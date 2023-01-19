بث مباشر العراق وعمان اليوم في نهائي خليجي 25

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وطن- بث مباشر العراق وعمان اليوم في نهائي كأس خليجي 25، التي يترقبها عشاق وجماهير العربية في أرجاء المعمورة، لمعرفة هوية بطل النسخة ال25.

وستقام مباراة العراق وعمان على ملعب (البصرة) الدولي، في نهائي كأس الخليج العربي 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية (بغداد)، والسعودية.

توقيت مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25

كما وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، عند الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس. عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين في نهائي كأس الخليج 2023 العراق.

بث مباشر العراق وعمان اليوم

وستبث مباراة نهائي كأس خليجي 25، بين صاحب الأرض العراق وعمان، في العديد من وسائل الإعلام العراقية المحلية، والقنوات العربية الخليجية المفتوحة لجميع الجماهير العربية بالمجان.

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كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، روابط مشاهدة بث مباشر العراق وعمان اليوم في نهائي كأس الخليج العربي 2023، فيما يلي:

معلق مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25

ومن المقرر أن يُعلق على مباراة العراق وعمان، في نهائي كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، فارس عوض وعصام عبده.

كما وسيعلق على ذات المباراة، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني حسن العيدروس.

ساعة الحسم تقترب 🤩 من يتوج بطلًا لـ #خليجي_زين25؟ pic.twitter.com/PyuIXu8Jzg — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 18, 2023

وكان منتخب العراق (أسود الرافدين)، قد وصل إلى نهائي كأس الخليج 2023، على حساب العنابي القطري. بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما أقصى منتخب عمان (الأحمر)، نظيره حامل اللقب البحرين، من دور نصف نهائي خليجي 25، عقب الفوز عليه بهدف نظيف دون رد.