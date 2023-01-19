الخميس, يناير 19, 2023
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حضن دافئ بين تركي الشيخ وميسي في الرياض.. هل يبشر بانتقاله للهلال؟ (شاهد)

تقارير كثيرة تحدثت عن انضمام البرغوث ميسي لنادي الهلال السعودي في الصيف المقبل

كتب خالد السعدي
انتقال ميسي للهلال watanserb.com
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي
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وطن – انتشرت صورة توثّق “حضن” من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي خاض مباراة ممتعة ضد نجوم ناديي النصر والهلال في كأس موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ، الصورة على موقع التدوين المصغر “تويتر“، وأرفقها بعلمي السعودية والأرجنتين.

“حضن” تركي وميسي أثار الكثير من التفاعل على موقع “تويتر”، وتم ربط حرارة ودفء المشهد بأن النجم الأرجنتيني ربما يكون قد وقّع لنادي الهلال السعودي، وذلك بعد تعدد الكثير من التقارير التي أشارت إلى مفاوضات قوية بين إدارة الزعيم والنجم الأرجنتيني، كرد على صفقة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر.

حضن بين تركي ال الشيخ وميسي بالتزامن مع التقارير التي تفيد بانتقاله إلى نادي الهلال السعودي

وقال الصحفي توفيق الخليفة: “شكله وقع للهلال”.

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ونشر مشجع هلالي، صورة للنجم الأرجنتيني وهو يرتدي تيشرت نادي الزعيم السعودي.

وكتب مغرد: “هلالي إن شاء الله”.

مفاوضات انتقال ميسي للهلال

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بإمكانية انضمامه إلى نادي الهلال السعودي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، مع حصول صاحب الـ35 عامًا على راتب سنوي يقدر بـ350 مليون يورو.

وقالت صحيفتا “ماركا” و”موندو ديبورتيفو” الإسبانيتين، إن نادي الهلال يشعر بالغيرة من انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر، لذا بدأ مفاوضاته مع ليونيل ميسي، مع تقديم راتب سنوي ضخم.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف المقبل، أي أنه يمتلك حق التوقيع على عقود انتقاله إلى أي نادٍ آخر، بدءًا من يناير 2023، في ظل دخول الفترة الحرة.

في المقابل، نفى الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار أسواق الانتقالات، مفاوضات ليونيل ميسي مع الهلال، وقال: “ميسي لم يتلق أي عرض من الهلال، رغم ارتباطهما ببعضهما البعض في الأيام الماضية”.

وأضاف: “لا توجد مفاوضات مع ميسي من الهلال أو من أي فريق آخر.. اللاعب سيبقى مع باريس سان جيرمان”.

ميسي يقود باريس للفوز بكأس موسم الرياض

وكان ميسي قد شارك في فوز باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض، بتغلبه على نجوم الهلال والنصر بخمسة أهداف مقابل أربعة في استاد الملك فهد الدولي.

ونُظمت المباراة على هامش موسم الرياض، وعرفت الظهور الأول لـ كريستيانو رونالدو منذ انضمامه لصفوف النصر في يناير الجاري.

انتقال ميسي للهلال
ميسي يقود باريس للفوز بكأس موسم الرياض بخمسة أهداف مقابل 4 لناديي النصر والهلال

وسجّل ليونيل ميسي، وماركينيوس، وسيرخيو راموس، وكيليان مبابي، وهوجو إيكتيكي أهداف سان جيرمان، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدفين، وجانج هيون سو، وأندرسون تاليسكا رباعية نجوم الهلال والنصر.

المصدرتويتر + وكالات - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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