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رياضة

بث مباشر العراق وعمان اليوم في نهائي خليجي 25

منتخب العراق أمام نظيره العماني في نهائي كأس الخليج 2023

كتب فارس أبو شيحة
بث مباشر العراق وعمان في نهائي خليجي 25 watanserb.com
بث مباشر نهائي خليجي 25
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وطن- بث مباشر العراق وعمان اليوم في نهائي كأس خليجي 25، التي يترقبها عشاق وجماهير العربية في أرجاء المعمورة، لمعرفة هوية بطل النسخة ال25.

وستقام مباراة العراق وعمان على ملعب (البصرة) الدولي، في نهائي كأس الخليج العربي 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية (بغداد)، والسعودية.

توقيت مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25

كما وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، عند الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس. عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين في نهائي كأس الخليج 2023 العراق.

مواجهات العراق وعمان
مواجهات العراق وعمان

بث مباشر العراق وعمان اليوم

وستبث مباراة نهائي كأس خليجي 25، بين صاحب الأرض العراق وعمان، في العديد من وسائل الإعلام العراقية المحلية، والقنوات العربية الخليجية المفتوحة لجميع الجماهير العربية بالمجان.

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كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، روابط مشاهدة بث مباشر العراق وعمان اليوم في نهائي كأس الخليج العربي 2023، فيما يلي:

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معلق مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25

ومن المقرر أن يُعلق على مباراة العراق وعمان، في نهائي كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، فارس عوض وعصام عبده.

تاريخ مواجهات العراق وعمان
تاريخ مواجهات العراق وعمان

كما وسيعلق على ذات المباراة، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني حسن العيدروس.

وكان منتخب العراق (أسود الرافدين)، قد وصل إلى نهائي كأس الخليج 2023، على حساب العنابي القطري. بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد.

تدريبات منتخب عمان
تدريبات منتخب عمان

بينما أقصى منتخب عمان (الأحمر)، نظيره حامل اللقب البحرين، من دور نصف نهائي خليجي 25، عقب الفوز عليه بهدف نظيف دون رد.

تدريبات منتخب العراق
تدريبات منتخب العراق
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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