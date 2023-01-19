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زوج أنس جابر و”مساج زوجي”.. فيديو محرج لبطلة التنس العالمية (شاهد)

بطلة التنس التونسية أنس جابر التي استهلت بطولة أستراليا المفتوحة للسيدات بفوز ثمين، الثلاثاء، خسرت اللقب وغادرت البطولة من الدوري الثاني، الخميس

كتب فهمي الورغمي
فوز أنس جابر بطولة أستراليا المفتوحة للسيدات watanserb.com
بطلة التنس العالمية -تونسية- "أنس جابر"
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وطن – أثارت تصريحات عفوية لبطلة التنس العالمية “أنس جابر” بعد فوزها، الثلاثاء الماضي، على السلوفينية “تامارا زيدانشيك” المصنفة 98 عالميا وتأهلها الى الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للسيدات، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بطلة التنس التونسية أنس جابر في موقف طريف

وبعد فوزها الذي حظي باستحسان الجمهور الحاضر ومشجعي البطلة التونسية، وفي ردها على سؤال حول مدى استعداداتها بعد الإرهاق الشديد الذي تعرضت له إثر المواجهة مع السلوفينية “تامارا زيدانشيك” المصنفة 98 عالميا، قالت أنس جابر: “سأجعل زوجي يعمل بجد الليلة، الكثير من التدليك…”.

ليلتقط الجمهور هذه الكلمات من البطلة التونسية، وينفجر ضاحكا، قبل أن تستدرك أنس جابر الموقف قائلة بلهجة تونسية: “التدليك يا جماعة.. التدليك.. فزوجي هو كوتش اللياقة البدنية الخاص بي ويقوم بكل شيء من أجلي”.

فوز أنس جابر بطولة أستراليا المفتوحة للسيدات
بطلة التنس التونسية أنس جابر

واستهلت أنس جابر مشوارها في النسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة للسيدات، بالفوز على السلوفينية تامارا زيدانسك، 7-6 (10-8) و4-6 و6-1، لتنتزع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني لأولى البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام” لموسم 2023.

أنس جابر تتحدث عن “مساج مع زوجها”

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أثارت تصريحات أنس جابر ردود فعل واسعة بين جمهور ومشجعي البطلة التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال “ياسر جعفر” عبر تويتر في هذا السياق: “مساج يا جماعة مساج .. لا يروح تفكيركم بعيد”.

وعلق “عمر دبور” بطرافة: “مساج بس نصفي النية يا شباب”.

وجاء في تعليق آخر “مع ان الجمهور الأسترالى مش بيركز فى الحاجات دى ايه اللى شقلب كيانهم كده”.

خروج أنس جابر من بطولة أستراليا المفتوحة للسيدات

إلى ذلك لم يتواصل الفوز الافتتاحي لأنس جابر في بطولة أستراليا المفتوحة للسيدات، حيث غادرت البطلة التونسية مبكّرا منذ دور الـ32، وذلك بعد هزيمتها، الخميس، أمام التشيكيّة “ماركيتا فوندروسوفا” المصنفة 86 عالميا بنتيجة مجموعتين مقابل 1.

غادرت أنس جابر منذ دور الـ32

وخسرت التونسيّة المصنّفة 2 عالميا المجموعة الأولى بنتيجة 6 مقابل 1، وعادت لتفوز بالمجموعة الثانيّة بنتيجة 7 مقابل 5 لكنّها خسرت المجموعة الحاسمة بنتيجة 6 مقابل 1.

وتحسن مستوى أنس جابر التي كانت أول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي الغراند سلام عندما حققت الإنجاز عام 2020 في ملبورن.

وقد حصلت جابر على فرصة الحسم في المجموعة الثانية عندما تقدمت 5-3 والإرسال بحوزتها.

لكنها فشلت فقلصت التشيكية الفارق الى 4-5 ثم أدركت التعادل 5-5.

قبل أن تستعيد بطلة تونس توازنها والتقدم عندما كسبت الشوط الحادي عشر 6-5 ثم كسرت إرسال فوندروسوفا في الثاني عشر وأنهت المجموعة في صالحها 7-5 في 52 دقيقة.

وخاضت أنس جابر الدور النهائي في آخر دورتين من الدورات الأربع الكبرى في “ويمبلدون” وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

كما خاضت جابر الدور الثالث لدورة أستراليا المفتوحة في نسختها الماضية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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