الدجاج المقلي .. 5 مخاطر صحية تجبرك على التوقف عن تناوله!

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وطن – الدجاج المقلي وجبة يقبل عليها الكثيرون، ومع ذلك، فإنه لا ينصح بتناولها بانتظام، نظراً لمخاطر صحية تترتب على ذلك.

دعنا نوضح شيئًا واحدًا: إن تناول الدجاج المقلي بين الحين والآخر ليس مشكلة كبيرة. ولكن، إذا كنت تأكله يوميًا، فقد تظهر بعض المضاعفات.

ولا شكّ في أنّ الكثير من الناس يجدون في الوجبات السريعة حلاً لجوعهم. لكن قد لا يدرك هؤلاء خطر تلك الوجبات، والتي تصبح مؤذية لصحتهم.

حول هذا، نشر موقع “eatthis“، تقريراً، عن مخاطر تناول الدجاج المقلي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة.

وعادةً ما تقدمه المطاعم إلى جانب بطاطس مقلية ومشروبات غازية، وهو ما يزيد الأمر خطورة.

1.الإنتفاخ:

الأطعمة الدهنية مثل الدجاج المقلي بطيئة الهضم، مما يعني أنها تتحرك ببطء عبر الجهاز الهضمي، ونتيجة لذلك، يمكن أن تسبب لك الانتفاخ.

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تحتوي الأطعمة المقلية على الكثير من الدهون المشبعة والمتحولة. ومن المعروف أنها تجعلك تشعر وكأنك لا تستطيع إغلاق سحابك.

تتفاقم هذه الأعراض إذا كنت تعاني من عسر الهضم الوظيفي، وهو اضطراب شائع يصف العلامات والأعراض المتكررة لعسر الهضم التي ليس لها سبب واضح.

إذا كنت تختار دائمًا النوع المقلي من ساندويتش الدجاج المفضل لديك من الوجبات السريعة، فقد تخاطر بزيادة وزنك.

ويعود السبب في ذلك ذلك لأن الدجاج المقلي غالبًا ما يحتوي على سعرات حرارية أكثر من نظيره غير المقلي.

3.رفع مستوى الكوليسترول في الدم:

تفقد قطع الدجاج جزءا من السوائل الموجودة في جزئها الخارجي، خلال عملية القلي، فتصبح مليئة بالدهون المتحولة وما يعرف بالكوليسترول السيء.

وفي حال أكثر الفرد من تناول الدّجاج المقلي، فإن طبقات من الدهون ستتراكم على جدران الشرايين، مفاقمة بذلك خطر الإصابة بأمراض القلب.

4.السكري:

الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن، تقود بشكل مباشر إلى الإصابة بالسكري، وهو ما يعني أن مرضا مزمنا يتربص بمن يكثرون من تناول الدّجاج المقلي.

هذا دون الحديث عن عادة تقديم الدّجاج المقلي مع الخبز ومشروبات غازية تضم نسبة عالية جدا من السكر.

5.زيادة احتمال الوفاة:

كشفت دراسة سابقة منشورة في مجلة الطب البريطانية، أن النساء اللائي تناولن وجبة من الدّجاج المقلي لمرة واحدة على الأقل في اليوم الواحد، كن أكثر عرضة لخطر الوفاة بـ13 في المئة مقارنة مع النساء اللائي لا يأكلن أي طعام مقلي.

إن خفض أكل الدّجاج المقلي إلى مرة واحدة فقط في الأسبوع، من شأنه أن يساعد على عيش حياة أطول والاستمتاع بصحة أفضل.