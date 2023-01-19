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خدعوك فقالوا..فيما يلي عدد فناجين القهوة المسموح بشربها كل يوم

"القهوة يمكن أن تعزز عملية إخراج الكالسيوم من الجسم..."

كتب معالي بن عمر
عدد فناجين القهوة المسموح بشربها كل يوم watanserb.com
عدد فناجين القهوة المسموح بشربها كل يوم
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وطن– نشرت مجلة “أو فيمينا” الفرنسية تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على أهمية شرب القهوة، لاسيما وأنها مشروب غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، فضلاً عن أنه قليل السعرات الحرارية.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه بلا شكّ بأن القهوة مشروب يفيد الجسم، لكن لا أحد يعرف تقريبًا ما عدد الفناجين المسموح بشربها يوميًا.

وبينما يوصي بعض الخبراء بعدم شرب الكثير من القهوة كل يوم، يشير آخرون إلى أن هذا المشروب يمكن أن يتسبب في ظهور علامات شيخوخة الجلد بصفة أسرع. وللبحث عن الفيصل في هذا الشأن، تحدثت المجلة الفرنسية مع أخصائية التغذية صوفي جانفييه، مؤلفة كتاب الطريقة اللطيفة لتناول الطعام بشكل أفضل، لتكشف عن فوائد القهوة على الجسم ولكن أيضًا آثارها السلبية. كما تطرقت إلى عدد الفناجين المسموح بشربها يوميًا.

الكافيين
الكافيين

القهوة تُصبح خطيرة إذا تم شربها بهذه الطريقة

القهوة مشروب غني بمضادات الأكسدة

بحسب ما أوضحته صوفي جانفييه: “تحتوي القهوة على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة. ووفقًا لدراسة Nutrinet-Santé، فإن هذا المشروب يُعتبر المصدر الرئيسي لمضادات الأكسدة (36.9٪ من المدخول اليومي)”.

كما أضافت: “إن استهلاك القهوة يحمي الكبد أيضًا، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض التنكسية العصبية. وللقهوة تأثيرات مضادة للالتهابات، وأخيراً فهي يقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة بنسبة 30٪”.

القهوة والنوم: هل هما عدوان لدودان؟

كم من القهوة تشرب كل يوم؟

قالت صوفي جانفييه: “يمكن أن يكون لاستهلاك الكثير من القهوة آثار سلبية على الجسم لأن القهوة تحتوي على مادة الكافستول التي من المحتمل أن تزيد من مستوى الكوليسترول السيئ والكافيين الذي يضر بنوعية النوم عند شربها قبل النوم بأقل من 6 ساعات”.

القهوة مضادة للأكسدة
القهوة مضادة للأكسدة
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كما لفتت: “القهوة يمكن أن تعزز عملية إخراج الكالسيوم من الجسم، ما يسبب هشاشة العظام، ناهيك بأن الكافيين أيضًا يزيد من الانقباضات المعوية وإطالة الوقت الذي تقضيه جرعة الطعام في المعدة قبل وصولها إلى الأمعاء، ما يعزز الشعور بالانتفاخ”.

وأخيرًا بحسب ما نقلته المجلة عن المتخصصة في التغذية صوفي جانفييه، فإن عدد فناجين القهوة المنصوح بها، والتي تُبقينا بصحة  جيدة: “فنجانين من القهوة يوميًا فقط”.

ارتفاع ضغط الدم: هذه الجرعة اليومية من القهوة تضاعف خطر وفاة المرضى

معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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