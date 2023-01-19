الخميس, يناير 19, 2023
الرئيسيةحياتناتحذير لمن يشربون القهوة على معدة فارغة..مشاكل خطيرة تنتظركم
حياتنا

تحذير لمن يشربون القهوة على معدة فارغة..مشاكل خطيرة تنتظركم

إذا كنت تعاني من التهاب المعدة، ينصح بتجنب شرب القهوة على معدة فارغة

كتب ايمان الباجي
تحذير لمن يشربون القهوة على معدة فارغة..مشاكل خطيرة تنتظركم! watanserb.com
شرب القهوة
- Advertisement -

وطن- قد لا يكون لشرب القهوة على معدة فارغة أيّ آثار سلبية على صحتك، لكن هناك بضعة أمور تحتاج إلى أن تضعها في الاعتبار.

يشرب بعض الناس القهوة أول شيء في الصباح لتحسين مزاجهم، ولبدء يومهم بتفاؤل ونشاط وحيوية.

تشير الدراسات إلى أن سرعة الجسم في استقلاب الكافيين (المكون الرئيسي الموجود في القهوة)، تختلف عند كل فرد وهذا يعتمد غالبًا على الاختلافات الجينية. وهذا هو السبب في أن بعض الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح قد يحصلون على دفعة قوية، بينما بالنسبة للآخرين قد لا يكون لها أي آثار إيجابية أو ليس لها أي آثار على الإطلاق.

يشرب بعض الناس القهوة أول شيء في الصباح لتحسين مزاجهم

تأثير القهوة على المعدة

وفقاً لصحيفة indiatoday، عادةً ما يشرب الناس القهوة في الصباح الباكر لتحسين مزاجهم للقيام بوظائف مختلفة. 

ومع ذلك، ينصح الأطباء الأفراد الذين يعانون من اضطرابات شديدة في المعدة أو قرحة في المعدة أو متلازمة القولون العصبي بعدم تناول الكافيين أول شيء في الصباح، لأنه قد يزيد من إفرازات المعدة.

من جهتها، قالت الدكتور كيم باريت، أستاذة علم وظائف الأعضاء وبيولوجيا الأغشية في جامعة كاليفورنيا، لصحيفة نيويورك تايمز، إنه بالنسبة للفرد السليم يمكن للمعدة أن تحمي نفسها.

- Advertisement -

تحتوي المعدة على درع قوي يحمي بطانة المعدة، وقالت الدكتور باريت: “على مدار اليوم، نستهلك مواد قاسية، وبالتالي فإن الأمر يتطلب عنصرًا شديد السمية لاختراق دفاعات المعدة”.

في عام 2013، كشفت دراسة عن عدم وجود أي ارتباط كبير بين استهلاك القهوة وتهيّج بطانة المعدة، بين أولئك الذين شربوا ثلاثة أكواب أو أكثر يوميًا.

وقد تم إجراء الدراسة على 8 آلاف شخص يعيشون في اليابان.

اضطرابات النوم

لكن الدكتورة إدوينا راج، قالت إن القهوة يمكن أن يكون لها تأثير على القناة الهضمية، ويمكن أن تحفّز حركة الأمعاء، ويمكن أن تزيد أيضًا من حرقة المعدة وضغط الدم.

كما أن شربها في وقت قريب جدًا من وقت النوم، يمكن أن يزيد من فرص الأرق واضطرابات النوم.

قالت الدكتورة إدوينا راج: “لا توجد قاعدة شاملة تقضي بعدم تناول أي شخص للقهوة أول شيء في الصباح. ولكن بالنسبة للبعض، قد تستفيد منها، بينما قد لا تستفيد منها للآخرين”.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في المعدة، يمكن للقهوة حتمًا أن تؤديَ إلى إنتاج حمض المعدة. ولتخفيف آثارها قليلاً، يمكن أن يكون تناول القهوة مع الحليب خيارًا أكثر أمانًا أو دمجها مع وجبة الإفطار.

شرب القهوة قبل وقت النوم يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالأرق واضطرابات النوم

في الواقع، نصحت الدكتورة إدوينا راج بعدم ترك فجوة طويلة بين قهوتك والوجبة الأولى في اليوم.

قائلة: “لا ينبغي أن تكون هناك فجوة طويلة بين كوب القهوة الخاص بك ووجبتك الأولى أيضًا. تستمر تأثيرات الكافيين في الجسم لعدة ساعات”.

بينما يكره كثيرون القهوة، يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن شرب القهوة على معدة فارغة لا يضرّ كثيرًا. في الواقع، يمكن أن يكون تأثيره أكبر لأنه يحتوي على فوائد مضادة للأكسدة أيضًا.
المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

خدعوك فقالوا..فيما يلي عدد فناجين القهوة المسموح بشربها كل يوم

حياتنا

هل يمكن لمرضى السكري شرب القهوة؟..حقائق ستعرفها لأول مرة

حياتنا

لماذا يجب أن تبدأ يومك بالموز وليس بكوب من القهوة؟

حياتنا

بمكون واحد فقط..كيف تقضي على الروائح الكريهة في الثلاجة؟

حياتنا

7 عادات تجعل الدماغ يشيخ بشكل أسرع

حياتنا

باحثون يحذّرون..اضطرابات النوم تسبب هذا المرض!

حياتنا

هل تعاني من الأرق؟ إليك 7 علاجات منزلية للحصول على نوم عميق

حياتنا

ارتفاع ضغط الدم: هذه الجرعة اليومية من القهوة تضاعف خطر وفاة المرضى

حياتنا

لمن يعاني ارتفاعََا من ضغط الدم..إحذر من هذا المشروب الشعبي!

حياتنا

القهوة والنوم: هل هما عدوان لدودان؟

حياتنا

هذه الفاكهة تُعطينا طاقة أكثر من القهوة بحسب دراسات أميركية

حياتنا

دراسة: هذه هي الفاكهة التي تساعدك على قضاء ليلة جيّدة ومحاربة الأرق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذا ما حصل عليه مشرف الغامدي مقابل أغلى تذكرة بتاريخ كرة القدم (فيديو)

عائشة السيفي تزلزل منصة “أمير الشعراء” وتسير نحو اللقب بخطى ثابتة (فيديو)

مصر.. تدهور الوضع الصحي لحازم أبو إسماعيل داخل المعتقل

واقيات ذكرية وفياجرا.. هذا ما عُثر عليه بمخبأ “دينارو” زعيم المافيا الإيطالية

سؤال حيّر المسافرين..ما سر وجود تلك الثقوب الصغيرة في نوافذ الطائرة؟

فيديو وفاة مشجعين وإصابات بالجملة بنهائي خليجي 25 وقرار عماني عاجل

فستان دانا جبر الشفاف من منطقة المؤخرة يثير ضجة والجمهور يهاجمها! (صور)

الدجاج المقلي .. 5 مخاطر صحية تجبرك على التوقف عن تناوله!

مايو كلينيك: ميكروبيوم في الجهاز التناسلي لدى المرأة يسبب سرطان المبيض

مشاهدة مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC