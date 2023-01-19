عائشة السيفي تزلزل منصة “أمير الشعراء” وتسير نحو اللقب بخطى ثابتة (فيديو)

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وطن – تأهلت الشاعرة العمانية “عائشة السيفي” إلى المرحلة الثانية من مسابقة أمير الشعراء التي تحتضنها أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، كل عامين ويشارك فيها العشرات من الشعراء من مختلف البلدان العربية.

نالت أعلى درجة من لجنة التحكيم وتأهلت للمرحلة الثانية

وأعلنت عائشة السيفي في تغريدة لها بتويتر عبر حسابها بالمنصة، عن فوزها وتأهلها للمرحلة الثانية بمسابقة “أمير الشعراء”.

وأوضحت الشاعرة العمانية أنها حصلت على بطاقة التأهل وأعلى درجة من لجنة التحكيم التي وصفتها بالموقرة، لتتأهل للمرحلة الثانية من مسابقة “أمير الشعراء” في الإمارات.

واختتمت عائشة تغريدتها موجهة الشكر لكل من دعمها وساندها: “شكراً لدعواتكم الطيبة من عُمان وخارجها.. وكل التوفيق لزملائي الشعراء الذين دخلوا التصويت ألقاكم في الجولة القادمة في فبراير.”

وكانَ فضلُ الله عليَّ عظيما

بتوفيق من الله، حصلتُ على بطاقة التأهل وأعلى درجة من لجنة التحكيم الموقرة، لأتأهل للمرحلة الثانية من #أمير_الشعراء

شكراً لدعواتكم الطيبة من عُمان وخارجها

وكل التوفيق لزملائي الشعراء الذين دخلوا التصويت

ألقاكم في الجولة القادمة في فبراير https://t.co/mUsn3yxHJM — Aisha Al Saifi عائشة السيفي (@AishaAlSaifi1) January 18, 2023

وبدورها قالت لجنة مسابقة “أمير الشعراء” عبر حساب المسابقة بتويتر مهنئة “الشاعرة السيفي”: “تهانينا للشاعرة عائشة السيفي من سلطنة عمان، التي صعدت للدور الموالي، بعد أن منحتها لجنة التحكيم أعلى درجة: “45 من 50.”

تهانينا للشاعرة عائشة السيفي من سلطنة #عمان، التي صعدت للدور الموالي، بعد أن منحتها لجنة التحكيم أعلى درجة: "45 من 50"#أمير_الشعراء pic.twitter.com/bSDnWqwfHp — أمير الشعراء (@AbuDhabiPOP) January 18, 2023

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وكان أربعة شعراء قدموا قصائدهم أمام لجنة التحكيم والجمهور، في الحلقة الثالثة المباشرة، وتأهّلت الشاعرة عائشة السيفي من سلطنة عمان بأعلى درجة بعد إلقاء قصيدة بعنوان “سأعود من قبري صبية”.

وبقي 3 شعراء اثنان منهم فقط سيعبران إلى المرحلة الموالية بفضل التصويت المتاح.

تفاعل عماني كبير مع إنجاز عائشة السيفي

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي العمانيون مع إنجاز ابنة بلادهم وتألقها على المستوى الشعري والإنساني وحضورها الآسر.

بإلقاء مليء بالحياة والإحساس.. الشاعرة عائشة السيفي من سلطنة #عمان تسير بنا في رحلة الوعي وحب الذات، من خلال قصيدتها: "سأعود من قبري صبية"#أمير_الشعراء pic.twitter.com/NZWd5bAT9O — أمير الشعراء (@AbuDhabiPOP) January 18, 2023

وفي هذا السياق علق “أحمد محمد المعشني”: “تأهل مستحق بدون أدنى شك”.

وأردف:”شخصيآ أرى اذا اخذت اللجنة بمستوى الشعر فلن تحتاج عائشة إلى تصويت بل حضورها وقوة”.

وأضاف :”شعرك كفيل بانتزاع البطاقة وفقك الله شاعرتنا دعواتنا تسبقك وتتبع خطأك أيتها الشاعرة التي ملأت نفوسنا شعر وسخاء”.

تأهل مستحق بدون أدنى شك

شخصيآ أرى اذا اخذت اللجنة

بمستوى الشعر فلن تحتاج عائشة

إلى تصويت بل حضورها وقوة

شعرها كفيل بانتزاع البطاقة،

وفقك الله شاعرتنا دعواتنا تسبقك

وتتبع خطأك أيتها الشاعرة

التي ملأت نفوسنا شعر وسخاء — أحمد محمد المعشني (@AM26933) January 19, 2023

وأثنى “خالد الحراصي” على تجربة الشاعرة قائلاً :”عائشة السيفية شاعرة وأديبة وكاتبة عُمانية تُجيد بإتقان عالي التناغم اللفظي وتحبك اللغة برصانة فتخرج منها شعر بليغ وفصاحة دقيقة.”

واستطرد مشيدا بها:”وهذا ليس بغريب على تميز المرأة العمانية واعتلاء المنصات وبإذن الله ستكون أميرة للشعر العربي”.

عائشة السيفية شاعرة وأديبة وكاتبة عُمانية تُجيد بإتقان عالي التناغم اللفظي وتحبك اللغة برصانة فتخرج منها شعر بليغ وفصاحة دقيقة وهذا ليس بغريب على تميز المرأة العمانية واعتلاء المنصات وبإذن الله ستكون أميرة للشعر العربي. — خالد الحراصي (@khld1978) January 19, 2023

فيما عقب “محمد الذهلي” :” إنجازات متتالية للشعر العماني وللشاعرات العمانيات. واستدرك :”التوفيق حليفك عائشة، وهذا التأهّل مُتوقّع جدا عُقبى للقب بإذن الله”.

وقال ” خالد” : “تستحقين هذا الدرجة والمركز الأول والتأهل للمرحلة الثانية فشعرك لا يقاس بدرجات.. وفقك الله يا صاحبة الخيال المرهف.”

من هي عائشة السيفي؟

وعائشة السيفي، هي شاعرة عمانية من مواليد مدينة نزوى 1987، درسَت الهندسة المدنية بجامعة السلطان قابوس، وتحمل شهادة الماجستير من كلية لندن الجامعية في تخصص الهندسة والتنمية الدولية.

بدأت عائشة بنشر نصوصها عام 2005 عبر الصحف العمانية والعربية. شاركت في مهرجانات عربية ودولية في آسيا، أوروبا وإفريقيا وكانت أول شاعرة أنثى تفوز بمهرجان الشعر العماني منذ انطلاقه.

أشرفت السيفي على مختبر الشعر ببيت الزبير في مسقط، وكان لها عمود ثقافي يُنشر كل، ‏يوم أربعاء، في صحيفة “الوطن” العُمانية (2006-2010)، وأعدّت لإذاعة السلطنة ‏برنامجًا ثقافيًا بعنوان “مرافئ شعرية” (2007) التقت فيه بعدد من التجارب الشعرية ‏البارزة في الوطن العربي.‏

ونالت السيفي جوائز في المسابقات الجامعية ومن وزارة التراث والثقافة والمنتدى الأدبي ‏ومهرجان الشعر العُماني السادس، وهي عضو في جمعية الكتاب والأدباء العُمانيين، ‏وجماعة الخليل للأدب.‏

وصدر لها ثلاث مجموعات شعرية هي: “البحر يبدل قمصانه” (2014)، و”أحلام البنت ‏العاشرة” (2016)، و”لا أحبّ أبي” (2017) بالإضافة للشعر تنشر عائشة مقالاتها في الشأن المحلي العُماني عبر مدونتها الالكترونيّة حريّة بثمن الخبز.

مسابقة أمير الشعراء في الإمارات

ومسابقة أمير الشعراء هو برنامج أدبي يأخذ شكل مسابقة في مجال الشعر العربي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي كل عامين.

بدأ البرنامج في عام 2007 وهو حدث سنوي كبير يتم في آخر كل مسابقة تتويج شاعر بلقب أمير الشعراء، والذي كان قد انفرد به الشاعر المصري أحمد شوقي لعقود من الزمن.

ويتم عرض فعاليات مسابقة “أمير الشعراء” على شاشة قناة أبوظبي.