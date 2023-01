زوج أنس جابر و”مساج زوجي”.. فيديو محرج لبطلة التنس العالمية (شاهد)

- Advertisement -

وطن – أثارت تصريحات عفوية لبطلة التنس العالمية “أنس جابر” بعد فوزها، الثلاثاء الماضي، على السلوفينية “تامارا زيدانشيك” المصنفة 98 عالميا وتأهلها الى الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للسيدات، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد فوزها الذي حظي باستحسان الجمهور الحاضر ومشجعي البطلة التونسية، وفي ردها على سؤال حول مدى استعداداتها بعد الإرهاق الشديد الذي تعرضت له إثر المواجهة مع السلوفينية “تامارا زيدانشيك” المصنفة 98 عالميا، قالت أنس جابر: “سأجعل زوجي يعمل بجد الليلة، الكثير من التدليك…”.

ليلتقط الجمهور هذه الكلمات من البطلة التونسية، وينفجر ضاحكا، قبل أن تستدرك أنس جابر الموقف قائلة بلهجة تونسية: “التدليك يا جماعة.. التدليك.. فزوجي هو كوتش اللياقة البدنية الخاص بي ويقوم بكل شيء من أجلي”.

واستهلت أنس جابر مشوارها في النسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة للسيدات، بالفوز على السلوفينية تامارا زيدانسك، 7-6 (10-8) و4-6 و6-1، لتنتزع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني لأولى البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام” لموسم 2023.

أثارت تصريحات أنس جابر ردود فعل واسعة بين جمهور ومشجعي البطلة التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال “ياسر جعفر” عبر تويتر في هذا السياق: “مساج يا جماعة مساج .. لا يروح تفكيركم بعيد”.

وعلق “عمر دبور” بطرافة: “مساج بس نصفي النية يا شباب”.

وجاء في تعليق آخر “مع ان الجمهور الأسترالى مش بيركز فى الحاجات دى ايه اللى شقلب كيانهم كده”.

إلى ذلك لم يتواصل الفوز الافتتاحي لأنس جابر في بطولة أستراليا المفتوحة للسيدات، حيث غادرت البطلة التونسية مبكّرا منذ دور الـ32، وذلك بعد هزيمتها، الخميس، أمام التشيكيّة “ماركيتا فوندروسوفا” المصنفة 86 عالميا بنتيجة مجموعتين مقابل 1.

وخسرت التونسيّة المصنّفة 2 عالميا المجموعة الأولى بنتيجة 6 مقابل 1، وعادت لتفوز بالمجموعة الثانيّة بنتيجة 7 مقابل 5 لكنّها خسرت المجموعة الحاسمة بنتيجة 6 مقابل 1.

