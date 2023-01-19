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بعد وفاته المفاجئة.. من هي زوجة “القزم عزيز الأحمد” وكم تبلغ ثروته؟(شاهد)

اليوتيوبر القزم الشهير عزيز الأحمد تُوفي الخميس عن عمر يناهز الـ 27 عاما بعد معاناة مع المرض حيث أنه يعاني من نقص هرمون النمو منذ ولادته

كتب فهمي الورغمي
القزم عزيز الأحمد watanserb.com
وفاة مفاجئة لليوتيوبر عزيز الاحمد
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وطن – “من هي زوجة عزيز القزم؟”.. أصبح هذا السؤال ضمن الأكثر بحثا على جوجل ومواقع التواصل الآن، بعد الإعلان عن الوفاة المفاجئة لليوتيوبر القزم الشهير عزيز الأحمد (27 عاما)، الخميس، والتي فجعت محبيه وجمهوره.

الجمهور يتساءل عن زوجة عزيز القزم وثروته

كما انتشرت عبر السوشيال ميديا أسئلة عن ثروة اليوتيوبر القزم الشهير عزيز الأحمد وحجمها، خاصة أن مقاطعه رفقة صديقه اليوتيوبر السعودي يزن الأسمر كانت تحقق مشاهدات عالية جدا وأرباحا ضخمة.

وببحث وتحري من قبل (وطن) تأكد أن القزم عزيز الذي كان يعاني من نقص هرمون النمو ـ ما أثر على بنيته الجسدية ـ ، لم يتزوج أبدا ولم يكن له زوجة.

القزم عزيز الأحمد
عانى القزم عزيز الأحمد من نقص هرمون النمو

ويشار إلى أن المقاطع التي ظهر فيها رفقة فتيات مع صديقه يزن الأسمر، كانت للدعابة وكسب المشاهدات حيث أنه لم يتزوج أبدا.

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وبشأن ثروته لم تتاح معلومات أو أرقام دقيقة عن حجمها، إلا أن البعض ذهبوا للقول بأنه كسب الكثير من الأموال بفضل المشاهدات القياسية التي كان يحققها من فيديوهاته على منصات التواصل الاجتماعي (سناب شات وتيك توك وأيضا فيسبوك وانستغرام).

وتحظى مقاطع الفيديو التي يظهر بها عزيز الأحمد رفقة صديقه السعودي يزن الأسمر، بمتابعة متواصلة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عزيز الأحمد رفقة صديقه السعودي يزن الأسمر

حيث كان يُطل عزيز الأحمد في مقاطع مصورة قصيرة، يكون فيها رفقة يزن الأسمر؛ ويقوم بتصرفات طريفة وفكاهية تشد انتباه متابعيه إليه.

فيديو اليوتيوبر القزم الشهير عزيز الأحمد قبل وفاته

وتوفي اليوتيوبر القزم الشهير عزيز الأحمد، الخميس، بحسب ما ذكر صديقه السعودي يزن الأسمر في مقطع فيديو نال تفاعلا واسعا بين مستخدمي السوشيال ميديا.

ويشار إلى أن سبب وفاة اليوتيوبر القزم عزيز الأحمد، هو تدهور وضعه الصحي حيث أنه يعاني مشاكل في النمو منذ ولادته، وفشلت كل محاولات علاجه وتدهورت حالته الصحية مؤخرا، ما تسبب بدخوله المستشفى.

وظهر عزيز الأحمد في مقطع فيديو داخل المستشفى، حيث كان يقيم منذ أيام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، خاصة وأن وضعيته الجسدية ومرضه الذي أصبح مصيره المحتوم، يتطلب رعاية مركزة.

وتأتي وفاة عزيز الأحمد وهو سوري الأصل من مواليد الرياض بتاريخ 26 يوليو 1995، بعد سنوات عمره التي قضاها وهو يعاني من مرض في الهرمونات أثر على نموه الجسدي منذ ولادته، وحاول ذووه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تتكلل بالنجاح.

ما هو نقص هرمون النمو الذي مات بسببه القزم عزيز الأحمد؟

ويشار إلى أن “نقص هرمون النمو” هو اضطراب ينشأ في الغدة النخامية، وهي غدة في قاعدة الدماغ تتحكم في توازن الهرمونات بالجسم.

ويمكن أن تؤثر المشاكل في هذه الغدة على وظائف مختلفة، بالإضافة إلى نمو الطول نفسه، نمو العضلات أو الأعضاء الأخرى.

حتى أنها تؤثر على صحة الشخص الذي يعاني من هذا العجز في المستقبل.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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