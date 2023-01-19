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الدجاج المقلي .. 5 مخاطر صحية تجبرك على التوقف عن تناوله!

دعنا نوضح شيئًا واحدًا: إن تناول الدجاج المقلي بين الحين والآخر ليس مشكلة كبيرة. ولكن، إذا كنت تأكله يوميًا، فقد تظهر بعض المضاعفات.

كتب أنس السالم
الدجاج المقلي .. 5 مخاطر صحية تجبرك على التوقف عن تناول watanserb.com
الدجاج المقلي
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وطن – الدجاج المقلي وجبة يقبل عليها الكثيرون، ومع ذلك، فإنه لا ينصح بتناولها بانتظام، نظراً لمخاطر صحية تترتب على ذلك.

دعنا نوضح شيئًا واحدًا: إن تناول الدجاج المقلي بين الحين والآخر ليس مشكلة كبيرة. ولكن، إذا كنت تأكله يوميًا، فقد تظهر بعض المضاعفات.

الدجاج المقلي
الدجاج المقلي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة

ولا شكّ في أنّ الكثير من الناس يجدون في الوجبات السريعة حلاً لجوعهم. لكن قد لا يدرك هؤلاء خطر تلك الوجبات، والتي تصبح مؤذية لصحتهم.

حول هذا، نشر موقع “eatthis“، تقريراً،  عن مخاطر تناول الدجاج المقلي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة.

وعادةً ما تقدمه المطاعم إلى جانب بطاطس مقلية ومشروبات غازية، وهو ما يزيد الأمر خطورة.

1.الإنتفاخ:

الأطعمة الدهنية مثل الدجاج المقلي بطيئة الهضم، مما يعني أنها تتحرك ببطء عبر الجهاز الهضمي، ونتيجة لذلك، يمكن أن تسبب لك الانتفاخ.

الدجاج المقلي يمكن أن يسبب الانتفاخ
الدجاج المقلي يمكن أن يسبب الانتفاخ
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تحتوي الأطعمة المقلية على الكثير من الدهون المشبعة والمتحولة. ومن المعروف أنها تجعلك تشعر وكأنك لا تستطيع إغلاق سحابك.

تتفاقم هذه الأعراض إذا كنت تعاني من عسر الهضم الوظيفي، وهو اضطراب شائع يصف العلامات والأعراض المتكررة لعسر الهضم التي ليس لها سبب واضح.

2.زيادة الوزن:

إذا كنت تختار دائمًا النوع المقلي من ساندويتش الدجاج المفضل لديك من الوجبات السريعة، فقد تخاطر بزيادة وزنك.

الدجاج المقلي يمكن أن يسبب زيادة الوزن
الدجاج المقلي يمكن أن يسبب زيادة الوزن

ويعود السبب في ذلك ذلك لأن الدجاج المقلي غالبًا ما يحتوي على سعرات حرارية أكثر من نظيره غير المقلي.

3.رفع مستوى الكوليسترول في الدم:

تفقد قطع الدجاج جزءا من السوائل الموجودة في جزئها الخارجي، خلال عملية القلي، فتصبح مليئة بالدهون المتحولة وما يعرف بالكوليسترول السيء.

الكوليسترول في الدم
الكوليسترول

وفي حال أكثر الفرد من تناول الدّجاج المقلي، فإن طبقات من الدهون ستتراكم على جدران الشرايين، مفاقمة بذلك خطر الإصابة بأمراض القلب.

4.السكري:

الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن، تقود بشكل مباشر إلى الإصابة بالسكري، وهو ما يعني أن مرضا مزمنا يتربص بمن يكثرون من تناول الدّجاج المقلي.

السكري والنحفاء watanserb.com
السكري

هذا دون الحديث عن عادة تقديم الدّجاج المقلي مع الخبز ومشروبات غازية تضم نسبة عالية جدا من السكر.

5.زيادة احتمال الوفاة:

كشفت دراسة سابقة منشورة في مجلة الطب البريطانية، أن النساء اللائي تناولن وجبة من الدّجاج المقلي لمرة واحدة على الأقل في اليوم الواحد، كن أكثر عرضة لخطر الوفاة بـ13 في المئة مقارنة مع النساء اللائي لا يأكلن أي طعام مقلي.

الدجاج المقلي
الدجاج المقلي

إن خفض أكل الدّجاج المقلي إلى مرة واحدة فقط في الأسبوع، من شأنه أن يساعد على عيش حياة أطول والاستمتاع بصحة أفضل.

 

المصدرeatthis - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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