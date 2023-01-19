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عائشة السيفي تزلزل منصة “أمير الشعراء” وتسير نحو اللقب بخطى ثابتة (فيديو)

الشاعرة العمانية عائشة السيفي تأهلت للمرحلة الثانية بمسابقة "أمير الشعراء" في أبوظبي بالإمارات وحصلت على أعلى درجة من لجنة التحكيم

كتب خالد الأحمد
عائشة السيفي watanserb.com
الشاعرة العمانية "عائشة السيفي" المشاركة في مسابقة أمير الشعراء
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وطن – تأهلت الشاعرة العمانية “عائشة السيفي” إلى المرحلة الثانية من مسابقة أمير الشعراء التي تحتضنها أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، كل عامين ويشارك فيها العشرات من الشعراء من مختلف البلدان العربية.

نالت أعلى درجة من لجنة التحكيم وتأهلت للمرحلة الثانية

وأعلنت عائشة السيفي في تغريدة لها بتويتر عبر حسابها بالمنصة، عن فوزها وتأهلها للمرحلة الثانية بمسابقة “أمير الشعراء”.

وأوضحت الشاعرة العمانية أنها حصلت على بطاقة التأهل وأعلى درجة من لجنة التحكيم التي وصفتها بالموقرة، لتتأهل للمرحلة الثانية من مسابقة “أمير الشعراء” في الإمارات.

واختتمت عائشة تغريدتها موجهة الشكر لكل من دعمها وساندها: “شكراً لدعواتكم الطيبة من عُمان وخارجها.. وكل التوفيق لزملائي الشعراء الذين دخلوا التصويت ألقاكم في الجولة القادمة في فبراير.”

وبدورها قالت لجنة مسابقة “أمير الشعراء” عبر حساب المسابقة بتويتر مهنئة “الشاعرة السيفي”: “تهانينا للشاعرة عائشة السيفي من سلطنة عمان، التي صعدت للدور الموالي، بعد أن منحتها لجنة التحكيم أعلى درجة: “45 من 50.”

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وكان أربعة شعراء قدموا قصائدهم أمام لجنة التحكيم والجمهور، في الحلقة الثالثة المباشرة، وتأهّلت الشاعرة عائشة السيفي من سلطنة عمان بأعلى درجة بعد إلقاء قصيدة بعنوان “سأعود من قبري صبية”.

وبقي 3 شعراء اثنان منهم فقط سيعبران إلى المرحلة الموالية بفضل التصويت المتاح.

تفاعل عماني كبير مع إنجاز عائشة السيفي

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي العمانيون مع إنجاز ابنة بلادهم وتألقها على المستوى الشعري والإنساني وحضورها الآسر.

وفي هذا السياق علق “أحمد محمد المعشني”: “تأهل مستحق بدون أدنى شك”.

وأردف:”شخصيآ أرى اذا اخذت اللجنة بمستوى الشعر فلن تحتاج عائشة إلى تصويت بل حضورها وقوة”.

وأضاف :”شعرك كفيل بانتزاع البطاقة وفقك الله شاعرتنا دعواتنا تسبقك وتتبع خطأك أيتها الشاعرة التي ملأت نفوسنا شعر وسخاء”.

وأثنى “خالد الحراصي” على تجربة الشاعرة قائلاً :”عائشة السيفية شاعرة وأديبة وكاتبة عُمانية تُجيد بإتقان عالي التناغم اللفظي وتحبك اللغة برصانة فتخرج منها شعر بليغ وفصاحة دقيقة.”

واستطرد مشيدا بها:”وهذا ليس بغريب على تميز المرأة العمانية واعتلاء المنصات وبإذن الله ستكون أميرة للشعر العربي”.

فيما عقب “محمد الذهلي” :” إنجازات متتالية للشعر العماني وللشاعرات العمانيات. واستدرك :”التوفيق حليفك عائشة، وهذا التأهّل مُتوقّع جدا عُقبى للقب بإذن الله”.

وقال ” خالد” : “تستحقين هذا الدرجة والمركز الأول والتأهل للمرحلة الثانية فشعرك لا يقاس بدرجات.. وفقك الله يا صاحبة الخيال المرهف.”

من هي عائشة السيفي؟

وعائشة السيفي، هي شاعرة عمانية من مواليد مدينة نزوى 1987، درسَت الهندسة المدنية بجامعة السلطان قابوس، وتحمل شهادة الماجستير من كلية لندن الجامعية في تخصص الهندسة والتنمية الدولية.

بدأت عائشة بنشر نصوصها عام 2005 عبر الصحف العمانية والعربية. شاركت في مهرجانات عربية ودولية في آسيا، أوروبا وإفريقيا وكانت أول شاعرة أنثى تفوز بمهرجان الشعر العماني منذ انطلاقه.

عائشة السيفي عضو في جمعية الكتاب والأدباء العُمانيين ‏وجماعة الخليل للأدب

أشرفت السيفي على مختبر الشعر ببيت الزبير في مسقط، وكان لها عمود ثقافي يُنشر كل، ‏يوم أربعاء، في صحيفة “الوطن” العُمانية (2006-2010)، وأعدّت لإذاعة السلطنة ‏برنامجًا ثقافيًا بعنوان “مرافئ شعرية” (2007) التقت فيه بعدد من التجارب الشعرية ‏البارزة في الوطن العربي.‏

ونالت السيفي جوائز في المسابقات الجامعية ومن وزارة التراث والثقافة والمنتدى الأدبي ‏ومهرجان الشعر العُماني السادس، وهي عضو في جمعية الكتاب والأدباء العُمانيين، ‏وجماعة الخليل للأدب.‏

وصدر لها ثلاث مجموعات شعرية هي: “البحر يبدل قمصانه” (2014)، و”أحلام البنت ‏العاشرة” (2016)، و”لا أحبّ أبي” (2017) بالإضافة للشعر تنشر عائشة مقالاتها في الشأن المحلي العُماني عبر مدونتها الالكترونيّة حريّة بثمن الخبز.

مسابقة أمير الشعراء في الإمارات

ومسابقة أمير الشعراء هو برنامج أدبي يأخذ شكل مسابقة في مجال الشعر العربي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي كل عامين.

بدأ البرنامج في عام 2007 وهو حدث سنوي كبير يتم في آخر كل مسابقة تتويج شاعر بلقب أمير الشعراء، والذي كان قد انفرد به الشاعر المصري أحمد شوقي لعقود من الزمن.

ويتم عرض فعاليات مسابقة “أمير الشعراء” على شاشة قناة أبوظبي.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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