الملكة رانيا.. أرخص إطلالة لها على الإطلاق مع قرينة “السيسي” (شاهد)

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وطن- استقبلت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني عبدالله التي وصلت القاهرة الثلاثاء برفقة زوجها.

وكعادتها المميزة في اختيار ملابسها ولتي لا تشوبها شائبة كلما خرجت من أجل أي مناسبة ملكية ، لم يكن ظهورها، الثلاثاء، برفقة قرينة “السيسي”.

ونشرت الملكة رانيا صورة لها والسيدة الأولى لمصر على إنستغرام ، وعلقت عليها بالقول: ” ممتنة للسيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال، خلال زيارة مع جلالة الملك إلى القاهرة اليوم”.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وخلال الزيارة، بدت الملكة رانيا العبدالله كعادتها مذهلة في بلوزة زرقاء جديدة وتنورة متناسقة، حيث لوحظ أن القطعتين جديدتين، لكن كانت الملكة رانيا تحمل حقيبة شوهدت تحملها عدة مرات في الماضي.

ووفقا لموقع “إكسبريس” البريطاني، فقد ارتدت الملكة رانيا بلوزة تدعى ‘Allica’ Cutout Washed-Satin Blouse من ماركة عالمية من Malene Birger.

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كانت البلوزة ذات رقبة عالية وأكمام طويلة منتفخة قليلاً وضيقة عند الأصفاد، ومصنوعة من الساتان وكانت الملكة رانيا قد دسته بدقة في تنورتها.

تنورة مقلمة من القطن

وأوضح الموقع أن البلوزة كانت معروضة للبيع على Net-A-Porter مقابل 240 جنيهًا إسترلينيًا ، لكنها لم تعد متاحة للشراء على موقع الأزياء على الإنترنت.

وكانت التنورة بنفس لون البلوزة ، والتي تسمى التنورة المقلمة من مزيج القطن من Fendi.

وتتميز هذه التنورة بنمط التنورة المتزلجة ويمكن العثور عليها على موقع eBay مقابل 300 جنيه إسترليني.

وصلت التنورة إلى أسفل ركبتي الملكة رانيا مباشرة ، لتظهر ساقيها العاريتين.

حقيبة قديمة

وأكملت الملكة رانيا الزي مع حقيبة يد Fendi Peekaboo Selleria Blue Roman Leather Mini ، باللون الأزرق الداكن مع إكسسوارات فضية.

وكانت الحقيبة تحتوي على حزام صغير وإبزيم فضي ونمط فضي على كل جانب، وفي قدميها، كانت رانيا ترتدي زوجًا من الكعب الأزرق الداكن اللامع ، ببوز مدبب.