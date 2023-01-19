عقوبات صارمة وغرامات مالية على نجوم المنتخب القطري

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وطن- فرض الاتحاد القطري لكرة القدم، عقوبات صارمة وغرامات مالية، على عدد من نجوم المنتخب القطري لكرة القدم.

ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم، في بيان رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، إلى الأمانة العامة بالاتحاد القطري .. “.

قرارات انضباطية على نجوم المنتخب القطري

كما وطالت عقوبات الاتحاد القطري على عدد من نجوم المنتخب العنابي القطري، وهم عبد الكريم حسن، وبسام الراوي، ومحمد وعد.

ونرفق لكم نص القرارات الانضباطية الصادرة عن الاتحاد القطري لكرة القدم، بحق عدد من نجوم المنتخب القطري، كما يلي:

(1) خضم 50% من راتب اللاعب عبد الكريم حسن لاعب المنتخب الوطني الأول (المنتخب القطري).

(2) خضم 50% من راتب اللاعب بسام الراوي لاعب المنتخب الوطني الأول (المنتخب القطري).

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(3) إيقاف اللاعب عبد الكريم حسن إلى أجل مسمى عن صفوف المنتخب القطري.

(4) خصم 50% من راتب اللاعب محمد وعد لاعب المنتخب الوطني الأول (المنتخب القطري).

(5) فرض غرامة مالية على حسن عبد الكريم قدرتها 200.000 ريال قطري.

(6) توجيه تحذير إلى اللاعب محمد وعد، وفرض غرامة مالية، قدرها 50.000 ريال قطري.

(7) فرض غرامة مالية على اللاعب بسام الراوي قدرها 100.000 ريال قطري.

كما ولم يكشف الاتحاد القطري عن أسباب العقوبات الصارمة، بحق نجوم المنتخب القطري (العنابي) لكرة القدم.

وكان نادي السد القطري، قد أعلن في وقت سابق، فسخ تعاقد مع نجم المنتخب القطري حسن عبد الكريم، على خلفية حواره المثير للجدل مع مشجع قطري، نظراً لأداء العنابي القطري في مونديال كأس العالم 2023، وخروجه مبكراً من منافسات دور المجموعات.

🚨| قرارات إنضباطية pic.twitter.com/smIiVQEKhB — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 19, 2023

خروج المنتخب القطري من كأس خليجي 25 العراق

وكان المنتخب القطري (العنابي)، قد ودع كأس اتحاد الخليج العربي 2023، من دور النصف النهائي، بعد الخسارة أمام صاحب الأرض العراق (أسود الرافدين)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما ويذكر بأن منتخب العراق سيلتقي أمام عمان، في نهائي كأس خليجي 25، الخميس، على ملعب(البصرة) الدولي.