فستان دانا جبر الشفاف من منطقة المؤخرة يثير ضجة والجمهور يهاجمها! (صور)

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وطن – نشرت الفنانة السورية دانا جبر صورةً جديدة، هي أحدث إطلالة لها عبر حسابها في انستغرام.

فستان دانا جبر شفاف!

وأطلّت دانا جبر على جمهورها، بفستان أسود، والتقطت الصورة لها بطريقة رآى الجمهور أنّها مقصودة بهدف استعراض مفاتنها.

ولاحظ المتابعون للفنانة السورية أنّ الفستان الذي كانت ترتديه في الصورة “شفاف”، وكتب أحدهم: “حركات فساتين البطانة تبع (بحلق لتتأكد) ما بدنا نبطلها .. موضتها قديمة صارت”.

كما قال متابع ثانٍ: “عرض اجسام وازياء لتشتيت الفكر والبعد عن الواقع”. فيما كتب آخر: “هذا مو فن هذا اسمه لابسه من غير هدوم”.

دانا جـبر في مسلسل العيدروس

تشارك الفنانة السورية دانا جبر في المسلسل الدرامي البدوي “العيدروس” من تأليف الكاتب مصطفى صالح، ومن إنتاج مجموعة المركز العربي الإعلامية.

View this post on Instagram A post shared by Dana Jabr دانا جبر (@dana.jabr)

والمسلسل من إخراج المخرج الأردني بسام المصري. ويشارك في العمل نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب.

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بينما يتكون المسلسل الذي يصور في أماكن عدة بمحافظات المملكة الأردنية، من خمسة مواسم.

كما يجسد المسلسل بكافة أبعاده صورة الحياة في الصحراء العربية ويناقش تمسك البدوي بعاداته وتقاليده، والقوانين التي تفرضها عليه حياته في الصحراء، فإنه يحافظ على قيمٍ اجتماعية يعتز بها بشكل كبير، لأنها جزء من حياته وبيئته وثقافته، وفق الرؤية الشمولية للمسلسل.

ونشرت الفنانة السورية عبر حسابها في انستغرام، صوراً من الشخصية التي تجسدها في مسلسل العيدروس.

في حين تلعب الفنانة السورية دور “شامة” في المسلسل وهي فتاة بالغة الجمال والذكاء تتمتع بالفروسية لقبها “العيدروس”، وتجد نفسها متزوجة من قاتل أبيها فهل ستأخذ بثأرها منه؟.