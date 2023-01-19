حضن دافئ بين تركي الشيخ وميسي في الرياض.. هل يبشر بانتقاله للهلال؟ (شاهد)

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وطن – انتشرت صورة توثّق “حضن” من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي خاض مباراة ممتعة ضد نجوم ناديي النصر والهلال في كأس موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ، الصورة على موقع التدوين المصغر “تويتر“، وأرفقها بعلمي السعودية والأرجنتين.

“حضن” تركي وميسي أثار الكثير من التفاعل على موقع “تويتر”، وتم ربط حرارة ودفء المشهد بأن النجم الأرجنتيني ربما يكون قد وقّع لنادي الهلال السعودي، وذلك بعد تعدد الكثير من التقارير التي أشارت إلى مفاوضات قوية بين إدارة الزعيم والنجم الأرجنتيني، كرد على صفقة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر.

وقال الصحفي توفيق الخليفة: “شكله وقع للهلال”.

شكله وقع للهلال 🙈🙈🙈 — توفيق الخليفة (@tawfiqsk) January 19, 2023

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ونشر مشجع هلالي، صورة للنجم الأرجنتيني وهو يرتدي تيشرت نادي الزعيم السعودي.

وكتب مغرد: “هلالي إن شاء الله”.

هلالي ان شاءالله — ْ (@kinpjp) January 19, 2023

مفاوضات انتقال ميسي للهلال

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بإمكانية انضمامه إلى نادي الهلال السعودي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، مع حصول صاحب الـ35 عامًا على راتب سنوي يقدر بـ350 مليون يورو.

وقالت صحيفتا “ماركا” و”موندو ديبورتيفو” الإسبانيتين، إن نادي الهلال يشعر بالغيرة من انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر، لذا بدأ مفاوضاته مع ليونيل ميسي، مع تقديم راتب سنوي ضخم.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف المقبل، أي أنه يمتلك حق التوقيع على عقود انتقاله إلى أي نادٍ آخر، بدءًا من يناير 2023، في ظل دخول الفترة الحرة.

في المقابل، نفى الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار أسواق الانتقالات، مفاوضات ليونيل ميسي مع الهلال، وقال: “ميسي لم يتلق أي عرض من الهلال، رغم ارتباطهما ببعضهما البعض في الأيام الماضية”.

وأضاف: “لا توجد مفاوضات مع ميسي من الهلال أو من أي فريق آخر.. اللاعب سيبقى مع باريس سان جيرمان”.

ميسي يقود باريس للفوز بكأس موسم الرياض

وكان ميسي قد شارك في فوز باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض، بتغلبه على نجوم الهلال والنصر بخمسة أهداف مقابل أربعة في استاد الملك فهد الدولي.

ونُظمت المباراة على هامش موسم الرياض، وعرفت الظهور الأول لـ كريستيانو رونالدو منذ انضمامه لصفوف النصر في يناير الجاري.

وسجّل ليونيل ميسي، وماركينيوس، وسيرخيو راموس، وكيليان مبابي، وهوجو إيكتيكي أهداف سان جيرمان، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدفين، وجانج هيون سو، وأندرسون تاليسكا رباعية نجوم الهلال والنصر.