الخميس, يناير 19, 2023
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حياتنا

فستان دانا جبر الشفاف من منطقة المؤخرة يثير ضجة والجمهور يهاجمها! (صور)

لاحظ المتابعون أنّ الفستان الذي كانت ترتديه دانا جبر في الصورة "شفاف"، وكتب أحدهم: "حركات فساتين البطانة تبع (بحلق لتتأكد) ما بدنا نبطلها .. موضتها قديمة صارت".

كتب أنس السالم
دانا جبر watanserb.com
دانا جبر
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وطن – نشرت الفنانة السورية دانا جبر صورةً جديدة، هي أحدث إطلالة لها عبر حسابها في انستغرام.

فستان دانا جبر شفاف!

وأطلّت دانا جبر على جمهورها، بفستان أسود، والتقطت الصورة لها بطريقة رآى الجمهور أنّها مقصودة بهدف استعراض مفاتنها.

دانا جبر
دانا جبر

ولاحظ المتابعون للفنانة السورية أنّ الفستان الذي كانت ترتديه في الصورة “شفاف”، وكتب أحدهم: “حركات فساتين البطانة تبع (بحلق لتتأكد) ما بدنا نبطلها .. موضتها قديمة صارت”.

كما قال متابع ثانٍ: “عرض اجسام وازياء لتشتيت الفكر والبعد عن الواقع”. فيما كتب آخر: “هذا مو فن هذا اسمه لابسه من غير هدوم”.

دانا جـبر في مسلسل العيدروس

تشارك الفنانة السورية دانا جبر في المسلسل الدرامي البدوي “العيدروس” من تأليف الكاتب مصطفى صالح، ومن إنتاج مجموعة المركز العربي الإعلامية.

والمسلسل من إخراج المخرج الأردني بسام المصري. ويشارك في العمل نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب.

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بينما يتكون المسلسل الذي يصور في أماكن عدة بمحافظات المملكة الأردنية، من خمسة مواسم.

كما يجسد المسلسل بكافة أبعاده صورة الحياة في الصحراء العربية ويناقش تمسك البدوي بعاداته وتقاليده، والقوانين التي تفرضها عليه حياته في الصحراء، فإنه يحافظ على قيمٍ اجتماعية يعتز بها بشكل كبير، لأنها جزء من حياته وبيئته وثقافته، وفق الرؤية الشمولية للمسلسل.

ونشرت الفنانة السورية عبر حسابها في انستغرام، صوراً من الشخصية التي تجسدها في مسلسل العيدروس.

دانا جبر في مسلسل العيدروس
دانا جبـر في مسلسل العيدروس

في حين تلعب الفنانة السورية دور “شامة” في المسلسل وهي فتاة بالغة الجمال والذكاء تتمتع بالفروسية لقبها “العيدروس”، وتجد نفسها متزوجة من قاتل أبيها فهل ستأخذ بثأرها منه؟.

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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