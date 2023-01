بعد صورهما المثيرة.. من هو “أندرو تاغارت” عشيق سيلينا غوميز الجديد؟

- Advertisement -

وطن – أصبحت المغنية الأمريكية سيلينا غوميز، حديث وسائل الإعلام منذ أمس الأربعاء، بعد انتشار أخبار تؤكد دخولها في علاقة غرامية جديدة، هذه المرة مع المغني الأمريكي “أندرو تاغارت”.

سيلينا غوميز ترتبط بأندرو تاغارت

وراجت شائعات، في الفترة الأخيرة عن علاقة رومانسية بين سيلينا غوميز (30 عاما)، ومغني الدي دجيه أندرو تاغارت (33 عاما)، ليظهرا مؤخرا في صور مع بعضهما في الأماكن العامة، الأمر الذي اعتبره كثيرون تأكيدا للإشاعات.

وظهرت “غوميز” رفقة حبيبها الجديد، والعضو في فرقة “شين سموكرز” “Chainsmokers” وهما يستمتعان بوقتهما أحد قاعات السينما في نيويورك.

حيث شوهد العشيقان في صالة البولينج “ذا غاتر” بنيويوك، وقد أكد شهود عيان بأنهما كانا يتبادلان القبلات مثل المراهقين مساء الأحد الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأضاف ذات الشاهد أن سيلينا غوميز كانت “متعلقة للغاية” بـ تاغارت و”بالكاد أبعدت يديها عنه”.

التعامل مع الوضع ببساطة

أشارت تقارير صحفية أخرى إلى رغبة أندرو توجارت في عدم الكشف عن علاقته، مع غوميز في الوقت الحالي وأكد أنهما يستمتعان فقط بصحبة بعضهما البعض.

حيث قال مصدر لمجلة Us Magazine، الاثنين، “إنهم لا يحاولون إخفاء علاقتهم الرومانسية بالتسلل إلى نوادي الأعضاء فقط”.

مشيرًا إلى أن نجمي الموسيقى يحبون “الذهاب إلى قاعات البولينج والسينما”.

وتاغارت هو العضو الثنائي لمجموعة الموسيقى الإلكترونية للدي جي والإنتاج الأمريكي شين سموكرز.

سيلينا غوميز واعدت أكثر من 10 مشاهير

واعدت سيلينا غوميز حوالي 9 رجال وقد كان اسمها دائماً يتصدر عناوين الصحف بسبب علاقاتها المثيرة للجدل.

ورغم أن علاقتها الغرامية مع المغني الأمريكي جاستين بيبر، تصدرت الترند لفترات طويلة، إلا أنها واحدة من علاقات كثيرة انتهت وفشلت، لتعود غوميز وترتبط من جديد بشخص آخر.

ففي عام 2008، واعدت سيلينا غوميز، نيك جوناس وبعده عام 2009، واعدت سيلينا غوميز الممثل تايلور لانتر أحد أبطال فيلم Twilight.

عام 2010، التقت سيلينا غوميز بشخص سيغير حياتها وسيغير رؤيتها للحب للأبد: جستن بيبر. عاشا قصة حب جميلة إلى أن انفصلا عام 2012 بعد أن اتهمته فتاة أنها تحمل ابنه. عادا في فترة عام 2013 ثم انفصلا مرة أخرى.

وفي أبريل عام 2014، واعدت غوميز الممثل أورلاندو بلوم، ثم انتقلت لمواعدة رجل الأعمال الإيطالي شيابرا وقد انتشرت صورهما الحميمة أثناء احتفالها بعيد ميلادها في سانت تروبيز في صيف 2014

في مارس 2015 واعدت منسق الأغاني Zedd بعد أن عملت معه على أغنية “I want you to know” لكنهما انفصلا بسبب ضغط الصحافة على Zedd وأهله.

وعام 2016 أقامت سيلينا غوميز علاقة عابرة مع المغني شارلي بوث التي غنت معه “We don’t talk anymore”، وقد قال المغني أن غوميز جرحته لأن عقلها لم يكن معه وتصرفت كأن شيئاً لم يكن.

عام 2017، انفصل المغني The weeknd عن حبيبته عارضة الأزياء بيلا حديد ومباشرة تم التقاط صور له وهو يقبل سيلينا غوميز.

وقد عاش الثنائي علاقة رومانسية لثمانية أشهر، لكن العلاقة انتهت بسب انشغالهما وقد كتب المغني بعض الأغاني عن سيلينا في ألبوم My dear Melacholy.

ومن بين كل العلاقات الغرامية التي انخرطت فيها غوميز، كان لعلاقتها مع بيبر أثر بالغ على صحتها النفسية، بحسب تصريحات سابقة لها.