمانيين بحركة مسيئة (فيديو)

الهدهد

سخرية واسعة من مشجع عماني تمنى فوز العراق على منتخب بلاده في نهائي كأس الخليج (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذا ما حصل عليه مشرف الغامدي مقابل أغلى تذكرة بتاريخ كرة القدم (فيديو)

عائشة السيفي تزلزل منصة “أمير الشعراء” وتسير نحو اللقب بخطى ثابتة (فيديو)

مصر.. تدهور الوضع الصحي لحازم أبو إسماعيل داخل المعتقل

واقيات ذكرية وفياجرا.. هذا ما عُثر عليه بمخبأ “دينارو” زعيم المافيا الإيطالية

تحذير لمن يشربون القهوة على معدة فارغة..مشاكل خطيرة تنتظركم

سؤال حيّر المسافرين..ما سر وجود تلك الثقوب الصغيرة في نوافذ الطائرة؟

فستان دانا جبر الشفاف من منطقة المؤخرة يثير ضجة والجمهور يهاجمها! (صور)

الدجاج المقلي .. 5 مخاطر صحية تجبرك على التوقف عن تناوله!

مايو كلينيك: ميكروبيوم في الجهاز التناسلي لدى المرأة يسبب سرطان المبيض

مشاهدة مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC