تحذير لمن يشربون القهوة على معدة فارغة..مشاكل خطيرة تنتظركم

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وطن- قد لا يكون لشرب القهوة على معدة فارغة أيّ آثار سلبية على صحتك، لكن هناك بضعة أمور تحتاج إلى أن تضعها في الاعتبار.

يشرب بعض الناس القهوة أول شيء في الصباح لتحسين مزاجهم، ولبدء يومهم بتفاؤل ونشاط وحيوية.

تشير الدراسات إلى أن سرعة الجسم في استقلاب الكافيين (المكون الرئيسي الموجود في القهوة)، تختلف عند كل فرد وهذا يعتمد غالبًا على الاختلافات الجينية. وهذا هو السبب في أن بعض الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح قد يحصلون على دفعة قوية، بينما بالنسبة للآخرين قد لا يكون لها أي آثار إيجابية أو ليس لها أي آثار على الإطلاق.

تأثير القهوة على المعدة

وفقاً لصحيفة indiatoday، عادةً ما يشرب الناس القهوة في الصباح الباكر لتحسين مزاجهم للقيام بوظائف مختلفة.

ومع ذلك، ينصح الأطباء الأفراد الذين يعانون من اضطرابات شديدة في المعدة أو قرحة في المعدة أو متلازمة القولون العصبي بعدم تناول الكافيين أول شيء في الصباح، لأنه قد يزيد من إفرازات المعدة.

من جهتها، قالت الدكتور كيم باريت، أستاذة علم وظائف الأعضاء وبيولوجيا الأغشية في جامعة كاليفورنيا، لصحيفة نيويورك تايمز، إنه بالنسبة للفرد السليم يمكن للمعدة أن تحمي نفسها.

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تحتوي المعدة على درع قوي يحمي بطانة المعدة، وقالت الدكتور باريت: “على مدار اليوم، نستهلك مواد قاسية، وبالتالي فإن الأمر يتطلب عنصرًا شديد السمية لاختراق دفاعات المعدة”.

في عام 2013، كشفت دراسة عن عدم وجود أي ارتباط كبير بين استهلاك القهوة وتهيّج بطانة المعدة، بين أولئك الذين شربوا ثلاثة أكواب أو أكثر يوميًا.

وقد تم إجراء الدراسة على 8 آلاف شخص يعيشون في اليابان.

اضطرابات النوم

لكن الدكتورة إدوينا راج، قالت إن القهوة يمكن أن يكون لها تأثير على القناة الهضمية، ويمكن أن تحفّز حركة الأمعاء، ويمكن أن تزيد أيضًا من حرقة المعدة وضغط الدم.

كما أن شربها في وقت قريب جدًا من وقت النوم، يمكن أن يزيد من فرص الأرق واضطرابات النوم.

قالت الدكتورة إدوينا راج: “لا توجد قاعدة شاملة تقضي بعدم تناول أي شخص للقهوة أول شيء في الصباح. ولكن بالنسبة للبعض، قد تستفيد منها، بينما قد لا تستفيد منها للآخرين”.



بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في المعدة، يمكن للقهوة حتمًا أن تؤديَ إلى إنتاج حمض المعدة. ولتخفيف آثارها قليلاً، يمكن أن يكون تناول القهوة مع الحليب خيارًا أكثر أمانًا أو دمجها مع وجبة الإفطار.

في الواقع، نصحت الدكتورة إدوينا راج بعدم ترك فجوة طويلة بين قهوتك والوجبة الأولى في اليوم.

قائلة: “لا ينبغي أن تكون هناك فجوة طويلة بين كوب القهوة الخاص بك ووجبتك الأولى أيضًا. تستمر تأثيرات الكافيين في الجسم لعدة ساعات”.